新北捷運三鶯線再添亮點！原民彩繪列車、Q版公仔一次看





新北捷運三鶯線推出第三款特色彩繪列車，全新「原住民主題彩繪列車」正式亮相，並採隨機發車方式行駛於土城、三峽及鶯歌之間。繼客家主題列車與新北市美術館主題列車後，再度透過公共藝術與文化創意，讓捷運不只是交通工具，更成為展現地方文化與城市美學的重要平台，也為市民及旅客帶來充滿驚喜的搭乘體驗。





▲圖片來源：新北市政府捷運工程局





阿美族圖騰結合織布文化 打造移動文化展演空間

列車外觀以阿美族傳統服飾圖騰為設計靈感，透過鮮明色彩展現原住民族文化特色；車廂內則以原住民族織布文化為主軸，融入織布動作意象及象徵祝福與情誼的阿美族情人袋（'alofo）等元素，營造兼具文化深度與藝術質感的空間。透過細膩設計，讓旅客在日常通勤過程中，也能近距離感受原住民族文化的魅力。





▲圖片來源：新北市政府捷運工程局





Q版公仔、特色音樂同步登場 乘車處處藏驚喜

除了彩繪設計，列車內還設置約120公分高的泰雅族「小淘氣」及排灣族「卡麥啦」立體公仔，搭配繪本情境貼膜，打造彷彿與角色同行的沉浸式乘車體驗。位於LB07臺北大學站的月台，也同步播放原住民族特色到站音樂，從候車、上車到抵達目的地，每個環節都充滿濃厚的文化氛圍，提升整體搭乘樂趣。





▲圖片來源：新北市政府捷運工程局





捷運串聯城市與觀光 打造文化與生活共融新風景

三鶯線通車後，不僅提升沿線居民通勤便利性，也成功串聯三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館及臺北大學等熱門景點，帶動地方觀光發展。未來捷運將持續透過公共藝術、特色車站及主題彩繪列車，讓「站站有特色、站站有故事」的理念持續落實，將文化、美學與交通緊密結合，打造兼具觀光魅力與城市特色的捷運新體驗。





▲圖片來源：新北市政府捷運工程局





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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