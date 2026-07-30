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咖波迷集合！貓貓蟲咖波台北快閃店 花花新品與滿額贈公開

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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「貓貓蟲咖波小浪漫快閃店—臺北站」於華山1914文化創意產業園區中2館1樓登場，延續咖波一貫可愛又療癒的風格，以午後草地、小花園及野餐時光為空間主題。展場內可以看見咖波與好朋友們散落在花叢之間，有的悠閒野餐、有的躺下睡午覺，搭配柔和色調與繽紛花朵造景，打造適合慢慢散步、拍照與放鬆的夢幻場景。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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全新花花系列亮相　公仔與絨毛娃娃療癒登場

本次快閃店同步推出多款全新花花系列商品，其中包括充滿祝福感的「咖波花花好運盆栽公仔」、可以享受開箱驚喜的「咖波好朋友絨毛吊飾盲抽×花花系列」，以及適合收藏與居家擺設的「小浪漫絨毛娃娃組合」和25公分坐姿娃娃系列。不同角色搭配花朵元素，將咖波世界裡的療癒日常轉化為可以帶回家的可愛收藏。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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限定紀念章與LuLu聯名　收藏專屬台北站回憶

除了主題商品，現場也設有快閃店限定紀念章，粉絲可以攜帶自己的集章本前往，留下專屬「小浪漫」圖樣。商品區更同步販售「貓貓蟲咖波×罐頭豬LuLu」聯名系列，讓兩組人氣療癒角色齊聚同一空間。另有防曬自動開收傘等兼具實用性與設計感的生活小物，讓可愛元素自然融入日常使用。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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免費入場再享滿額好禮　暑假療癒行程必訪

快閃店採免費入場，現場單筆消費滿500元即可獲得咖波限定提袋，滿2,000元則可獲得只送不賣的限定網紗收納包，贈品皆為數量有限、送完為止。若遇假日或熱門時段人潮較多，現場可能採整隊或發放入場號碼牌方式管制，建議粉絲預留等候時間，輕鬆享受拍照、集章與選購周邊的療癒行程。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【貓貓蟲咖波小浪漫快閃店–臺北站】

活動日期：2026/06/19－2026/09/13

開放時間：11:00－19:00（18:30停止入場）

活動地點：華山1914文化創意產業園區中2館1F


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>台北熱門IP快閃限定懶人包！華山六大人氣角色活動盡數收錄/b>

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