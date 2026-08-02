用快門細細品味大師遺作！　美學攝影師的淡江大橋私藏視角

【圖／文：Ean Chen】

作者介紹｜Ean Chen

生活美學攝影家，同時擔任Canon合作攝影師與德國ZEISS光學大使。專注頂級飯店報導並擔任國際評鑑委員，曾採訪安縵、星野集團等品牌。擅長以頂尖光學視角與大人系筆觸，於奢華中捕捉靜謐與療癒美學。

來到淡水，除了走訪齊柏林空間感受俯瞰台灣的震撼，不妨轉個彎，讓我們透過美學攝影師Ean Chen以在地生活的角度觀看城市的河口，淡江大橋以劃入海天的優雅弧線，為這幕山河海風景創造視覺新觀點，也為島嶼寫下公共建築美學的新篇章。





不打擾夕陽的結構詩篇

這座世界級地標由普立茲克建築獎得主扎哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，是其晚期留給台灣的遺作。有別於多數雙塔方案，哈蒂團隊提出體貼自然的天才提案，核心理念正是「設計不打擾夕陽」。為完整保留淡江夕照，大橋大膽採用全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋設計，將主橋塔偏置於淡水側，把天空溫柔地讓渡給自然。橋塔更以雲門舞集的舞姿為靈感，流暢的三維雙曲面猶如雙手合十向天祈福，使沉重的混凝土量體展現出輕盈律動。要在強勁季風與複雜潮汐的河口實踐美學，施工團隊在嚴苛環境中以極高精度還原大師筆下的流暢線條。大橋採輕薄的鋼箱梁構造，宛如舞者飄逸的衣襬；橋面126支景觀燈桿更順應斜張鋼索的放射軌跡逐一微調傾角、漸次上升，不僅將功能性物件完美融入結構力場，更將優雅極簡的細節發揮到極致。





當巨型公共藝術化為生活氣脈

淡江大橋打破了過往功能至上的舊思維，證明宏大的基礎建設不該是地景的撕裂者，而能化身為天地間的巨型公共藝術。這種讓環境成為主角、建築退為背景的內斂視野，以及對工藝精度的極致追求，正是這座橋樑饋贈給台灣公共美學最珍貴的禮物，引領大眾重新想像人工與自然和諧共生的可能。

這份宏大的美學實踐，不僅矗立於海天交界，更已切實地融入了在地日常。近期與淡水在地朋友聊天時，大家都不約而同地察覺到，大橋的開通彷彿打通了這座歷史小鎮的氣脈，平日裡它有效紓解了長年困擾的往返車流，假日則吸引更多旅人前來，甚至將探訪的觸角一路延伸至北海岸。前陣子因工作飛往德國拍攝，身為在地居民的我，更是興奮地首次經由淡江大橋直接來回桃園機場，那份生活便利性的提升極其有感。返台後，我終於有時間帶著相機出發，在多種天氣與時間下透過鏡頭細細品味，記錄這件作品在各種光影下的迷人面貌。





攝影私藏拍攝角度分享

河口夕照下的橋影

推薦地點：漁人碼頭周邊

拍攝重點：暮色鋼索輪廓

從漁人碼頭沿著港區堤岸遠眺，單塔斜張橋在夕陽側光下被鍍上一層耀眼薄金。放射狀鋼索於純淨藍天與山綿延的稜線前優雅展開，與寬闊河面上的粼粼波光相映。隨著暮色漸深，鏡頭得以完美捕捉冷冽幾何與暖調金光共存的畫面。

河口夕照下的橋影

從白晝到夜晚的光影劇場

推薦地點：淡水金色水岸

拍攝重點：天空色彩、橋梁燈光與水波的流動感

從金色水岸將視線投向大橋，宛如置身一座光影劇場。從薄暮紫霞到夜幕低垂後的華燈初上，除了幻變天色，最迷人的是隨風蕩漾的河面，將天光與橋體燈火悉數捕捉。

穿越橋下 仰望巨塔之美

推薦地點：橋面道路及周邊行車路線

拍攝重點：移動速度感與透視線條張力

驅車行駛於橋面，隨速度推移，兩側具幾何美感的景觀燈桿動態掠過，拉出強烈透視線條。迎面而來的單塔橋塔直衝雲霄，無數斜張鋼索於晴空下如羽翼般大膽放射展開。移動間的視覺變幻，直觀呈現出這項世界級建築無與倫比的速度感與結構張力。

步行上橋仰望巍巍建築之美

推薦地點：淡江大橋人行道

拍攝重點：近距離感受鋼索結構的力與美

踏上人行道，以緩慢步履取代車行速寫，置身其下更顯建築的宏偉尺度。近距離佇立於鋼柱旁仰望，高聳斜張鋼索向天際線放射，交織出純粹的幾何節奏。

品味搭配一座橋的午後風景

推薦地點：「去年在馬倫巴」咖啡館

拍攝重點：綠意與優雅背景襯托出悠閒生活感

走進咖啡館選個窗邊或戶外座位，讓亮紅的桑椹氣泡飲與遠方大橋同框。透過輕拂的綠意遠眺，長堤延伸、船隻緩緩駛過，宏偉主塔在明媚天色下化作優雅的日常背景。





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