看海、泡湯、吃美食！北海岸絕美海景行程全攻略

【FunTime小編群】萬里、金山、石門，幾乎囊括了北海岸的著名景點，週末來一趟北海岸小旅行剛剛好～但是景點那麼多，路線要怎麼規劃呢？不用擔心，FunTime小編為大家整理了萬金石的著名景點以及旅遊路線，不管是想要海邊戲水，想要大吃特吃，還是想要欣賞美景、拍美照，都趕緊看下去就對啦！

萬里景點推薦

龜吼漁港

龜吼漁港 。

早上在海邊玩完後，就可以到附近的「龜吼漁港」來吃海產啦，龜吼漁港是北海岸一個純樸的小漁村，這裡每年的9～11月就是品嘗「萬里蟹」的勝地了！龜吼漁港也為了讓大家來品嘗萬里蟹的時候能夠有好的體驗，將原有的攤商重新規劃整合後成立「漁夫市集」，在這裡你可以品嘗到最新鮮的萬里蟹及其他海產。

地址：新北市萬里區漁澳路85-3號

開放時間：10:00-19:00，各攤位營業時間不同

龜吼漁港美食-萬里蟹

萬里蟹 。

來這裡FunTime小編最推薦的就是經典菜色「清蒸萬里蟹」。不加任何調味料，把大海的鮮味全留在蟹肉中，是簡單清蒸就能嚐到的極品滋味！

金山景點推薦

金山溫泉 。

金山溫泉

來到金山除了金山老街，「金山溫泉」也是不少人會來朝聖的地方！金山溫泉是全台灣最北的溫泉，能夠一邊泡湯、一邊賞海景的溫泉可不常見～因為地理位置特殊，所以泉質非常多元，有中性碳酸泉、酸性硫磺泉、鹼性硫磺泉、白磺溫泉等。天氣變冷了超適合來北海岸玩順便泡溫泉啊！

地址：新北市金山區

開放時間：實際以各店家公告為準

金山老街

金山老街美食-金山廟口金包里鴨肉

金山廟口金包里鴨肉。

「金包里鴨肉」可以說是金山老街的鎮街之寶，不少遊客都是衝著這一味來的。廟口鴨肉顧名思義的座落在老街中段的廟前，這間店的點餐方式很特別，想要什麼菜自己拿，自己找到座位後就可以開吃了，老闆會再過來座位上收錢。金山鴨肉的肉質非常軟嫩不柴，多汁厚實，沒有過多調料，吃起來非常清爽。同樣是「金山廟口金包里鴨肉」這間店，店內除了鴨肉外也有不少經典台菜，薑絲炒大腸、悶桂竹筍、鮮蝦盤和小卷盤都是超人氣必點，另外，你會發現每桌幾乎會拿上一盤炒麵當主食，炒麵用紅蘿蔔、肉絲、蔥一起拌炒，Ｑ度和湯汁比都剛剛好，香氣也非常充足，價位超親民，平民美食隨便點，就怕你吃太飽！

小編小提醒：炒麵份量很多，兩人份就夠三、四個人吃了。

地址：新北市金山區金包里街104號

開放時間：10:00-18:00

石門景點推薦

老梅綠石槽

老梅綠石槽 。

來到石門，有個絕不能錯過的景點，那就是「老梅綠石槽」。老梅綠石槽是北海岸獨特且具季節性的特殊景觀，這些排列整齊的石槽是以前大屯火山爆發後留下的火山礁岩，再經過波浪長時間的拍打侵蝕，形成的石槽地形。而在每年的4～5月時石蓴會佈滿石槽周圍，形成一片綠油油的景觀相當獨特，其他時候雖然石蓴不會像初夏那樣茂密，但還是能看見不一樣的景致呦。

地址：新北市石門區老梅社區沿海

開放時間：24小時

富基漁港

富基漁港 。

接下來我們要到的是北台灣吃海產必去的地方－富基漁港！富基漁港是以盛產花蟹而聞名，每年秋天時許多饕客都會特地前來這裡品嘗美味的蟹料理，遊客們可以在漁貨區購買想要的海產，再到隔壁的代客料理區請店家料理。這裡除了著名的花蟹、三點蟹外，各類魚、龍蝦、海膽與蚌類等現捕活海鮮應有盡有，喜歡海產的人絕對會喜歡這裡。

地址：新北市石門區楓林路15-16號

開放時間：09:30-20:00（假日營業至21:00）

延伸閱讀>>不只金山老街好好逛！金山、萬里、石門景點、行程安排懶人包

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