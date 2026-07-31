汐止一日遊｜原來汐止這麼好玩！山景秘境、隱藏咖啡廳、在地人私藏美食推薦

等等！你是不是也跟小編一樣，以前想到汐止，腦中第一個浮現的只有 Costco？這次實際走一趟才發現，原來汐止比想像中更好玩，不只藏著能遠眺台北 101 的山景秘境，巷弄裡還有氣氛超舒服的日式咖啡廳，最後再用一碗在地人從小吃到大的古早味魷魚羹收尾！

這條汐止一日遊路線同時集合了拍照、看風景、吃正餐、喝下午茶與在地小吃，而且各個景點之間距離不算太遠。最近正在找新北景點、汐止美食或台北近郊半日遊的人，可以直接把這篇收藏起來！

汐止一日遊｜汐止聖德宮

免爬山也能收下遼闊山景，華麗拱門框住台北 101

這趟汐止一日遊的第一站，小編先來到位在大尖山上的「汐止聖德宮」。原本以為只是一間在地廟宇，沒想到一下車就被眼前的建築與山景驚艷，氣勢十足的牌樓、精緻石雕，再加上遼闊的城市景色，完全是汐止被低估的拍照秘境。

圖/汐止大尖山聖德宮

聖德宮最吸睛的地方，就是廟前廣場一整排半圓形拱門。站在拱門下往外看，汐止、南港、內湖一帶的城市景色就像被裝進天然畫框裡，天氣好的時候，遠方甚至還能看到台北 101。華麗建築與層層山景同框，真的會讓人忍不住一直按快門。

圖/ReadyGO

這裡最棒的是，不需要辛苦爬山就能擁有這麼開闊的視野。導航直接設定聖德宮，開車就能抵達，從南港交流道前往也不算遠。白天可以拍藍天、拱門與山景，傍晚則能欣賞夕陽與城市逐漸亮燈的模樣，不同時段各有氣氛。

圖/汐止大尖山聖德宮

地址：新北市汐止區勤進路193號

營業時間：05:00－18:00

汐止一日遊｜隱家茶寮

藏在公寓巷弄裡的日式食堂，茶泡飯與千層蛋糕都值得吃

離開聖德宮後，第二站來到藏在巷弄裡的「隱家茶寮」。這間店的位置真的很低調，藏在舊公寓的一樓，如果沒有特別注意，可能會直接從門口經過。

圖/隱家茶寮

這裡不只是咖啡廳，鹹食、甜點與茶飲選擇都很完整。我這次最推薦的是鮮魚煮茶泡飯與隱家和風套餐。鮮魚煮茶泡飯端上桌時，看起來簡單清爽，但茶湯倒入米飯後，魚肉、米香與茶香慢慢融合，整體溫潤順口，吃完不會有太重的負擔感。

圖/ReadyGO

隱家和風套餐則比較適合想吃飽一點的人，主菜搭配米飯與配菜，整體很有日式家庭料理的感覺。不是過度華麗的擺盤，卻能吃出用心與日常感，坐在木質空間裡慢慢享用，整個節奏都跟著放鬆下來。甜點一定要記得留胃給千層蛋糕。店內每日甜點口味可能不同，層層薄餅皮夾著柔滑鮮奶油，口感細緻又不會太甜，很適合搭配咖啡、日式抹茶或茶飲。喜歡甜點的人，可以在訂位時先詢問當日口味。

由於店內座位不算非常多，加上假日與用餐時段人潮較多，建議提前電話訂位。這間汐止咖啡廳很適合朋友聚餐、情侶約會，也很適合自己找個午後坐下來放空。

地址：新北市汐止區龍安路202巷36號

營業時間：週二至週日11:30－21:00，週一公休

汐止一日遊｜海龍王魷魚羹

在地人從小吃到大的古早味，脆口魷魚配甘甜沙茶羹湯

汐止一日遊的最後一站，當然要留給在地小吃。來到汐止老街周邊的「海龍王魷魚羹」，這間是在地人推薦的老字號美食，沒有浮誇裝潢，靠的就是一碗碗熟悉又實在的古早味。

圖/海龍王魷魚羹

店內招牌是生魷魚羹，魷魚吃起來Q彈脆嫩，不是軟爛的口感，咬下去很有存在感。羹湯則帶著柴魚、沙茶與微微甜味，濃稠度剛好，不會喝幾口就覺得膩。搭配油蔥、香菜與一點烏醋後，味道更有層次。如果喜歡南部偏甜的羹湯，應該會很喜歡這裡的口味。小編自己覺得最適合的吃法，就是點一碗魷魚羹，再搭配乾粄條或乾麵。粄條滑順Q彈，拌上醬汁與油蔥酥後香氣很足，和羹湯一起吃更有飽足感。

圖/ReadyGO

食量比較大的人也可以點大碗，份量相當實在，部分食客也分享羹湯可以續加，實際仍以現場規定為準。除了魷魚羹，店內還有肉羹、綜合羹、滷肉飯等傳統小吃，價格相對親民，很適合當作汐止美食之旅的最後一站！來汐止除了逛 Costco，也別忘了繞進老街附近，吃一碗屬於汐止人的懷舊味道。

地址：新北市汐止區信義路17號

營業時間：週一至週六07:30－14:00、16:00－20:30；週日07:30－14:00

汐止一日遊行程表

時間 行程安排 10:00 【汐止聖德宮】欣賞異國感拱門、精緻廟宇建築與遼闊山景，天氣好還能遠眺台北 101。 11:30 【聖德宮周邊散步】參拜祈福、欣賞石雕與庭園造景，吹著山風放慢腳步。 12:30 【隱家茶寮】享用鮮魚煮茶泡飯或隱家和風套餐，建議提前訂位。 14:00 【隱家茶寮下午茶】品嚐每日限定千層蛋糕，搭配咖啡、茶飲或日式抹茶。 16:00 【汐止市區散步】可順遊汐科車站周邊或汐止老街，感受在地生活氣氛。 17:00 【海龍王魷魚羹】以生魷魚羹、乾粄條與滷肉飯，為汐止一日遊收尾。

汐止一日遊常見問題

汐止聖德宮需要爬山？看得到台北 101 嗎？

不用。聖德宮可以直接開車抵達，步行即可入廟，天氣晴朗時可遠眺台北 101。

汐止聖德宮什麼時間拍照最好看？

白天拍藍天與拱門，傍晚拍夕陽與城市燈光，能見度良好效果更佳。

隱家茶寮需要訂位嗎？推薦吃什麼？

建議提前訂位。午餐、晚餐及假日易客滿，餐點推薦鮮魚煮茶泡飯或隱家和風套餐；下午茶每日限定千層蛋糕搭配咖啡或抹茶。

海龍王魷魚羹推薦怎麼點？

推薦生魷魚羹搭配乾粄條或乾麵，可加滷肉飯或綜合羹。

這三個汐止景點可以一天走完嗎？

可以。景點距離不遠，開車移動最方便，搭大眾運輸也可，但聖德宮建議搭計程車或自行開車。

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