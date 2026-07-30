新北一日遊｜三鶯線開通啦！一日吃遍三峽鶯歌，米苔目、臭豆腐到新北市美術館一次排

三鶯線終於通車，現在想玩三峽、鶯歌，不用再煩惱開車找停車位！目前全線共有12座車站，從頂埔一路串聯三峽、鶯歌；而且自通車日至8月31日試營運期間，營運時間為10:00至20:00，持電子票證刷卡進出站還能免費搭乘。

這次小編直接安排一條「邊搭捷運邊吃」的三鶯線一日遊，從LB07臺北大學站開始，先到三峽老街吃一碗手工米苔目，再用客家菜填飽肚子；接著前往鶯歌，挑戰入選《500碗》的臭豆腐，最後走進新北市美術館看展，再到5樓光盒子點杯咖啡，看著三鶯線列車從大面落地窗前駛過。官方站名依序包括LB07臺北大學站、LB08鶯歌車站與LB09陶瓷老街站，因此規劃行程時也可以直接按照想吃、想逛的地點安排上下車順序。

新北一日遊｜古伯手工米苔目

三峽老街在地古早味，乾的、湯的一次吃

第一站先從臺北大學站出發，來到三峽老街附近的「古伯手工米苔目」。這間是在三峽民權街上的人氣小吃，店家以在來米製作米苔目，從研磨、壓條到煮熟後快速吹乾避免沾黏，需要經過多道工序；湯頭則以豬骨搭配蝦米、扁魚熬煮，是不少人來到三峽會特別安排的一站。

圖／ReadyGo

乾米苔目拌開後帶著淡淡油蔥香氣，調味不會太重，可以吃到米苔目本身滑順又有彈性的口感；湯米苔目則走清爽路線，看似簡單，喝起來卻有大骨湯底的甘甜，吃到最後也不容易膩。除了主角米苔目，小編也推薦搭配一盤豬皮。店內座位不算特別多，熱門時段很容易遇上排隊人潮。

圖／ReadyGo

小編覺得很適合作為整趟三鶯線美食之旅的第一站，先用一碗熱騰騰的古早味開胃，再繼續往下一攤前進。

地址：新北市三峽區民權街9號

電話：02-2671-6889

營業時間：週一至週五08:00–19:00、週六日08:00–20:00

新北一日遊｜阿爸的客家菜

美濃炒粄條、薑絲大腸一次上桌，多人聚餐很可以

第二站繼續留在臺北大學站周邊，來到「阿爸的客家菜」。店家位於三峽中山路，主打傳統客家料理與創意客家菜，公開介紹中也能看到客家小炒、梅菜扣肉、油雞腿等招牌料理，是想一次點多道菜、多人分食時很適合安排的選擇。

圖／ReadyGo

這次小編點了美濃炒粄條、薑絲大腸和鹹豬肉滑蛋。美濃炒粄條吸附醬汁後很有味道，粄條本身保有Q度；薑絲大腸則是經典客家菜的酸香重口味，入口後酸味明顯，加上薑絲香氣，非常開胃。 讓小編比較意外的是鹹豬肉滑蛋，原本以為鹹豬肉會比較重口味，但搭配滑嫩蛋香後反而變得更加順口。鹹豬肉本身的香氣、蛋的柔嫩口感，加上白飯一起吃，完全就是會忍不住一直扒飯的組合。

圖／ReadyGo

小編覺得這間比較適合2至4人以上一起來，因為客家料理就是要多點幾道放在桌上一起分食才過癮。如果前一站米苔目只吃一碗留點肚子，這裡就可以直接把粄條、大腸和鹹豬肉一次點齊。

地址：新北市三峽區中山路118號

電話：02-2674-3714

營業時間：週一、三至五11:00–14:00、17:00–21:00；週六日11:00–14:30、17:00–21:00；週二公休

新北一日遊｜方記臭豆腐

《500碗》推薦小吃，九層塔配臭豆腐真的意外搭

吃完三峽美食後，搭上三鶯線繼續往鶯歌移動。這站小編要挑戰的是鶯歌人氣臭豆腐「方記臭豆腐」，店家曾入選2024年第二屆《500碗》，評審推薦特色之一，就是現炸臭豆腐外酥內軟的口感，以及店家自己調製的醬汁。

圖／ReadyGo

臭豆腐剛端上桌時真的要小心燙！外層炸到酥香，但裡面還保留水嫩口感，不是一路炸到乾硬的類型。加上泡菜後多了酸甜爽脆感，可以稍微平衡炸物的油香。最特別的是桌上的九層塔，可以直接搭配臭豆腐一起吃。臭豆腐配九層塔聽起來很跳Tone，但入口後塔香會和蒜香、醬汁一起衝出來，意外非常搭。相關介紹也提到店家有傳統與較酥脆的炸法選擇，因此喜歡不同口感的人，點餐時可以先向店家確認。

圖／ReadyGo

小編覺得這站最適合安排成下午點心，尤其前面已經吃完兩輪正餐，兩三個人分一份臭豆腐，剛好可以繼續吃、又不會太有負擔。

地址：新北市鶯歌區建國路232巷1號

電話：0932-948-802

營業時間：公開資訊為週一至週六15:30–21:30、週日公休

新北一日遊｜新北市美術館

三鶯線旁全新藝文地標，建築本身就超好拍

吃完一整路，下午終於要讓肚子休息一下！搭到LB08鶯歌車站後，可以直接安排「新北市美術館」。美術館位於鶯歌區館前路300號，從臺鐵鶯歌站步行約6分鐘即可抵達；新北市美術館坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流附近的三鶯新生地，也是鶯歌近年重要的藝文景點。

圖／ReadyGo

小編一走進園區就覺得這裡真的很好拍。整棟建築以大量垂直構件形成特殊外觀，不管從草地、步道或河岸方向拍，都能找到不同角度。館內則有展覽空間、公共藝術與休憩區域，很適合慢慢逛。建議至少保留1至2個小時，不要只進去快速拍完照就離開。目前一般觀眾全票為100元，團體票75元、優待票50元，另外也有部分身分適用免票優惠。

地址：新北市鶯歌區館前路300號

電話：02-2679-6088

開放時間：週二至週五10:00–17:30；週六、週日10:00–18:00；週一休館

新北一日遊｜光盒子 Lumi Lounge

坐在大片落地窗前喝咖啡，看三鶯線列車從眼前經過

逛完新北市美術館後，最後一站不用離開美術館，直接上樓到5樓的「光盒子 Lumi Lounge」。館方資料顯示，光盒子位於新北市美術館5樓，不只是藝術商店，也是可以讓旅人休息、停留的空間。

圖／ReadyGo

這裡最吸引小編的，就是超大片落地窗！點一杯拿鐵坐下來休息，可以看到河岸景色與三鶯線列車從窗外經過。由於光盒子位於較高樓層，也有人特別來這裡拍三鶯線列車橫越大漢溪周邊的景色。

圖／ReadyGo

這趟從早上一路吃米苔目、客家料理和臭豆腐，最後坐在窗邊喝杯咖啡，讓整趟行程從熱鬧吃吃喝喝慢慢轉成放空模式，小編覺得當作三鶯線一日遊的最後一站剛剛好。

地址：新北市鶯歌區館前路300號5樓

營業資訊：建議配合美術館開館時間

三鶯線一日遊行程表

建議時間 三鶯線站點 行程安排 建議停留時間 10:00 LB07 臺北大學站 古伯手工米苔目 約40分鐘 11:00 LB07 臺北大學站 阿爸的客家菜 約1小時 12:30 鶯歌地區 方記臭豆腐 約30至40分鐘 13:30 LB08 鶯歌車站 新北市美術館 約1.5至2小時 15:30 LB08 鶯歌車站 光盒子 Lumi Lounge 約40至60分鐘 傍晚 依回程方向搭車 搭三鶯線回程 —

新北三鶯線美食一日遊常見問題

三鶯線一日遊大約需要安排多久？

建議安排完整一天。上午走三峽美食，中午過後前往鶯歌，安排臭豆腐、新北市美術館與光盒子，從上午一路玩到傍晚，時間充裕。

三鶯線一日遊適合親子或長輩嗎？

行程以吃美食、逛美術館與喝咖啡為主，節奏輕鬆，適合親子、情侶與家族出遊。部分店家與車站間需步行，帶長輩或幼童建議預留交通與休息時間。

三鶯線一日遊適合雨天嗎？

行程含室內餐廳、美術館與光盒子，遇雨天仍可完成。部分路段需步行，建議攜帶雨具並適度縮短戶外停留時間。

新北市美術館附近還有什麼可以一起玩？

可搭配鶯歌老街、陶瓷景點或河岸空間，若時間有限，建議以新北市美術館加光盒子為主，行程較輕鬆。

延伸閱讀 >>新北山海隧道避暑去！三貂嶺賞蝶、福隆天然冷氣房騎單車喝咖啡

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」