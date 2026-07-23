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台北水岸新地標！民權大橋景觀橋「天際之眼」打卡美拍熱點

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民權大橋景觀橋（松山端）。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供
民權大橋景觀橋（松山端）。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北市基隆河畔即將迎來絕美的親水新地標！由台北市政府工務局新建工程處（簡稱新工處）主辦的「民權大橋景觀橋」，日前舉行正式啟用典禮。這座兼具交通維持、休閒與環境美學的景觀橋，不僅串聯內湖與松山的雙岸河濱路網，其中央獨特的橢圓形觀景平臺從高空俯瞰更宛如璀璨明眸，因而獲得「天際之眼」的美譽，將成為台北最新、最熱門的打卡焦點。

▲民權大橋景觀橋內湖端俯視景致。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供
▲民權大橋景觀橋內湖端俯視景致。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供

台北市長蔣萬安表示，民權大橋兩側的松山「觀山高灘地」及內湖「彩虹高灘地」，是市民平日散步、慢跑與假日進行棒壘球、騎單車等各項運動的重要休憩聖地。為將休閒體驗再升級，市府團隊發揮創意，將「民權大橋上部結構改建工程」原先施工期間使用的「交通維持便橋」成功轉型為這座「跨河景觀橋」。

蔣市長強調，「民權大橋景觀橋」啟用後，市民不僅能在此飽覽基隆河山湖環繞的壯麗景致，更有絕佳機會「近距離感受飛機起降」的滿點魄力。此舉不僅強化市區與河濱綠地的通行便利性，更實踐全民共享舒適水岸生活的願景。

▲民權大橋景觀橋下游側遠照。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供
▲民權大橋景觀橋下游側遠照。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供

新工處指出，「民權大橋景觀橋」在設計中注入了豐富的環境美學。結構主體特別採用「輕量化鋼結構設計」，讓橋體呈現如同一條優雅緞帶般輕拂於基隆河上的流暢線條，並能與後方的麥帥一橋、麥帥二橋交織出層次分明的城市天際線。橋面精心規劃了寬闊平坦的觀景平臺，動線友善無障礙。未來市民不論是想遠眺內湖科技園區的繁榮夜景，或是捕捉基隆河畔的落日餘暉，都能在此暢行無阻，預計將成為攝影愛好者與網美拍照的新據點。

▲民權大橋景觀橋－夜間情境照明。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供
▲民權大橋景觀橋－夜間情境照明。　圖：台北市政府工務局新建工程處／提供

除了白天的流線外觀，「民權大橋景觀橋」的「夜間光雕」更是本次工程的一大亮點。導入創新的燈光設計，與基隆河兩岸原有的照明互相呼應。入夜後，橋身將隨著時間與節慶變換不同主題的燈光色彩，光影倒映在波光粼粼的河面上，彷彿一條璀璨的銀河，不僅大幅提升夜間慢跑與散步的安全性，更為台北夜景增添了一抹浪漫氛圍。

新工處補充，「民權大橋景觀橋」啟用後，安全、舒適地串聯起松山側的「觀山河濱公園」與內湖側的「彩虹河濱公園」。歡迎相約前來體驗這段兼具綠意與水岸風光的「輕旅行」，一同感受台北水岸城市的全新魅力！

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