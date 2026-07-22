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蔡阿嘎、二伯陷抄襲風暴！自營咖啡廳「驚見空城」二手舊衣全滯銷

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
左起二伯、蔡阿嘎，2人成立自創品牌hahababy。圖／hahababy提供
左起二伯、蔡阿嘎，2人成立自創品牌hahababy。圖／hahababy提供

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯（李佩潔）創立的母嬰品牌「hahababy」深陷抄襲風波，事件至今持續延燒，不僅品牌形象受到衝擊，連旗下咖啡廳也疑似受到影響。近日有民眾前往位於台北市北投的「哈姆選物 Hamu Café」，發現平日下午店內幾乎空無一人，店員也坦言，近期來客數確實明顯下滑。

根據「NOWNEWS今日新聞」報導，有讀者慕名前往哈姆選物 Hamu Café消費，店面維持簡約純白風格，店內除了販售咖啡、輕食外，也陳列不少HAHABABY商品。不過與過往假日經常吸引粉絲朝聖相比，當天平日下午店內卻相當冷清，幾乎沒有其他客人。

咖啡廳二樓則規劃有兒童遊戲區及二手衣販售區。讀者表示，現場販售不少蔡阿嘎、二伯夫妻的二手衣物，以及HAHABABY全家福系列商品，但許多商品仍擺放在架上，未見明顯銷售熱度。他也分享個人觀察，認為商品陳列整齊，但整體質感與期待有落差。

結帳時店員坦言，近期確實受到抄襲風波影響，來客數比以往少了不少。至於蔡阿嘎與二伯，過去多半會因拍攝影片到店內露面，但最近因事件持續發酵，加上蔡阿嘎YouTube頻道已暫停更新，因此近來已鮮少現身。

蔡阿嘎 嘎嫂二伯

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