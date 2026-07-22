「檜山坊」把森林帶回家　感受台灣原生檜木純淨能量

【圖／文：細腿男】

走上新店裕隆城二樓逛逛，會不由得循著一股大自然的清香來到「檜山坊」，櫃位綠植生意盎然，讓人彷彿走進森林。寬敞的空間，除了結合裕隆城具代表性的紅磚，也融入「石頭」意象，巧妙呼應新店周邊多山的地理環境。還特別設置一排座位區，歡迎大家逛累了隨意坐下來歇息。走進森林深呼吸，是許多人放鬆身心的方式，而檜山坊將這份來自大自然的療癒，帶進每個人的日常生活。以台灣原生檜木精油為核心，將天然氣味轉化為陪伴著大家的溫柔力量，在忙碌的現代生活中找回身心的平衡，同時也透過永續行動和社會責任的實踐，喚起大家對土地與環境的關注。

▲門市滿佈綠意植栽，空氣中散發著舒服放鬆的檜木精油香氣。

「自然、永續、森呼吸」是檜山坊的核心理念，而品牌創立的初衷則源於創辦人李清勇對罹癌父親的愛。當時醫生建議與其依賴呼吸器，不如到山裡吸收真正的芬多精，因此，李清勇就帶著父親往返太平山與烏來的山間。但因舟車勞頓對長輩負擔大，李清勇於是萌生「把森林帶回家」的念頭；而品牌創立後，他發現檜木精油還能幫助人在繁忙生活中獲得放鬆舒緩，無需遠行山林，在日常生活中就能嗅聞到最天然純粹的氣味，享受「檜」意人生，這正是檜山坊成立14年來一直努力做的事。

▲萃取台灣原生檜木的香氣，檜山坊讓你每天都能如沐森林浴。

檜山坊精油特別之處，體現在原料取得與獨家製程。與民間木業合作，將回收製作高級檜木家具剩餘的邊角料和木屑再生利用，降低對環境的傷害。此外，一般檜木精油提煉經收集、打碎、蒸餾、冷卻和油水分離後完成，檜山坊則是再採「二次蒸餾」工法過濾多餘雜質，一公斤檜木屑最後僅能蒸餾出一毫升澄黃清透的精油，100%的純度滴滴精華。而世界現存的檜木僅有七種，分布於北美、日本與臺灣。而臺灣則擁有珍貴的兩種原生檜木——紅檜與臺灣扁柏（黃檜）。其中，黃檜生長於高山的生態環境中，富含「檜木醇」此天然活性成分，其萃取出的精油能散發出獨特而沉穩的芬芳，能有效幫助舒緩焦慮、安撫急躁的心情。





萃取自然山林氣息成為日常精華

以台灣原生檜木精油為本，檜山坊進而將屬於森林的療癒感，轉化為日常生活的一部分。從早晨開啟水氧機，出門時把舒緩油滴抹在掌心、鼻間或太陽穴喚醒精神。長時間工作擠點護手霜滋潤雙手，睡前用洗、潤髮和沐浴露讓身心舒壓放鬆。據門市人員表示，檜木天然純粹的成份與氣味，連五歲小朋友都跟著媽媽一試成主顧，也有客人改善掉髮和皮膚炎的困擾。還有一對新人選擇檜山坊作為婚禮小物，因約會時先生對太太身上的檜木香留下深刻印象，進而促成了這段良緣。

▲以山林的意象陳列，讓這份來自大自然的精華，療癒我們的日常生活。





從身心療癒到環境永續與社會責任

近幾年來，檜山坊從商業發展深化為環境永續與社會責任（ESG），將每年營收的1%做為公益基金，也與林務局合作在嘉義及台南山區植樹造林。全台門市也都設有空瓶回收箱，鼓勵消費者回收玻璃瓶和再生塑料瓶折抵消費。此外，檜山坊還長期提供檜木精油給予失智症協會運用，並舉辦逾300場公益講座，走入慈善機構、學校與企業推廣香氛療癒。自2025年起連續兩年與看見．齊柏林基金會合作，於世界地球日捐出門市一日所支持環境教育。檜山坊曾獲選為總統府、外交部與台北市政府的國際贈禮，而身為領導品牌，檜山坊努力讓這個代表台灣的味道做成給世界的名片，也希望持續用每一滴來自台灣山林的精華，讓大家享受更自然、健康和舒壓療癒的生活。

▲檜山坊全台門市都設有玻璃和再生塑料的空瓶回收箱，並提供回收金折抵消費。





［夏日清爽推薦好物］

山語檜香舒眠香氛噴霧

含有檜木精油、薰衣草精油、蘆薈和洋甘菊萃取物，使用化妝品級的廣源良純淨水。不含酒精、酮類和人工香精，全齡友善配方，適合孕婦、嬰幼兒與毛小孩。可做為空間、衣物和睡眠噴霧。睡前在枕頭和棉被輕噴兩下，淡雅的木質香，能讓你放鬆舒緩，一夜好眠。

檜木精油制菌洗手露

添加檜木精油的洗手露，不只能幫雙手清潔殺菌，天然胺基酸易沖洗潔淨同時保留肌膚舒適感，洗後清爽不緊繃。還含有膠原蛋白、玻尿酸和維他命B5等多重保濕成分，細緻呵護你的雙手，無香精配方，全家人都可以安心使用。有富貴手、皮膚容易龜裂或易過敏者也沒問題。

檜純系列：沐浴露/ 洗髮露/ 潤絲露

森林沐浴系列皆飽含檜木精油，清新味道彷彿沐浴森林中。沐浴露含天然胺基酸配方，泡沫細緻且不傷皮膚，可直接降解於大自然，保護環境生態。成份添加維他命B5和玻尿酸高度保濕。洗髮露則加入膠原蛋白使髮絲柔順有彈性，潤絲露含有杏仁果和蘆薈萃取液，給予髮絲豐沛營養。





店家資訊

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

FB：www.facebook.com/yuloncity

電話：02-2910-0667

時間：週日～週四11:00~21:30 週五、週六11:00~22:00





位置：新店裕隆城2F

電話：02-2918-0373 #1244

網址：www.bio-god.com.tw





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