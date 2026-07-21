台北又有新景點！封閉多年「空總古蹟大樓」2026首度開放，8月免費逛文博會

台北市中心又有新景點可以逛！封閉多年、歷經修復的空總國家文化基地古蹟大樓，2026年將首度對外開放，並成為「2026臺灣文化創意博覽會」文化策展主場。從過去被圍籬隔離的神秘空間，到今年化身旅人可自由探索的文化場域，8月1日至31日將推出免費展覽，邀民眾走進歷史建築，感受台灣文化與當代創意交織的全新體驗。

圖／文化部提供

展覽亮點

本屆文博會文化策展以「第零位元」為主題，聚焦人工智慧快速發展下，人類創意與原創思考的價值。展覽從一個念頭誕生前的瞬間出發，重新思考哪些創作靈感與生命經驗，是科技仍無法取代的獨特存在。

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整體規劃5大展區，並以時間、土地、行動、轉向、身體與身心等概念串聯，從戰情廣場一路延伸至古蹟大樓，結合沉浸式體驗、互動裝置與台灣文化IP，讓旅客邊走邊探索。

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為什麼值得去？

對喜歡台北城市漫遊、歷史建築與藝文展覽的旅客而言，今年空總古蹟大樓首度開放無疑是最大亮點。過去難以一窺的舊辦公大樓及戰情大樓，將透過展覽重新與城市連結，也讓參觀文博會不只是逛展，更能成為一趟深入台北市中心的文化旅行。

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活動資訊整理

2026臺灣文化創意博覽會｜文化策展

* 活動日期：2026年8月1日至8月31日

* 開放時間：每日10:00至18:00

* 活動地點：空總國家文化基地古蹟大樓、戰情廣場

* 參觀費用：免費參觀

* 展覽主題：「第零位元」

* 展區內容：5大展區，結合沉浸式體驗、互動裝置與台灣文化IP

2026臺灣文博會｜品牌商展

* 活動日期：2026年8月6日至8月12日

* 活動地點：台北南港展覽館1館

* 入場方式：線上預約與現場排隊雙軌入場

民眾可提前預約，避開現場人潮，安排一趟台北文創旅程。

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