淡水老街秘境！全球百大故居，「日式百年老宅」免費參觀

愛探索的旅人們，每次來淡水老街，除了逛街、吃阿給、魚丸湯，總想找點更有深度的體驗呢？這次我在熱鬧的老街巷弄裡，找到一棟超級有味道的日式老屋～「木下靜涯舊居」。它不只免費參觀，還能讓你一秒穿越到日據時期，感受濃濃的懷舊氣氛，而且還能深入認識一位對臺灣美術史貢獻良多的日本畫家，絕對是淡水深度文化之旅的必訪亮點，快跟我一起來看看吧～

淡水老街裡的時光秘境：木下靜涯舊居怎麼去？

這棟充滿歷史感的日式老屋，地點真的超級好，就在淡水老街裡面，搭捷運＋步行最輕鬆，從台北市區搭乘捷運紅線到「淡水站」，1號出口出來後，沿著熱鬧的淡水老街(中正路)往前走，約走個10-15分鐘，你會看到右手邊有個木下靜涯紀念公園，沿著樓梯往山坡上走，就會看到木下靜涯舊居了！

如果你懶得走，也可以考慮在淡水站搭乘公車，在「重建街」站下車，一樣再往淡水老街方向下坡走一小段路就到了，但我覺得步行是最好的方式，可以順便感受老街的氛圍，也順遊上次介紹的施家古厝。

※建築旁有一座石碑，雕刻著畫家於1988年過世時留下的遺言，「好日好日又好日」，呈現他對於生命的豁達，再往上走就是當時淡水著名的紅樓，原是船商李貽和的宅第，現作為餐廳，可以來用餐、吃下午茶。

淡水航海王一日遊

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百年風華再現：舊居的建築之美與修復故事

木下靜涯舊居之所以迷人，除了畫家的故事，建築本身就是一件藝術品，這棟老屋約建於19世紀末，1923年起租借給旅臺日籍畫家木下靜涯居住，當時取名為「世外莊」，一直居住到1946年二戰結束、被遣返日本為止，已有超過百年的歷史。

被滿滿綠蔭環抱的它是採和洋風格的兩層建築，但又巧妙融合了臺灣的在地元素，形成獨特的風格，曾在2025年的國際故居博物館日入選全球名人故居，是台灣唯一上榜的建築，真的很不簡單。

這棟老宅在木下靜涯離開後，曾於1953年改為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍，之後有一段時間無人居住而面臨屋頂崩塌而逐漸頹圮，雖然於2010年登錄為新北市歷史建築，但又經歷了許多風坡才終於在2020年開始修復，終於在2021年11月修復完成，再度重生。

修復後的老宅除了重現過去的典雅模樣，裡面也藏了許多巧思，像大家可以注意一下一樓長廊右邊牆邊的可愛裝飾，就是呈現畫家曾飼養過的寵物飼養火雞和猴子，也能感受修復過程的用心。

畫家木下靜涯的傳奇一生與淡水情緣

來到這裡，當然要好好認識一下舊居主人～木下靜涯先生，他的生活風格新潮時髦，外出會配戴粉紅變色太陽眼鏡，可以說是當時的潮男(讓人想到高雄逍遙園的主人大古光瑞，也是非常不簡單的一個人)，他是日本長野人，對臺灣美術的影響可是非常深遠，在1918年來台拜訪同胞時，因緣際會愛上淡水的風景，於是便定居在淡水，一住就住了20多年，直到二戰結束才返回日本。在這段期間，他不僅創作了大量以臺灣風景為主題的畫作。

擅長膠彩畫的他曾擔任「臺灣美術展覽會」及「臺灣總督府美術展覽會」的審查委員，提攜了許多臺灣本土的優秀畫家，他引入了日本畫的技法與觀念，卻又鼓勵臺灣畫家發展屬於自己的風格，對淡水美術發展有一定的影響。

感受日式洋風的獨特魅力

一踏進舊居，你就能感受到那種靜謐、雅致的氛圍。舊居外有著一片小巧精緻的庭院，綠意盎然，搭配石燈籠，讓人心靈瞬間平靜。在這裡拍幾張照片，會讓人誤以為置身日本呢！

這棟老屋曾經因為閒置而漸漸荒廢，幸好在經過多年的調查研究與精心修復，才得以重現昔日風華。修復團隊盡可能保留原有的結構和材料，像過去木構的二樓內部因曾作為宿舍而經過大幅改裝，修復時就將樓梯設置在外面不破壞老宅格局。走在舊居裡，你會感受到那份對歷史的尊重和對文化的珍視，真的很感動！

沉浸藝術氛圍：修復後的展覽亮點，感受淡水之美

修復後的木下靜涯舊居，現在已成為一個結合歷史、建築與藝術的文化空間。這裡不只是提供參觀，更是一個能讓你深度體驗與互動的場所，舊居內部規劃了多個展區，透過圖片、文字、影音等多媒體方式，詳細介紹木下靜涯先生的生平、藝術風格，以及他與淡水的故事。你可以看到他當時畫室的場景，近距離欣賞他當年畫作的複製畫，想像他如何捕捉淡水河畔的光影變幻，還有當時淡水的風土人情。

因為木下靜涯最擅長的是膠彩畫，是一種以膠為素材媒介，也被稱為東洋畫，舊居中也特別規劃一區介紹膠彩畫的作畫方式，這裡也常常會舉辦一些藝文活動，讓來參觀的遊客能更親近藝術與文化，舊居範圍不大，但漫步其中，想像當年這位畫家是如何在這片風景中尋找靈感，將淡水的一草一木、一山一水化為筆下的永恆，真的很有感觸～

這裡的每一個角落都充滿了故事，你可以花點時間，不疾不徐地感受這份寧靜，拍下你喜歡的風景，或是單純地在這裡放空，享受片刻悠閒。對於喜歡歷史、藝術，或想找個地方沉澱心靈的朋友來說，木下靜涯舊居是一個超級棒的選擇，而且是免費參觀，推薦大家一定要來走走，感受這份獨特的淡水魅力！

常見問題 FAQ

Q1：木下靜涯舊居需要門票嗎？開放時間是？

木下靜涯舊居是免費參觀的，開放時間是週一到週日，早上9:30到下午5:00，週末六日會延長到下午6:00。

Q2：木下靜涯舊居適合親子或長輩一起來嗎？

這裡的環境很清幽，庭院雖然不大但整理得很漂亮，很適合小朋友在大人陪同下走走看看。建築內部也有許多有趣的展示，可以讓孩子們認識歷史和藝術。對於長輩來說，這裡雖然要走一小段階梯，但階梯不長，規劃也很完善，空間寬敞，建築前還有充滿綠意的小庭園，感受日式老屋的靜謐氛圍，真的超療癒的～

Q3：除了參觀舊居，附近還有什麼推薦的景點可以一起玩？

木下靜涯舊居的地點超好，就在淡水老街裡面，所以你可以把它安排在逛老街的行程中！參觀完舊居，可以繼續逛老街吃美食，像是阿給、鐵蛋、魚酥都是必吃。如果你還有時間，也可以去附近的施家古厝、淡水日本警官宿舍、紅毛城、小白宮、海關碼頭走走，這些都是充滿歷史感的古蹟，而且風景都超美的，很適合拍照，如果天氣好，傍晚還能到淡水河岸欣賞夕陽，吃個超可愛的浪花丸熊熊冰，可以玩上一整天，讓你的淡水之旅豐富又精彩！

淡水木下靜涯舊居

地址：新北市淡水區三民街2巷2號

開放時間：週一至週五 09:30-17:00；週六、週日、國定假日 09:30-18:00

淡水古蹟博物館

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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