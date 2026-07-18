巧虎迷快衝！ 呼叫「巧、琪、樂、妙」小朋友入住「台北漢來」送巧虎大禮包 姓名對中再拿限定毯被
大、小朋友看過來！台北漢來大飯店這次找來「巧虎大神」聯名，不僅把歡樂世界直接搬進房間，還準備了滿滿一整袋、總價值超高的神級周邊大禮包、平日指定入住甚至能免費升等大套房，多重好康直登暑期親子度假首選！
●房內藏秘密帳篷！經典卡通無限暢看
台北漢來大飯店即日起至9月30日推出「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」限定專案。一進房就有4款角色房卡讓小粉絲收藏，豪華套房內更貼心搭起「兒童專屬小帳篷」，打造孩子最愛的祕密基地，還能無限收看《可愛巧虎島》精選卡通，直接幫爸媽無痛放風。
●周邊禮包拿不完！姓名對對碰再送好禮
只要入住就送聯名專屬大禮包，內含巧虎幼兒牙膏牙刷、塗鴉本、多功能水壺、抱枕及漢來米果禮盒，入住套房再加碼睡覺音樂故事機與巧虎走失包！此外，7月27日起入住豪華套房的小朋友，只要姓名含有「巧、琪、樂、妙」任一字，還能額外帶走限量組的「巧虎頭型毯被」。
●平日限時好康！一泊二食再送300元折價券
價格部分，2大1小入住豪華客房每人3,333元起（含1位兒童免費），2大2小入住豪華套房每人最低4,375元起（含2位兒童免費並享島語早餐）。
7月18日起入住指定專案還直接升級「一泊二食」爽吃雙人套餐；指定平日入住豪華客房，更有機會以9,999元「免費升等」每日限量一間的18坪豪華套房。每房還加碼送鄰近南港LaLaport「阿卡將本鋪」的300元折價券，加上超美戶外無邊際泳池，趕快手刀訂起來！
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