新北金山景點推薦！六三社區蓮花盛開中 散步賞花正合適





位於新北市金山區的六三社區，目前正值蓮花盛開的季節。一朵朵蓮花在池面間優雅綻放，翠綠蓮葉隨風搖曳，搭配遠方美人山景與遼闊田園，勾勒出充滿詩意的夏日風光。走進這座有著「水水田莊」美譽的農村聚落，便能感受到不同於都市的慢活節奏。





▲圖片來源：新北市政府農業局





山海交織的農村聚落，收藏豐富人文風景

六三社區由六股里與三界里共同組成，除了擁有肥沃的火山砂質土壤，孕育出台農66號紅心地瓜、杜鵑花及茭白筍等在地農產外，也保留百年聖德宮、傳統洗衣亭及復古柑仔店等農村文化景點。近年更透過青銀共創打造彩繪牆，讓老聚落增添更多藝術與活力。





▲圖片來源：新北市政府農業局





蓮花盛開點綴田園，打造夏日賞花秘境

近年社區積極推動「水水田莊環境營造」，引進純淨磺溪水源，由在地青年細心栽植蓮花，成功打造夏季限定的賞花亮點。現場不僅能欣賞蓮花迎風盛開，偶爾還能看見黃頭鷺飛過田間，為整片農村景致增添更多自然生態之美。





▲圖片來源：新北市政府農業局





漫步花田、感受慢生活，收藏北海岸另一種風景

來到六三社區，不妨放慢腳步，漫遊田間小徑，感受花香、蟲鳴與山海交會的療癒氛圍。無論是安排賞花小旅行、親子散步，或順遊金山周邊景點，都能體驗北海岸不同於海景的另一種夏日魅力。





▲圖片來源：新北市政府農業局





【金山六三社區蓮花盛開】

景點位置：新北市金山區六股里、三界里（水水田莊）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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