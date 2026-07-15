台北花況更新！台大醫院紫薇花綻放 整排花樹超吸睛
目前台大醫院東址住院大樓周邊及急診處旁的紫薇花正值盛開期，一團團飽滿花序高掛枝頭，在陽光照耀下展現粉嫩與紫色交織的迷人色彩。紫薇花因花期長達數十天，因此又有「百日紅」的美稱，也是盛夏最具代表性的花卉之一。
整排紫薇花沿著道路綻放，形成層層疊疊的花景，不論近距離拍攝花朵細節，或以街道、建築作為背景，都能留下充滿夏日氛圍的畫面。花團錦簇的景象，也為平日忙碌的醫療園區增添了一抹溫柔色彩，吸引不少攝影愛好者專程造訪。
台大醫院位於台北市中心，交通十分便利，搭乘捷運即可輕鬆抵達。賞花之餘，也能順道漫步周邊綠地、中正紀念堂或公園步道，安排一趟悠閒的城市散策，感受台北夏日限定的花卉風景。
紫薇花每年夏季盛開，近期正是最佳觀賞時機。若近期經過台大醫院，不妨放慢腳步欣賞這片粉紫花海，在城市日常中發現季節更迭帶來的浪漫驚喜。
景點位置：台北市中正區中山南路7號
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