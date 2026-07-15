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台北花況更新！台大醫院紫薇花綻放 整排花樹超吸睛

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


目前台大醫院東址住院大樓周邊及急診處旁的紫薇花正值盛開期，一團團飽滿花序高掛枝頭，在陽光照耀下展現粉嫩與紫色交織的迷人色彩。紫薇花因花期長達數十天，因此又有「百日紅」的美稱，也是盛夏最具代表性的花卉之一。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


粉紫花海點綴醫療園區，成為市區人氣拍照角落

整排紫薇花沿著道路綻放，形成層層疊疊的花景，不論近距離拍攝花朵細節，或以街道、建築作為背景，都能留下充滿夏日氛圍的畫面。花團錦簇的景象，也為平日忙碌的醫療園區增添了一抹溫柔色彩，吸引不少攝影愛好者專程造訪。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


市中心輕鬆賞花，順遊周邊人氣景點

台大醫院位於台北市中心，交通十分便利，搭乘捷運即可輕鬆抵達。賞花之餘，也能順道漫步周邊綠地、中正紀念堂或公園步道，安排一趟悠閒的城市散策，感受台北夏日限定的花卉風景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


把握花期，收藏百日紅最美時刻

紫薇花每年夏季盛開，近期正是最佳觀賞時機。若近期經過台大醫院，不妨放慢腳步欣賞這片粉紫花海，在城市日常中發現季節更迭帶來的浪漫驚喜。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【台大醫院住院大樓紫薇花開】

景點位置：台北市中正區中山南路7號


文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台北至善公園蜘蛛百合盛開！純白花海與萬維莎睡蓮一次賞

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台北花況更新！台大醫院紫薇花綻放 整排花樹超吸睛

夏日的台北街頭，又迎來一年一度的百日紅花季。位於台北市中正區的台大醫院住院大樓周邊及急診處旁，近期紫薇花陸續綻放，一串串粉紅、粉紫色花朵掛滿枝頭，將原本繁忙的醫療園區妝點得格外柔美。

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