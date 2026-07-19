宛如秒飛京都！台北大安區唯美散步景點 日式老宅光影秒出片

身為旅遊記者，也是個標準的J人，不管工作採訪還是自己旅行，只要前往陌生的地方，我一定會先做好縝密計畫。出發前瘋狂刷遊記、看影片，把資訊背得滾瓜爛熟，再按照行程按表操課，當個不跟團的極限行軍派。雖然每次完成行程都很有成就感，但說實話，也總是累得半死。直到五月參加「客庄市場好好玩買菜巴士Go」，跟著美食達人走訪桃園龍潭市場，才徹底顛覆我對跟團「上車睡覺、下車上廁所」的刻板印象。

2026-07-19 09:30