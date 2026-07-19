宛如秒飛京都！台北大安區唯美散步景點 日式老宅光影秒出片
喜歡文青景點的你不「榕」錯過！充滿詩意的榕錦時光生活園區位於台北市大安區金華街，前身為日治時期的台北刑務所官舍群。經過完整修復後，保留了木造宿舍、紅磚圍牆與老榕樹景觀，也將昔日歷史建築重新賦予生活機能，讓百年老屋以嶄新樣貌再次走進城市日常。
走進園區，映入眼簾的是一棟棟典雅的日式木屋，搭配綠意盎然的庭園景觀，散發濃厚的京都氛圍。許多旅人也會換上和服漫步其中，搭配木造建築與老榕樹取景，不論平日或假日，都能拍出充滿日系感的美麗照片。
除了優美景觀外，園區也進駐許多人氣品牌，包含特色貝果、精品咖啡、日式料理、甜點店、茶館與生活選物等，無論是安排下午茶、約會或悠閒散步，都能享受慢步調的生活氛圍。若想了解園區歷史，也別忘了走進服務中心，欣賞老屋修復與聚落發展的故事展覽。
不同於熱鬧商圈，榕錦時光生活園區更多了一份歲月沉澱的靜謐。無論是喜歡歷史建築、日式美學，還是單純想找個地方散步放空，都能在這裡感受老屋新生的魅力，也替忙碌生活留下片刻悠閒時光。
景點位置：台北市大安區金華街167號
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