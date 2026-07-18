淡水好美好好玩！ 搭輕軌逛淡水一日遊超方便　無車也能看海的秘境

【FunTime小編群】淡水好美、好玩、好好吃，集自然美景、歷史文化、美食於此地。來到淡水除了逛老街吃美食、玩古蹟拍美照，當然還要搭乘淡水最新的輕軌去旅行，跟著FunTime小編一起看下去搭輕軌的懶人包！如果自己有車，或是不介意搭公車、火車，也很推薦去捷運到不了的三峽、鶯歌、九份玩，想看這些一日遊懶人包，小編都整理在台北旅遊全攻略囉！

沙崙海灘。

輕軌各站特色景點

輕軌各站特色景點。

如果坐膩了淡水捷運，FunTime小編推薦大家體驗輕軌遊淡水，會有不一樣的感受。大部分景點都能透過輕軌和轉乘抵達，有些私房景點甚至只有輕軌才能拜訪，輕軌人流量也較小，沿途還能欣賞淡水市景，非常適合悠閒的一日遊。

V27沙崙站►沙崙海灘

沙崙海灘。

這處位在淡水漁人碼頭及淡水新市鎮之間的沙崙海灘擁有漂亮的海岸風景線和開闊的沙灘，近幾年透過環保團體淨灘活動的努力，如今成為拍婚紗聖地！沙崙海灘目前依舊禁止一切水上活動，到此一遊的旅人們不妨在這片乾淨又廣闊的沙灘上散散步、踏踏浪，享受海邊的景致吧！

交通方式：於「沙崙站」步行5分鐘抵達

營業時間：24小時

V06新市一路站►沒有特別計畫café

沒有特別計畫café。

藏在巷弄里的超質感甜點店，這裡有兩隻可愛又不怕生的貓兒，而小黑板上寫著每日限量的甜點，沒吃到真的會搥心肝。就這樣沒有計畫地泡在這裡，與美味甜點、從外頭灑進來的溫暖陽光、有愛撒嬌的貓咪們度過一個慵懶午後，是一種小確幸。

交通方式：於「新市一路站」步行14分鐘抵達

營業時間：13:00-19:00（週二公休）

V08濱海義山站►一滴水紀念館

一滴水紀念館。

想來一場偽日本旅行，除了淡水街長多田榮吉故居，這個點也是必備！日式的庭園造景，讓人宛如置身日本。原為日本作家水上勉父親的舊居，在台灣遭遇嚴重的921大地震時，日本為鼓勵災民振作，因而將這棟振奮人心的古宅搬來。一滴水的命名取自日本禪宗之思維，引用水上勉說的「一滴水脈有無限可能」，來紀念移築過程中所有的苦力志工們，每個人微薄的力量也能滴水穿石。

交通方式：於「濱海義山站」轉乘873公車至「滬尾砲台站」下車

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

小編小提醒：建議參觀順序為滬尾砲臺公園、雲門劇場、北門鎖鑰、一滴水紀念館

V11崁頂站►淡海災厄

淡海災厄。

位於淡水區新市五路一段，因為都更計畫失敗，從1970年代開始荒廢。看膩了都市的繁華之景後，不妨來這片廢墟之地走走看看。人煙罕至，像是殭屍片的拍攝景點，路旁的草幾乎長得快比人高，鋼筋鐵條等廢棄物布滿在周圍。

交通方式：於「崁頂站」步行10分鐘抵達

營業時間：24小時

淡水其他周邊景點

滬尾藝文休閒園區

滬尾藝文休閒園區。

園區內結合了生態、旅遊、藝文、餐飲、娛樂、住宿六項不同的元素，讓遊客來到淡水有了不一樣的選擇。滬尾藝文休閒園區位在淡水老街與漁人碼頭之間，緊鄰雲門舞集，交通上非常方便。而且園區內不論是要吃美食、逛街、看電影都應有盡有，是來淡水遊玩的最新選擇。

交通方式：於「淡水站」轉乘26號公車至「滬尾砲台站」下車

營業時間：週日至週四11:00-21:30；週五、週六及例假日11:00-22:00

海關碼頭

海關碼頭。

於淡水老街末端，在這可以遠眺淡水河口及關渡大橋，另外擴大了觀夕平台，成為淡水新的觀夕景點！園區內有清領時期的洋樓和2座日治時期的港務倉庫，見證淡水開港的歷史。設置草地音階互動燈及LED燈飾，白天和晚上來有不同的風情，另一方面也增設了虛擬AR導覽，能與到此一遊的旅人互動。

交通方式：於「淡水站」轉乘857、紅26、836遊園公車至「紅毛城站」下車

營業時間：09:30-19:30 （室內 a棟洋樓、b棟及c棟倉庫），戶外24小時開放

公休日：每月第一個星期一（逢國定假日照常開放，翌日休館）、農曆除夕、年初一及政府公告之天然災害停止上班日

延伸閱讀>>【淡水景點推薦】搭輕軌玩淡水！老街、賞櫻、美食通通有

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