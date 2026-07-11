生魚片拉麵掰掰！ 信義區「魚湯系拉麵名店」宣布這天熄燈 老饕崩潰：最後品嚐機會

台北拉麵控注意，人氣名店要走入歷史了！以全台首創「生魚片取代叉燒」爆紅的魚湯系拉麵「柑橘Shinn-魚水」，無預警宣布因租約到期，將於7月31日正式歇業。消息一出，讓不少老饕崩潰直呼：「以後吃不到果香鮭白湯了！」

圖／翻攝柑橘 Shinn臉書

坐落於信義區基隆路上的「柑橘Shinn-魚水」，是知名拉麵品牌「柑橘」的第三間分店。店內主打每日現熬的鮮魚高湯，並將經典的叉燒肉大膽替換為炙燒干貝、緣側及鮮美生魚片，再加入招牌柑橘片點綴，打造出清爽不膩口的獨特風味，在 Google 評論上斬獲破千則好評。

店家無預警在臉書粉絲專頁發布「畢業公告」，感嘆因租約到期，最後營業日將在2026年7月31日。業者表示感謝粉絲一路以來「把湯喝光」的支持，直到最後一刻都會秉持初心，用心做好每一碗拉麵，歡迎大家在月底前落幕前，回店品嚐最後的熟悉滋味。

圖／翻攝柑橘 Shinn臉書

雖然信義區的「魚水」即將謝幕，但拉麵迷也別太傷心！品牌姐妹店照常營業，旗下的其餘分店仍會繼續開門迎客，包含主打雞湯的「仁愛店（SOBA）」、鴨湯風味的「鴨蔥」，以及「小柑橘」新莊店、土城店與松山八德店，粉絲們未來還是能前往這些姐妹店，尋找記憶中的美味。

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