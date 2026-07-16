台北早餐推薦｜巨無霸飯糰回歸！加碼500碗名店爆漿飯糰、口味近30種的劉媽媽飯糰

說到台灣早餐推薦，飯糰絕對是許多人心中的經典選項，但這次要介紹的不是一般飯糰，而是被稱為「台北最強巨無霸飯糰」的上順興香Q飯糰！這間位在信義區基隆路上的人氣早餐店，主打超浮誇的蔥油餅包飯糰，份量大到一拿到手就知道會飽到中午。這篇除了開箱上順興香Q飯糰，也加碼整理外國遊客必訪的「劉媽媽飯糰」和榮獲500碗的超邪惡爆漿飯糰「味鼎」，讓飯糰控一次收藏台北必吃飯糰清單。

台北早餐推薦｜上順興香Q飯糰

老饕必點二合一與隱藏版飯糰

小編這次點的是招牌「二合一」，也就是用半張蔥油餅包進一整顆飯糰，視覺效果浮誇，拿在手上就能感受到份量十足。可以依喜好自選配料，選了肉鬆與魚鬆各半，現桿現煎的蔥油餅一上桌香氣就很明顯，包進糯米、油條、菜脯、酸菜、肉鬆與魚鬆後，整顆大到非常有存在感。

圖/ReadyGo

第一口咬下去真的會愣住，飯糰裡的配料多到快滿出來。糯米口感紮實，搭配酥脆油條、鹹香菜脯、爽口酸菜與肉鬆，吃起來是很經典的台式早餐味道；但因為外層換成蔥油餅，又多了煎餅香氣與Q彈口感，完全是澱粉控的天堂。雖然是滿滿碳水的組合，但每一樣配料都有存在感，不只是單純吃飽而已。

圖/ReadyGo

除了二合一之外，菜單上的「隱藏版」也很吸引人。這款是用半張蔥油餅直接夾入飯糰配料，但不加糯米，等於用蔥油餅取代飯糰外皮。吃起來比二合一少了滿滿糯米的飽足感，整體更輕盈，配料味道也更集中。小編反而很喜歡這種組合，蔥油餅Q香、配料鹹香夠味，少了飯之後比較沒有碳水爆炸的負擔。想吃招牌風味但又怕太撐的人，可以從隱藏版開始。

圖/ReadyGo

這間最讓人喜歡的地方，不只是份量驚人，而是每一樣配料都吃得出用心。蔥油餅即使稍微放涼，依然保有Q彈口感；油條酥脆、菜脯鹹香、酸菜清爽解膩，再加上肉鬆與魚鬆的層次，整體吃起來豐富又滿足。老闆和老闆娘也很親切，第一次來不知道怎麼點，也會主動推薦經典組合。

圖/ReadyGo

如果正在找台北早餐、信義區美食，或是想挑戰台北巨無霸飯糰，這間真的很值得收進口袋名單。唯一要注意的是份量真的很大，建議早點來買，吃完也可以到附近公園或周邊散步，順便好好消化一下。

地址：台北市信義區雅祥里基隆路一段53號



電話：0933-029-584



營業時間：06:00–13:00（週六、週日公休）

台北早餐推薦｜劉媽媽飯糰

紫米飯糰最受歡迎，搭配油條與傳統配料

說到台北飯糰推薦，劉媽媽飯糰絕對是不少人心中的經典名單。位在中正區杭州南路二段，靠近古亭一帶，每到早餐時段常常可以看到排隊人潮。這裡最受歡迎的就是紫米飯糰，米飯Q彈、粒粒分明，咀嚼起來有淡淡米香，搭配油條、酸菜、菜脯、肉鬆、滷蛋等傳統配料，吃起來鹹香又有層次。

圖/IG @aaaaliccee

如果喜歡口感更豐富，也可以選擇鹹鴨蛋、煙燻雞肉、海苔等搭配，份量同樣很有誠意。特別是油條即使包在熱騰騰的飯糰裡，依然保有酥脆口感，讓整顆飯糰吃起來不會單調。想避開排隊人潮，也可以先打電話訂餐再取貨，對上班族來說很方便。

圖/IG @aaaaliccee

地址：台北市中正區杭州南路二段88號1樓



電話：02-3393-6915



營業時間：週二至週日 05:10–11:30，週一公休

台北早餐推薦｜味鼎

創新口味醬爆飯糰，半熟蛋搭配起司爆漿

如果喜歡創新口味的台北早餐，味鼎也很值得收藏。味鼎榮獲500碗肯定，在台北有多家分店，其中龍江路店是人氣代表之一，主打多款飯糰與蛋餅，尤其「醬爆飯糰」更是許多人衝著它而來。這款飯糰最吸引人的地方，就是半熟蛋與起司的爆漿組合，一咬下去能吃到起司牽絲與蛋香融合，口感非常濃郁。

圖/FB 味鼎

飯糰裡還有肉鬆、菜脯、油條等經典配料，米飯粒粒分明，油條酥脆不油膩，整體是甜鹹交錯又帶點罪惡感的早餐選擇。雖然起司口味吃到後面可能會稍微偏膩，但第一次造訪很推薦可以點來試試。另外它們家的蛋餅也很得值得一試，蛋餅皮煎到酥脆，蛋搭配各種創新配料，絕對是會讓你顛覆對蛋餅的想像！店內也有內用空間，適合想坐下來慢慢吃早餐的人。

圖/FB 味鼎

地址：台北市中山區龍江路21巷3號



電話：02-2772-3685



營業時間：每日 06:30–13:45

台北早餐一日遊行程表

07:30 上順興香Q飯糰：挑戰二合一蔥油餅包飯糰，感受巨無霸份量



09:00 松山文創園區：吃完後散步拍照、看展覽，順便消化早餐



10:30 劉媽媽飯糰：外帶紫米飯糰，體驗古亭人氣排隊早餐



12:00 中正紀念堂周邊散步：安排輕鬆市區半日遊



13:00 味鼎：想吃更邪惡口味，加碼醬爆起司飯糰或蛋餅

台北早餐常見問題

上順興香Q飯糰必點什麼？

最推薦二合一與隱藏版。二合一是蔥油餅包整顆飯糰，份量驚人；隱藏版是蔥油餅夾飯糰配料但不加糯米，吃起來更輕盈。

劉媽媽飯糰推薦什麼口味？

推薦紫米飯糰，米飯Q彈、油條酥脆，搭配酸菜、菜脯、肉鬆與滷蛋。喜歡重口味可選鹹鴨蛋或煙燻雞肉口味。

味鼎飯糰推薦什麼？

推薦醬爆飯糰，半熟蛋搭配起司、油條、肉鬆與菜脯，濃郁有層次，是創新台北飯糰選擇。

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