捷運三鶯線美食推薦！三鶯線沿線必吃清單：三峽豆花、鶯歌壽司、北大泰式一次收

說到三峽、鶯歌，很多人第一反應還停在「老街＋陶瓷」，但小編最近最期待的其實是——捷運三鶯線即將開通，以後從台北一路搭過來會更順、更像「說走就走」的一日小旅行。所以這趟小編先用「吃吃喝喝三件套」把路線排好：從頂埔站出發，沿著三鶯線沿線的節奏，甜點先開場、平價飽食補能量、最後用學生愛店收尾。整天不用趕行程，走的是那種「邊搭、邊吃、邊逛」的舒服玩法——想找一條新北一日遊美食路線的人，這篇直接收藏就對了。

山泉水豆花：一碗豆花吃完比正餐還飽，料多到滿出來、糖水還能續

圖/ReadyGo

小編第一次看到這家豆花是嚇到：兩種配料只要 35 元，而且不是那種「意思意思給一點」，是整碗真的塞好塞滿。豆花本體扎實綿密，入口有清爽豆香；糖水甜而不膩，喝完還可以續，夏天吃一碗直接消暑感拉滿。

圖/ReadyGo

小編這次點的是薏仁＋粉圓（也很推花生），粉圓是那種外軟內 Q、微微帶嚼勁的類型，黑糖香很明顯；薏仁吃得到彈牙口感，搭豆花很加分。店內座位不多，大多在地人都外帶，小編自己也覺得外帶邊走邊吃更有「三峽散步小旅行」的味道。

圖/ReadyGo

地址：237新北市三峽區民生街149號



電話：02-2672-1669



營業時間：09:00–22:00（每日）

新北美食｜阿婆壽司(捷運鶯歌站)

阿婆壽司：24 小時營業的月底救星～壽司＋茶碗蒸＋味噌湯就是黃金組合

到鶯歌如果你只想找一餐「不用想、又一定吃得飽」的地方，阿婆壽司真的很適合。它的魅力就是樸實但超有誠意：綜合壽司一大盒份量很猛，豆皮壽司、海苔壽司、蛋皮壽司這種最傳統的組合，醋飯壓得紮實，吃起來就是很熟悉的台式風味。

圖/ReadyGo

小編自己每次來都會直接搭一套「壽司＋茶碗蒸＋味噌湯」：茶碗蒸滑到像布丁，入口幾乎用「化開」的，裡面還有肉餡跟香菇，完全不像只是配角。味噌湯豆腐給很大方，熱熱喝剛剛好。想吃清爽一點的話，涼麵也很多人會順手帶一盒（冰箱自取），當作下午的小補給很方便。

圖/ReadyGo

小編貼心小提醒：這裡人潮一直都不少，內用外帶動線分開，但結帳在同一區；如果你是開車來，建議停遠一點再走過來，周邊停車比較不友善。

圖/ReadyGo

地址：239新北市鶯歌區中正一路63號



電話：02-2670-9345



營業時間：24小時營業

新北美食｜泰貳泰式風味料理(捷運台北大學站)

泰貳泰式風味料理：學生愛店的含金量很高！打拋豬不膩口、月亮蝦餅厚到誇張

這家是「北大學生的日常口袋名單」：吃得飽、價格親切、又真的有幾道必點。它的打拋豬是肥瘦相間的那種，調味偏甜、但不會死鹹也不油膩，配白飯會默默吃得很快（而且內用白飯吃到飽，這點太加分）。

圖/ReadyGo

小編心中的 MVP 是月亮蝦餅——厚度真的有感，咬下去是滿滿蝦感，還會微微爆汁，趁熱吃最爽。想要更下飯的，小編也很推清蒸檸檬魚：酸辣夠、魚肉嫩，整體非常適合當作「最後一站的收尾大餐」。

圖/ReadyGo

小編小提醒：店內桌數不多、尖峰時段容易客滿，加上炒菜多半是一人作業，出餐可能需要等一下；小編自己的心態就是「慢慢吃、慢慢聊」，反而更像能品嚐食物的美味，邊吃還能邊回顧今天的三鶯線一日遊。

圖/ReadyGo

地址：237新北市三峽區大觀路96之1號



電話：02-2672-1231



營業時間：週二–週六 11:30–14:00、17:00–20:30；週日、週一公休

新北三鶯線美食一日遊行程表

10:30 三峽｜山泉水豆花：先用料爆豆花開場（建議外帶邊走邊吃）



12:00 鶯歌｜阿婆壽司：綜合壽司＋茶碗蒸＋味噌湯，想清爽加一盒涼麵



14:00 鶯歌老街／周邊散步：走走消化、逛陶瓷小店



17:30 台北大學站｜泰貳泰式：月亮蝦餅＋打拋豬＋檸檬魚收尾

新北三鶯線美食常見問題

山泉水豆花內用方便嗎？要排隊嗎？

店內座位不多，多數客人選外帶；尖峰時段可能需要小等一下，但出餐速度算快。

山泉水豆花推薦加什麼料？

小編喜歡粉圓＋薏仁，也有人推薦花生，口感香氣更豐富。

阿婆壽司 24 小時都買得到嗎？

是的，熱門時段人潮較多；想在老街補餐或晚點來吃都方便。

泰貳泰式可以訂位嗎？會等很久嗎？

桌數不多，尖峰時段容易客滿；出餐可能稍等，建議避開用餐高峰。

延伸閱讀 >> 新北捷運三鶯線攻略｜6/30正式通車！12個車站曝光，票價、免費試乘資訊搶先看

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」