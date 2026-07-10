台大美術館前紫薇花開了！夏季限定人文美景別錯過





國立台灣大學校總區的太極池，近期迎來紫薇花盛開。這處位於台大文學院、藝術史研究所美術館（樂學館）前方的水池，平時就是校園內充滿人文氣息的角落，每到夏季，更因池畔紫薇花綻放，吸引許多民眾前來散步、拍照與賞花。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





花與雕塑相映，展現剛柔並濟之美

太極池中央設置了雕刻家朱銘的經典作品《見招拆招》，剛勁有力的太極人物雕塑，與池畔盛開的粉紅、桃紅紫薇花形成鮮明對比。一靜一動、一剛一柔，在水面倒影襯托下，營造出充滿藝術感的夏日景致，也讓這座校園角落更添獨特魅力。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





盛夏花況正美，攝影迷最愛的取景秘境

目前太極池旁最醒目的紫薇花樹已陸續綻放，層層花簇點滿枝頭，無論是在晴朗藍天下，或雨後帶著晶瑩水珠時，都各有不同風情。搭配池水倒影、綠蔭步道與歷史建築，不需刻意構圖，就能輕鬆拍出富有故事感的畫面。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





漫步台大校園，收藏一段靜謐夏日時光

除了賞花之外，也很適合順道漫步台大校園，沿著垂葉榕道散步，感受濃厚的人文氛圍。這處兼具藝術、自然與歷史底蘊的角落，不論是校園旅行、城市散步，或喜歡拍攝花景與建築的旅人，都值得安排前來細細欣賞。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台大太極池】

景點位置：台北市大安區羅斯福路四段1號（國立臺灣大學校總區，美術館／樂學館前方）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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