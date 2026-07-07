「吉伊卡哇台北特展」開幕！華山變身療癒夜市　「台灣限定夜市場景＋超萌周邊」掀朝聖熱潮

「CHIIKAWA DAYS 台北特展」今（7/4）正式在華山1914文創園區東2館四連棟登場，展期一路延續至9月27日，採線上預約制入場。展覽一開幕便吸引大量粉絲湧入，被視為2026暑假最具話題的療癒系IP展覽之一。

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

台灣限定夜市主題登場 吉伊卡哇走進台式日常

本次最大亮點為全球限定「台灣夜市」主題展區，由原作創作者Nagano親自打造，將台灣夜市文化融入吉伊卡哇世界觀。現場可見霓虹牌樓、燈箱設計與熟悉的庶民夜市氛圍，角色們也化身在地小吃意象，讓熟悉的台灣日常變得更加療癒可愛，成為展場最受矚目的打卡熱點。

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

百件立體場景重現 沉浸式走進吉伊卡哇宇宙

展覽以「衣、食、住、行」為主軸，完整還原漫畫經典場景，包括網咖、拉麵店、討伐任務現場與監獄世界等，並展出超過百件立體雕塑與巨型氣偶裝置，打造沉浸式體驗空間。觀展動線宛如走入動畫世界，處處都是拍照亮點。

特別的是，持特典套票的觀眾可獲得專屬「討伐棒」，能與展場互動裝置產生聲光效果，提升參觀趣味性與收藏價值。

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

夜市限定周邊必搶 50cm玩偶＋麻將組掀收藏潮

周邊商品同樣成為焦點，其中最吸睛的是「夜市50cm大玩偶」與「吉伊卡哇麻將組」，兩款皆為會場限定受注商品，結合台灣元素與角色設計，收藏價值極高。此外還有夜市主題系列吊飾與限定商品，預料將掀起排隊搶購熱潮。

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

圖／取自0% Taipei臉書粉絲團

票價與交通資訊一次看

一般票為490元，特典套票1,580元，包含互動「討伐棒」與限定周邊。展覽採線上預約制，熱門時段建議提前預約避免向隅。地點位於華山1914文創園區，鄰近捷運忠孝新生站，步行即可抵達。

融合療癒角色、沉浸場景與台灣夜市文化，「CHIIKAWA DAYS 台北特展」成功打造兼具可愛與在地特色的限定展覽，也成為今年夏天最具話題的IP展演之一。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」