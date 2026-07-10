台北BUFFET訂位前先看這篇！日式、海鮮、甜點全滿足

【FunTime小編群】台北美食超級多，有時又想一次吃到各式料理，那就去吃Buffet吧！台北吃到飽的選項眾多，每一間吃到飽有名的東西都不盡相同，這次FunTime小編走遍台北的數間Buffet，幫大家找出CP值超高的吃到飽餐廳，帶大家一次品嚐各種不同的料理、吃好吃滿外，同時讓荷包不要失血太多！

旭集 和食集錦

旭集 和食集錦。圖／IG, pajjinju

旭集 和食集錦。圖／IG, linfoodlin

一開幕就擁有高人氣的旭集，可以說是台北最難訂位Buffet前三名。主打日式餐點，與饗饗、饗時天堂隸屬於同一集團，提供的菜色選擇非常多，共有9大區域，有生魚片區、握壽司區、炸物區、鐵板區和日式旬炊區等，其中最特別的就是旭集的鐵板區，不僅提供生食級的干貝，還有美國肋眼、牛舌等，而飲料及甜點區，也有提供麒麟生啤酒無限暢飲及旭集自製冰淇淋，有興趣的朋友記得提早一個月訂位呦！

小編小提醒：特殊假期的價格和用餐時段可能會有所調整，請見官網。

價格資訊：

分店資訊：

島語自助餐廳

島語自助餐廳。圖／IG, chang_polly720

台北漢來大飯店的島語自助餐共有8大餐區、提供超過200道料理，分別有酒水、日料、炸烤物、中式美食、海鮮、西式炙烤、湯品及甜點，值得一提的是，每一種餐檯都有提供相對應的酒，像是日料配清酒、中菜配小米酒、海鮮則配白酒，也可以現點亞洲五十大最佳酒吧TCRC與島語聯名的調酒喔！除此之外，新鮮的蝦、蟹、鮭魚、海膽及生食級北海道大干貝通通吃到飽！海鮮控的各位還不快手刀訂起來～

小編小提醒：特殊假期的價格和用餐時段可能會有所調整，請見訂位系統。

價格資訊：

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓

電話：(02)2788-1568

NAGOMI 和食饗宴

NAGOMI 和食饗宴。圖／IG, naomi.foody

NAGOMI和食饗宴是欣葉旗下的和食Buffet品牌，顛覆Buffet給人澎湃的傳統印象，提供「慢和食」的全新體驗！同時也是業界首次將日本「女將文化」引入的餐廳。餐廳內共有12大類主題，光是生魚片區就有提供多達七種以上的生魚片，像是鮭魚、紅甘、鰹魚、鮪魚、旗魚、章魚等，想喝飲料的朋友，也只需要跟服務員單點就會送上桌，無論是果汁、無酒精特調還是啤酒，全都應有盡有，完全是個約會聚餐的好去處呢！

小編小提醒：特殊假期的價格和用餐時段可能會有所調整，請見官網。

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十二廚

十二廚。圖／klook

十二廚。圖／klook

喜來登大飯店的Buffet－十二廚名字由來很有趣，將整間餐廳劃分成12個美食區，故稱為「十二廚」，在台北Buffet界可是有著屹立不搖的地位呢！十二廚最為著名的就是他的「甜點區」，很多人都是衝著十二廚的甜點前去用餐的！提供各式的甜點如馬卡龍、手工餅乾、烤布丁現點現做的法式和舒芙蕾厚鬆餅鬆餅等等。甜點控們看到這，有沒有衝動想去十二廚體驗看看他們的甜點區了呢？

小編小提醒：特殊假期的價格和用餐時段可能會有所調整，請見官網。

價格資訊：

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號1樓

電話：(02)2321-1818

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