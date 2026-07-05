「寶可夢30週年」襲捲台北！信義區變身大型冒險樂園　粉紅皮卡丘、限定商品、遊行一次收集

迎接《寶可夢》30週年，亞洲最大巡迴慶典「PokéXciting!」正式宣布將於2026年10月10日至10月11日登陸台北。活動地點選在台北最熱鬧的信義區香堤大道廣場及周邊商圈，全區將化身寶可夢主題城市，結合大型遊行、互動裝置、限定周邊、夜間舞台演出與《Pokémon GO》聯動活動，而且全程免費入場，不論是資深訓練家、親子家庭或海外旅客，都能展開一場兩天一夜的寶可夢朝聖之旅。

圖／取自寶可夢官方活動網站

信義區變成寶可夢世界！大型遊行、打卡裝置遍布街頭

官方表示，活動期間香堤大道將全面換上寶可夢主題裝飾，其中最大亮點就是首次登場的寶可夢大型遊行（Pokémon Parade），多位人氣寶可夢將跟著音樂穿梭街頭，讓玩家近距離與角色互動拍照。除此之外，活動現場也將設置大量名為「POKÉGENIC」的拍照景點，各式寶可夢將隱藏在不同角落，等待玩家一一尋找，打造宛如尋寶遊戲般的城市探索體驗，無論白天或夜晚都能拍出滿滿打卡美照。

圖／取自寶可夢官方活動網站

台北限定粉紅皮卡丘登場！收藏控必搶限定商品

適逢30週年，本次活動更推出專屬吉祥物「PokéXciting! Pikachu」，每座巡迴城市皆擁有不同配色，而台北站限定版本採用粉紅色造型，成為此次活動最大亮點之一。官方同步預告將販售一系列台北限定版PokéXciting! Pikachu紀念商品，包含玩偶、服飾、生活用品及收藏周邊等，預料將吸引不少玩家提前排隊搶購，也成為台灣限定的30週年紀念收藏。

圖／取自寶可夢官方活動網站

夜晚還有舞台秀、《Pokémon GO》限定活動 玩家別忘記帶行動電源

除了白天活動，入夜後還將登場結合燈光、音樂與舞蹈演出的「High-Voltage Night Stage」，由PokéXciting! Pikachu帶來專屬夜間表演，讓信義商圈化身大型派對現場。同時，《Pokémon GO》也將同步推出限定內容，包括特殊寶可夢登場、活動加成及專屬遊戲體驗，官方更提醒玩家務必攜帶手機及行動電源，才能一路捕捉限定寶可夢、完成任務並留下最完整的30週年冒險回憶。

圖／取自寶可夢官方活動網站

此次「PokéXciting!」也是寶可夢30週年亞洲巡迴的重要一站，除了台北外，後續還將前往吉隆坡、新加坡、馬尼拉及曼谷巡迴舉辦。對於台灣玩家而言，今年國慶連假不僅能安排信義區一日遊，更有機會親眼見到限定版粉紅皮卡丘、收集專屬商品與體驗沉浸式寶可夢世界，勢必成為2026年下半年最受矚目的動漫旅遊盛事之一。

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