深坑不只臭豆腐！跟老街反方向的「大顆黑豬肉鍋貼水餃」也很猛

因為常常逛深坑老街，每次來深坑好像很容易直接往臭豆腐那邊走，這次想說早點找一點不一樣的深坑美食吃吃看，結果發現一間跟老街反方向的「深坑黑豬肉鍋貼水餃」。店家下午兩點才開始營業，主要賣水餃、煎餃、水煎包，特色就是使用深坑黑豬肉製作，水餃跟煎餃都超大顆，水煎包也很有份量。

這家店面不大，內用座位不多，來的客人看起來都是熟門熟路的在地客，水餃攤就開在騎樓邊，不是那種可以舒服久坐的小吃店，不過老闆娘超熱情，從點餐到招呼客人都很親切，這點很加分。店內還有自製辣椒，使用雞心椒製作，老闆娘也會特別提醒辣椒很辣，要小心使用，喜歡吃辣的人可以少量沾一點試試。

深坑黑豬肉鍋貼水餃 營業資訊

地址：222台灣新北市深坑區埔新里埔新街119號

電話：0937 142 936

時間：星期一、星期二、星期四、星期五、星期日 14:00 – 22:30；星期三、星期六 休息

深坑黑豬肉鍋貼水餃 位置｜環境

「深坑黑豬肉鍋貼水餃」位在深坑埔新街上，方向跟熱鬧的深坑老街不太一樣。平常來深坑大多會往老街走，這次會發現這家店，也是想吃點跟臭豆腐不一樣的東西。

店面走簡單小吃店路線，內用座位不多，這次坐在裡面吃，最大的缺點就是有點熱，夏天內用會稍微辛苦一點。不過老闆娘真的很熱情，招呼客人很親切，也會提醒辣椒很辣要小心加。小吃店有時候就是這樣，環境不一定完美，但老闆娘的態度會讓人對這間店印象變得更好。

深坑黑豬肉鍋貼水餃 菜單

店內主要賣水餃、鍋貼、水煎包，水餃有高麗菜跟韭菜兩種口味，這家的特色是使用深坑黑豬肉製作，水餃跟煎餃都做得很大顆，不是那種小小一顆、吃完沒什麼存在感的水餃。菜單品項不算複雜，但每一樣都蠻有份量。想吃皮Q一點可以點水餃，想吃煎過的香氣就點煎餃，想要更有飽足感也可以加一顆水煎包，這次全都點了，真的飽到炸還要外帶回家吃。

深坑黑豬肉鍋貼水餃 餐點

水餃

水餃有高麗菜跟韭菜兩種口味，尺寸真的很大顆，端上桌就會覺得份量很有誠意，筷子一夾形狀像個福袋一樣，水餃皮帶一點厚度，剛上桌熱熱吃也不錯，但放涼一點之後，反而更能吃到皮的Q彈感。

高麗菜口味吃起來比較清爽，蔬菜的甜味跟黑豬肉內餡搭在一起，不會太膩；韭菜口味香氣比較明顯，喜歡韭菜味的人應該會比較喜歡這款，打嗝起來真的是韭菜味濃到爆。

內餡吃起來飽滿，口感吃得到肉餡以及爽脆的蔬菜感，大顆水餃吃起來就是很直接，幾顆下來就有飽足感！

鍋貼

鍋貼也是這次覺得好吃的品項，一樣是大顆路線，煎過之後底部多了一層香氣。原本以為這種大顆鍋貼吃起來可能會比較油，沒想到完全不油膩，外層有煎過的香，內餡還是保有黑豬肉的肉香跟飽滿感。

水餃比較能吃到皮的Q度，鍋貼則多了煎過後的口感，咬下去會覺得更有層次。加上一點醬油或店家自製辣椒，味道會更夠。這家的鍋貼不是走精緻小巧路線，而是很紮實的大顆鍋貼，但又不會因為煎過就覺得油膩，這點還蠻加分的。

水煎包

水煎包也非常大顆，一顆拿起來就知道份量不小，外皮帶點麵香，底部煎得脆脆的，咬下去會先吃到外皮的焦香，再接到裡面的黑豬肉內餡，口感比想像中豐富。水煎包內餡一樣使用深坑黑豬肉製作，吃起來比較扎實，不是空空的那種。底部那層脆皮很加分，讓整顆水煎包不只是大顆而已，還多了煎香跟脆度。

這顆水煎包飽足感很明顯，如果已經點了水餃或煎餃，再加一顆其實就很有份量。喜歡吃水煎包底部脆皮的人，這款一定會喜歡！

除了水餃、煎餃跟水煎包，店內的自製辣椒也很厲害。辣椒是店家自己做的，使用雞心椒，辣度不是開玩笑的那種，老闆娘還會特別提醒客人辣椒很辣，要小心使用。這種辣椒香氣很明顯，沾一點點就很有存在感，搭配水餃、煎餃都很對味。尤其煎餃本身有煎過的香氣，再加一點辣椒，味道會更往上拉。不過真的不用一開始就加太多，先少量試試比較安全。喜歡吃辣的人來這家，除了水餃跟煎餃之外，也可以留意一下這罐自製辣椒。

這次吃「深坑黑豬肉鍋貼水餃」，原本只是想在深坑找一點跟老街臭豆腐不一樣的美食，沒想到水餃、煎餃跟水煎包都蠻有份量。水餃皮放涼一點後Q彈感更明顯，內餡使用深坑黑豬肉，吃起來飽滿又有肉香。缺點就是內用座位不多，而且店內比較熱，夏天坐在裡面吃會稍微辛苦一點。不過老闆娘超熱情，這點真的很加分。整體來說，這家不是靠裝潢取勝的小店，而是靠大顆份量、深坑黑豬肉內餡、自製辣椒跟老闆娘的親切招呼讓人留下印象。

下次來深坑，如果不想每次都只往老街臭豆腐那邊走，埔新街這家「深坑黑豬肉鍋貼水餃」可以換個口味吃吃看。

深坑黑豬肉鍋貼水餃

地址：新北市深坑區埔新里埔新街119號

電話：0937 142 936

時間：星期一、星期二、星期四、星期五、星期日 14:00 – 22:30；星期三、星期六 休息

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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