大口吃肉就是爽！ 「Mr.Pig豬先生」韓式燒肉鍋物吃到飽 上班族小資族聚餐首選 便宜又好吃

在永和，有一間韓式燒肉店，叫做「Mr.Pig豬先生」！老實說，在踏進去之前，我們還想說，永和的韓式烤肉能玩出什麼新花樣？結果咧？結果是我們錯了！錯得徹底！這根本是永和韓式燒肉的「大天使」等級，真沒在開玩笑，好吃又便宜，我們爽到懷疑人生啊！根本是上班族小資族的救贖，聚餐選擇Mr.Pig豬先生，肯定是可以便宜爽吃超飽！

入門就驚艷！價格佛心直接嚇到吃手手！

一到店門口，那個斗大的招牌還有優惠價格就直接映入眼簾！看看這價錢，平日午餐、晚餐、假日全時段，竟然可以用這麼親民的價格吃到飽！我的天，這還沒開始吃，我們就已經感受到一股強烈的「高CP值」氣場，簡直是佛心來著！這種價格，在台北要找到這麼棒的韓式燒肉吃到飽，根本是Mission Impossible！Mr.Pig豬先生直接打破不可能，成為我們心中的英雄！

身為一個小資上班族，這個價格即使下班想犒賞自己，吃韓式燒肉吃到撐也沒問題。尤其是對我們兩個男生來說，食量比較大，有時候吃一些韓式餐廳動輒一個飯一個餐就要三四百，Mr.Pig這個價格真的是很佛系，看到價格先得到好感度。

熱食區生食區選擇多！現點料理簡直不可思議！

走進店裡，我們眼睛都亮了！這哪是吃到飽啊？這根本是韓劇裡面才有的豪華饗宴！除了生熟食的自助吧台之外，現點現做的選項更是多到讓人瞠目結舌。

這個現點現做的選項多到直接打趴一堆韓式吃到飽。

尤其是松露薯條真的是很多人的心頭好，還有辣炒年糕超好吃，韓式炸雞也很夠勁。

生食區的生菜搭配多種肉品的選項，盤子不自主地就堆成一座小山丘，爽度大爆發！

肉品選擇多！自助夾取隨你吃到爽！

各位肉食主義者，重點來了！Mr.Pig豬先生的肉品選擇超多！有醃漬跟沒醃漬的都分開了！豬五花、豬梅花、牛五花、牛培根，還有各種醃製過的肉品，排得整整齊齊，色澤鮮紅，店家不斷補貨根本不怕你拿！

吃韓式料理就是要搭配生食區的小菜，醃漬小菜的選擇也很多。

我們隨手夾了一大盤，每一片肉都帶著漂亮鮮嫩的紅色，厚度也切得恰到好處。一放到烤盤上，滋滋作響，肉香瞬間瀰漫開來，D&W直接深吸一口氣，這才是人生啊！烤到邊緣微焦，肉汁鎖在裡面，咬下去那個滿足感，真的是無與倫比！肉質軟嫩有彈性，完全沒有腥味，只有滿滿的鮮甜！我們兩個根本是餓死鬼投胎，一盤接一盤，爽到我們都忘了要說話，只顧著吃！

生菜包肉才是王道！多種配菜吃不膩！

除了肉品本身無懈可擊，Mr.Pig豬先生的自助吧台還有各式各樣的生菜、泡菜、蒜片、辣椒，應有盡有！我們當然不能錯過韓式燒肉的精髓，就是「生菜包肉」！

拿起一片翠綠的生菜，放上烤得恰到好處的豬五花，再夾一點酸辣夠勁的泡菜、蒜片，最後蘸上特調的醬料，一口塞進嘴裡！我的老天鵝啊！那多層次的口感和味道瞬間在口中炸開！生菜的清爽、肉的濃郁、泡菜的酸辣、蒜片的辛香，全部完美融合！每一口都讓人幸福感爆棚，而且又可以補充很多纖維，真的超爽的啦！

永和韓式燒肉推薦Mr.Pig豬先生

如果你在永和，想吃韓式燒肉吃到飽，又要求「高CP值」、「選擇豐富」，那Mr.Pig豬先生絕對是你的好選擇！這裡的餐點選擇多樣，品質也都在水準之上，服務人員也很親切，用餐環境舒適。重點是，這個價格真的太划算了！我們兩個已經決定，下次想吃韓式燒肉，不用想了，直接殺來Mr.Pig豬先生就對了！

還在等什麼？趕快揪團衝一波！這家肯定是你聚餐或想大快朵穎的寶藏店家！

Mr.Pig豬先生

新北市永和區永貞路42之一號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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