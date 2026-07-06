台北一日遊｜最強挖寶地圖！隱藏版玩具天堂、扭蛋盲盒買到失控，華陰街福元胡椒餅必吃

台北車站周邊除了地下街、百貨公司和補習街，其實還藏著不少台北人也可能不知道的玩具挖寶地點！這次小編帶你走一趟超失控的台北玩具天堂路線，從 FunBox Toy Store Outlet 麗嬰國際清倉中心開始逛起，再前進華陰街地下室裡的大旺小舖，滿滿扭蛋、盒玩、袖珍模型與便宜小物，真的會讓人逛到忘記時間。最後再順吃福元胡椒餅、黃福龍脆皮蔥油餅，用銅板美食替這趟台北半日遊畫下超滿足句點！如果你也喜歡探索台北巷弄，推薦看看中山赤峰街最療癒小店巡禮，同樣是很棒的城市散步路線。

台北一日遊｜FunBox Toy Store Outlet 麗嬰國際清倉中心

隱藏版玩具清倉outlet

第一站先來到 FunBox Toy Store Outlet 麗嬰國際清倉中心，這裡真的可以說是台北玩具控會失控的地方！Funbox Toys 官方購物網站資訊顯示，Funbox Toys 由麗嬰國際直營，販售 TOMICA、戰鬥陀螺、寶可夢、積木汽車等玩具禮品，而清倉中心則主打折扣玩具與 Outlet 挖寶感，適合喜歡正版玩具、公仔、角色周邊的人來逛。

圖/ReadyGo

一走進店裡就能看到滿滿貨架，從小朋友會喜歡的玩具、益智桌遊，到大人也會忍不住停下來看的公仔、模型、扭蛋通通有。最可怕的是，很多商品價格真的會讓人懷疑「這價格是不是20年前的？」逛著逛著就會默默出現「反正很便宜，再拿一個應該還好吧」的想法，完全是考驗錢包自制力的地方。 這裡很適合親子、情侶或朋友一起來挖寶，因為商品類型很多，每個人都可能找到自己喜歡的東西。建議大家可以預留至少30分鐘以上慢慢逛，畢竟真正便宜又有趣的寶物，往往都藏在貨架角落裡。

地址：台北市中山區長春路299號2樓



營業時間：週二至週日 12:00–19:00，週一公休

台北一日遊｜大旺小舖

華陰街地下室扭蛋盲盒挖寶地

逛完 FunBox 後，下一站直接前進台北車站後站商圈，來到藏在華陰街地下室的大旺小舖。這裡的入口真的很有隱藏版感，第一次來很可能會懷疑「這裡真的有店嗎？」但只要走下樓梯，眼前就是滿滿玩具、扭蛋、盒玩、袖珍屋材料包和各種小物，瞬間像闖進玩具倉庫。這裡最讓人失控的地方，就是很多東西真的很便宜，而且商品種類又多。 大旺小舖也很適合喜歡袖珍模型、娃娃屋、迷你食玩、扭蛋盒玩的人來挖寶。比起一般玩具店，這裡更像是需要慢慢翻、慢慢找的秘密基地，越逛越容易發現驚喜。若你是盲盒控、轉蛋控，或單純想找一間台北雨天室內景點，這站真的可以收進口袋。

圖/ReadyGo

地址：台北市大同區華陰街179號地下室



營業時間：每日 14:00–21:00

台北一日遊｜福元胡椒餅

華陰街人氣小吃

玩具逛到差不多，肚子也該餓了！第三站推薦來吃華陰街人氣小吃福元胡椒餅。店面很傳統，沒有太多華麗裝潢，但一靠近就能聞到胡椒餅出爐的香氣。現場可以看到一顆顆胡椒餅準備進爐，剛烤好的時候外皮帶有芝麻香，咬下去則是肉餡、蔥香與胡椒香一起衝出來，熱呼呼吃真的超過癮。價格為一顆65元，很適合作為逛完玩具後的第一個補給站。 因為胡椒餅需要等待出爐，熱門時段可能會遇到排隊或需要先付款領號碼牌。建議可以先到店詢問下一爐時間，再去附近華陰街、太原路一帶晃晃，時間差不多再回來拿，行程會更順。

圖/ReadyGo

地址：台北市大同區華陰街42-19號



營業時間：約 12:00–18:30，週日、週一公休

台北一日遊｜黃福龍脆皮蔥油餅

台北後站排隊銅板美食

最後一站來到後火車站超人氣排隊小吃，黃福龍脆皮蔥油餅最迷人的地方就是酥脆餅皮，外層煎得金黃香脆，咬下去有明顯的油香和蔥香，加蛋後份量更有飽足感。配上甜甜鹹鹹的醬汁，再加一點辣，真的很容易一口接一口停不下來。雖然剛吃完胡椒餅，但這份蔥油餅還是會讓人忍不住想收下。 這裡很適合安排在行程最後，買一份邊走邊吃，順路逛回台北車站、京站或台北地下街。

圖/ReadyGo

地址：台北市大同區太原路23巷口



營業時間：約 12:00–19:00，週一公休

台北玩具與美食一日遊行程表

時間 行程地點 停留時間 行程亮點 13:00－14:00 FunBox Toy Store Outlet 麗嬰國際清倉中心 約60分鐘 正版玩具 Outlet、角色周邊、公仔、扭蛋、親子玩具 14:00－14:40 前往台北車站／華陰街商圈 約40分鐘 從南京復興一帶移動到台北後站 14:40－15:40 大旺小舖 約60分鐘 隱藏地下室玩具倉庫、扭蛋、盒玩、袖珍屋、盲盒小物 15:40－16:10 福元胡椒餅 約30分鐘 華陰街人氣胡椒餅、現烤出爐、胡椒香濃 16:10－16:40 黃福龍脆皮蔥油餅 約30分鐘 後站人氣排隊小吃、外酥內香、加蛋更有飽足感 16:40－17:30 台北地下街／京站／後站商圈散步 約50分鐘 雨天備案、順遊逛街、補買伴手禮

台北一日遊常見問題

FunBox Toy Store Outlet 麗嬰國際清倉中心真的比較便宜嗎？

這裡主打玩具 Outlet 與清倉商品，經常能找到特價玩具、迪士尼、三麗鷗、公仔及扭蛋等商品，部分商品價格甚至低於一般通路，是許多玩具迷挖寶的熱門地點。

華陰街必吃美食有哪些？

華陰街除了是挖寶購物的秘密基地，也是台北後車站人氣美食聚集地。推薦福元胡椒餅、黃福龍脆皮蔥油餅、後驛鵝肉店、蔡記後車頭菜頭排骨湯、大稻埕魯肉飯等，從下午點心一路吃到晚餐剛好，能完整體驗華陰街魅力。

大旺小舖在哪裡？怎麼去？

位於台北市大同區華陰街179號地下室，從台北車站後站方向步行約5～10分鐘，可從台北地下街 Y13出口出來步行前往最方便。店面約80坪，許多商品都是翻箱挖寶型，因此被不少玩具迷稱為「台北後站隱藏版玩具天堂」。

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