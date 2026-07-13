一秒遁入仙境！陽明山秘境咖啡廳 被高聳杉樹環繞的「療癒系下午茶」

每當城市喧囂讓人感到疲憊時，我最喜歡做的就是往大自然裡鑽，尋找那份寧靜與美好。其中陽明山竹子湖一直是我心中的秘密基地，特別是六七月繡球花盛開的時候，那花團錦簇的景象真是美到讓人心醉！這次，我要來跟大家分享一個我在竹子湖挖到的寶藏咖啡廳～杉旅森林，這裡不僅有著高聳的杉樹森林環繞，充滿靈氣的氛圍，簡直是都市人放鬆身心的最佳去處，而且他們的甜點和飲品也超讚的，絕對讓你一邊享受美景，一邊味蕾也獲得大大滿足！

杉旅森林咖啡廳｜森呼吸的療癒空間 交通資訊報你知

來到竹子湖，最讓人期待的就是那份遺世獨立的靜謐感。杉旅森林咖啡廳就巧妙隱身在這片綠意盎然的山林之中，要不是熟門熟路，還真不容易找到這片秘境呢～ 咖啡館

要去杉旅森林咖啡廳，最方便的方式當然是開車或騎車，從陽明山仰德大道上山，沿著竹子湖方向走，位置雖然滿隱密的，但只要跟著導航走，其實很好找(記得不要跟著導航走青春嶺那段小小的產業道路，因為真的超窄超陡，我再另外一段騎上去一點點立刻後悔回頭) ，咖啡廳沒有停車場，開車來需要找方便的地方路邊停車，記得不要影響其他車輛通行。

如果是搭乘大眾運輸，可以於石牌站搭小8或北投站搭小9公車到湖田橋站，再步行約10分鐘就能抵達，但考量到方便性，我個人還是推薦開車會或騎機車來比較輕鬆，穿越一段高聳的杉樹森林，就能來到咖啡廳入口，如果時間夠可以搭配附近的海芋或繡球花園，像大梯田、曹家花田香、迎春圃、花與樹串成一日遊，記得它週一、二公休，小心別撲空了。

陽明山消暑一日遊

準備到杉旅森林放空吃下午茶之前，先欣賞一下阿一一精心剪輯的動態影片，一次集合陽明山放空發懶的好地方，森林系咖啡廳、刺激吊橋、絕美瀑布一次滿足！

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杉旅森林咖啡廳菜單與用餐方式，輕鬆享受慢活時光

杉旅森林營業方式類似同在陽明山上的野人花園，入園費一人為150元，可兌換一杯飲料或自家烘焙的濾掛式咖啡包2入，飲料想喝咖啡、好茶，或無咖啡因的花茶、可可牛奶、鮮果昔都有，另有幾道甜點可點用，先點餐付帳後，就可以拿著震動器去園區找喜歡的座位了！

走進森林秘境，被杉樹環繞的療癒空間

一踏進杉旅森林咖啡廳，我整個人的心境都瞬間平靜了下來，這裡的環境真的太美了，放眼望去，滿滿都是高聳的杉樹，陽光透過樹梢灑落下來，形成斑駁的光影，空氣中瀰漫著淡淡的木質香氣，那種清新自然的感覺，真的會讓人忍不住深呼吸好幾口！

整個咖啡廳的設計風格就是我最愛的「低調森林系」，沒有過多的華麗裝飾，卻處處充滿了與大自然融合的巧思，除了入口旁有遮雨棚的半露天座位，其他座位就直接設置在高聳山林之中，帶點露營氣氛的桌椅、簡約的擺設，讓你能融入於自然之中，享受微風輕拂的愜意和被大樹環抱的療癒感～

這次來最棒最驚喜的是，如果你是六、七月來訪，進入森林前的階梯旁還能欣賞到盛開的繡球花，想像一下，一邊品嚐香醇的咖啡，一邊被紫色、藍色的繡球花包圍，這畫面簡直美到像一幅畫，超適合拍照打卡，每一個角落都是絕佳的美拍點！

在森林中來個味蕾探險！清涼飲品與療癒甜點

在這麼棒的環境裡，當然要來點好吃的，讓這趟森林之旅更加完美，我跟朋友點了高山紅茶、綜合野莓鮮果昔，還有經典的提拉米蘇和檸檬塔。

他們的飲料都相當不錯，不論是清新舒服，尾韻回甘的高山紅茶，或是喝得到滿滿果泥，真材實料的酸甜綜合野莓鮮果昔，都很適合逐漸步入炎炎夏日的時刻，一喝瞬間就感覺暑氣全消，整個人都清爽起來了，搭配著眼前的滿滿綠意，那份寧靜與茶香、果香交織，簡直是人間一大享受，好滿足阿～

說到甜點，提拉米蘇絕對是我的愛，杉旅森林的提拉米蘇相當有水準，在入口即化的滑順感中，帶有濃郁的馬斯卡彭起司和可可粉的香氣，底層有酥酥的碎餅乾底增添口感，甜度恰到好處不會膩，每一口都充滿了義式經典的療癒滋味，讓我忍不住一口接一口，瞬間就把煩惱拋到九霄雲外了～

最後登場的是更令人驚喜的檸檬塔，我個人非常喜歡酸V酸V的甜點，杉旅這裏的檸檬塔擠成玫瑰花造型的金黃色檸檬餡光看就超誘人的，咬下先是塔皮的香酥，接著檸檬自然的酸香瞬間在口中擴散，風味有點類似之前很喜歡的士林小週末手工甜點，非常的清新舒服，酸度拿捏得很好，非常清爽，太幸福了～

杉旅森林咖啡廳｜阿一一真心話，這趟森林之旅超值得

這次來到陽明山竹子湖的杉旅森林，從踏進店裡的那一刻起，我就被這裡獨特的森林氛圍給深深吸引了。高聳的杉樹、清新的空氣、還有那份難得的寧靜，甜點更是讓我驚艷，濃郁的提拉米蘇和清新酸甜的檸檬塔，每一口都是幸福的滋味。都讓我覺得這趟旅程超級療癒！ 地區公園與花園

他不僅是一家咖啡廳，更像是一個讓人放鬆身心、與大自然親密接觸的秘密花園。特別是六七月繡球花季的時候，還能一邊賞花，一邊享受美食，如果你也想找個地方感受大自然的溫暖與美好，絕對不能錯過這裡！

FAQ

Q1：杉旅森林咖啡廳的交通方便嗎？有提供停車位嗎？

A1：杉旅森林咖啡廳位在陽明山竹子湖，我個人是覺得開車或騎車最方便，咖啡廳沒有停車場，開車來需要找方便的地方路邊停車，記得不要影響其他車輛通行。

Q2：杉旅森林咖啡廳除了咖啡甜點，還有其他餐點選擇嗎？六七月去有什麼特別的嗎？

A2：杉旅主要以咖啡、茶飲和手作甜點為主，這次點的高山紅茶、野莓鮮果昔，甜點提拉米蘇和檸檬塔，都很不錯，六七月來訪的話，不能錯過周圍盛開的繡球花，那景色真的美到不行，拍照打卡絕對羨煞朋友圈！

Q3：杉旅森林適合帶小孩或寵物去嗎？

A3：杉旅森林的價格在陽明山來說真的非常實在，而且有超大、超放空的杉樹森林讓你放空，真的很值得！至於帶小孩或寵物，因為是自然開放環境，帶小朋友爸媽來要特別小心注意，因園區有階梯就不太適合用推車，帶寵物的話只要有牽繩就可以同行，是寵物友善餐廳，為確保大家都能有個愉快的用餐體驗，記得要好好愛護環境，讓這片森林秘境可以一直這麼美下去！

杉旅森林 Coffee Roaster

地址： 臺北市北投區湖田里竹子湖路33之10右轉70公尺 (猴崁圳古道旁)

電話： 0988 537 267

營業時間：10:00–17:00 (週一二公休)

交通：搭捷運至石牌站，轉乘小8公車於「湖田橋」站下車，步行約10分鐘即達。

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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