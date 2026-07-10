北海岸隱藏版美食！ 金山美食推薦「享魚路」藏身魚路古道，海鮮控的味蕾天堂，必吃薑爆小卷

每次來到北海岸，除了海邊美景，最期待的就是能挖到隱藏版美食啦！這次我跟朋友來到北海岸，一探全台最壯觀的高家繡球花田，又在魚路古道步道起點附近，發現了一間超有氣氛的老宅 餐廳～金山享魚路，它主打新鮮海鮮定食，尤其是那超鮮美的薑爆小卷和古早味手工肉捲，都是必點招牌，份量更是沒話說，今天就讓我帶大家一探究竟，感受這份北海岸獨有的漁村美味與老宅魅力吧～

交通資訊與店家環境：一秒穿越時空，走進溫暖的老宅

金山享魚路的位置真的很有意思，就在魚路古道的起點處，也就是磺港漁村旁邊。因為藏在窄窄的古道內，餐廳前是沒有停車場的，開車來可以停外面磺港路的停車格或白線區域。如果搭乘大眾運輸，可以於捷運淡水站坐「863」公車到「磺港大橋」站下車，再走幾分鐘就到了，交通也算方便。

餐廳就藏在一棟大樹包圍的低調老宅之中，入口有竹子和漂流木做的拱門裝飾，旁邊也有很好拍的大片彩繪，還沒進入就讓人留下深刻印象～

北海岸賞花一日遊影片

準備進入超壯闊繡球花海之前，先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，集合北海岸金山萬里必吃必玩，夢幻繡球花園、超鮮美小卷，全都在這段小影片中與大家分享！

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一踏進店內，我就被那結合設計風元素的老宅氛圍給迷住了，這裡保留了古厝的紅磚牆面與斜斜屋頂，搭配從大片玻璃窗撒落的自然光和充滿在地元素的繽紛彩繪，整個空間散發著一種充滿活力又溫馨的氣息。坐在這裡用餐，感覺時間都慢了下來，一整個超級療癒的，而且這裡沒有收取服務費喔，真是很加分！

享魚路是由當地年輕人所組成的浪金山團隊在2025年起，為振興漁村聚落，在金山磺港漁村發起的新品牌，結合海鮮餐飲、甜點、導覽、藝文策展等多元在地文化體驗，讓你能感受金山的美好。

菜單大公開：海鮮控的天堂，選擇超豐富！

享魚路主打漁港元素，海鮮入菜的日式定 食，招牌是午魚一夜干和北海岸小卷，除了海鮮，也有古早味肉捲、日式唐揚雞等台式和日式好菜，另有搭配的咖啡、茶飲和果汁( 飲料喝完也有開水可以取用)，能滿足不同口味的朋友。定食的價格大約落在200-470元左右，直接掃描點餐，以北海岸觀光區來說，搭配它的份量跟餐點品質，我覺得還不錯，每個定食都會附上海味小菜、白飯和熱湯，可以讓你吃得飽飽飽！

主打海鮮定食與特色飲品

我們這次點了兩款店裡的招牌定食：北海岸薑爆小卷定食和古早味手工肉捲定食，另外點了兩杯清涼的 飲品：來自在地石門的清新阿里磅紅茶和梅子果醋氣泡飲，果醋交織著微刺激的氣泡感，酸度和甜度都很自然，搭配海鮮好菜剛剛好，夏天來一杯超消暑的。

北海岸薑爆小卷定食：鮮美Q彈，海味爆棚的白飯殺手

這道「北海岸薑爆小卷定食」一上桌，那薑爆的香氣就撲鼻而來，超級誘人的，盤子裡堆成小山的滿滿小卷，份量給得非常大方，光看就覺得好滿足阿～隨主菜附上洋溢日式風的三角飯糰、溫暖好湯和小菜，小菜中加入北海岸出產的海菜和石花凍，清爽又開胃。

夾起最期待的小卷，入口瞬間，那Q彈的口感立刻在嘴裡彈跳，咬下去滿滿的都是小卷本身的鮮甜，搭配爆炒過的薑片香氣，香氣層次豐富，鹹香夠味又不會鹹，完美襯托出小卷的鮮美。每一口都讓人忍不住想扒一口白飯，這根本是白飯殺手啊！我吃得超開心的，感覺把大海的鮮甜都吃進肚子裡了，超滿足的！

古早味手工肉捲定食：外酥內軟，真材實料的媽媽味

另一道「古早味手工肉捲定食」也完全沒讓我們失望，炸過金黃香酥的肉捲一字排開，光是視覺就非常吸引人，肉捲外皮口感帶點酥脆不油，一口咬下，內餡更是真材實料，滿滿的豬肉和蔬菜的鮮甜，那個古早味的調味，讓我想起小時候阿嬤做的菜，溫暖又熟悉，真的是充滿了「媽媽的味道」～

肉捲直接吃就很讚，也可以沾點一旁附的味噌醬(沾太多會偏鹹)，愛吃辣的朋友也不能錯過他們的手工辣醬，混和著小魚干，吃起來很香，讓人一口接一口停不下來，肉捲同樣夠份量，吃完有飽喔～

阿一一真心話：金山享魚路，絕對值得一訪的北海岸美食秘境

這次來到金山享魚路用餐，真的讓人非常愉快，這裡不僅有著放鬆的老宅氛圍，餐點更是用心又美味，而且份量十足，無論是想來魚路古道健行後覓 食，或是單純想找個地方品嚐道地海鮮、享受悠閒時光，金山享魚路都是不錯的選擇。下次來北海岸，別忘了把這間秘境老宅 餐廳排進行程裡，保證你也會跟我一樣，一吃就愛上，好滿足阿～

FAQ

Q1：金山享魚路好停車嗎？有大眾運輸可以到嗎？

金山享魚路因為藏在窄窄的古道內，餐廳前是沒有停車場的，開車來可以停外面磺港路的停車格或白線區域，如果想搭大眾運輸，可以搭乘在捷運淡水站搭「863」公車到「磺港大橋」站下車，再走幾分鐘就到了。

Q2：除了薑爆小卷和手工肉捲定食，還有沒有其他推薦的必點菜色？

當然有！雖然薑爆小卷和手工肉捲已經是我的心頭好，但「午魚一夜干」也是店家招牌，菜單上還有「每日限定定食」感覺同樣超誘人的，聽店家說都是當天漁港直送的，保證新鮮，如果你是海鮮控，一定要試試看。

Q3：金山享魚路的用餐環境適合帶小朋友或長輩一起來嗎？

當然適合囉！這裡的環境是溫馨的老宅氛圍，非常舒適，不會吵雜，很適合全家大小一起來用餐。餐點的口味也很家常，調味不會太油或太重口味，小朋友或長輩接受度都很高。吃飽後還能到旁邊的魚路古道走走，或是去磺港公共浴室免費泡個腳，一整個就是完美的家庭出遊行程！

地址：新北市金山區磺港里磺港路183號

電話：0928 467 155

營業時間：11:30–19:30

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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