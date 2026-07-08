不用走到鐵腿！陽明山花鐘旁秒達仙境，「小隱潭瀑布」享受森林系療癒溫泉白瀑

各位熱愛探索的旅人們～今天阿一一要帶大家去一個超級美，而且方便抵達的陽明山秘境！你是不是跟我一樣，聽到「秘境」就覺得要跋山涉水，走到鐵腿才看得到？這次要介紹的小隱潭瀑布，絕對會顛覆你的想像，它就在我們熟悉的陽明山花鐘旁邊，從入口走幾步路就能輕鬆抵達，簡直是老少咸宜，瀑布流下帶著夢幻微白色的溫泉水，真的超有fu，保證讓你快門按不停，心靈也被徹底療癒啦～

陽明山小隱潭瀑布在哪裡？交通超方便！

相信很多朋友對陽明山花鐘都不陌生，而小隱潭瀑布就藏身在花鐘公園的附近，位置真的很好找，這也是我最愛它的一點，完全不用擔心迷路或要走很遠的山路(便利性不輸之前去過的知本林道瀑布)。

開車來直接導航「陽明山花鐘」，到達後先停車，往前走5分鐘，小隱潭瀑布的入口就在花鐘附近的陽明山噴水池附近，如果騎機車來可以直接在瀑布入口旁路邊停車。開車來真的最方便，想停就停，想走就走，時間彈性超高！

如果沒有車，可以在捷運石牌站搭小8、128公車或北投站搭小9、129公車，在「陽明公園服務中心」站下車，往前走幾步就到了，超方便，提醒大家陽明山假日車潮較多，建議提早出發，或多利用大眾運輸，才能玩得更輕鬆自在喔！

陽明山消暑一日遊

準備到杉旅森林放空吃下午茶之前，先欣賞一下阿一一精心剪輯的動態影片，一次集合陽明山放空發懶的好地方，森林系咖啡廳、刺激吊橋、絕美瀑布一次滿足！

走幾步路就到！小隱潭瀑布的獨有魅力

一走進小隱潭瀑布的入口，那種瞬間從大馬路切換到幽靜的感覺，真的會讓你驚艷！你不需要經過漫長的健行，只要順著入口往前走，大概只要幾步，潺潺水聲就會越來越清晰，一個被綠意環抱的森林系秘境就呈現在你眼前～

這裡其實是包含小隱潭蕨園和白絲瀑布(印象小時候是這個名稱)兩個景點，現在則被大家合併稱為小隱潭瀑布，蕨園中生長著滿滿綠意的各式蕨類植物，一座在一片青綠中超顯眼的涼亭小隱亭，還有溫泉水流經過，在典雅石橋下帶點乳白色的泉水，整個園區超小巧，雖然有些階梯，但都平緩好走，非常適合全家大小一起來散步。陽光透過樹葉灑落下來，形成斑駁的光影，空氣中瀰漫著濕潤清新的氣息，真的超舒服！

夢幻牛奶瀑布！溫泉水打造的療癒仙境

小隱潭瀑布一共有兩層，可以一旁沿著長滿青苔的階梯慢慢走上去，它最獨特的亮點，就是那夢幻般的牛奶白色泉水，這可不是什麼特效或水汙染，而是因為陽明山特有的地熱溫泉，泉水富含硫磺礦物質，讓水色呈現出這種獨特的乳白色。遠遠看去，就像是牛奶傾瀉而下，真的超特別！

我這次去，親眼看到那的水流從嶙峋的岩壁上傾瀉而下，匯聚成一池池碧綠中帶著乳白的潭水，再搭配周圍的翠綠植被，整個畫面簡直就像仙境一樣，光線好的時候，水色會呈現出不同的漸層變化，非常有層次感。

這裡的泉水沒什麼硫磺味，只有微風吹拂帶點水氣和樹木清新的味道，瀑布前散布著小跳石，你可以輕鬆的貼近瀑布，靜靜感受水氣撲面而來的涼爽，聽著瀑布聲，真的超療癒的。很多朋友都會在這裡拍美照，因為怎麼拍都很有意境，完全不用修圖就超好看～

阿一一的貼心小提醒

最佳造訪時間：建議選擇天氣晴朗的平日上午前往，不僅光線充足，能拍出更美的照片，也能避開假日的人潮。

穿著建議：穿著舒適好走的鞋子（防滑的更好），因為步道雖然短，但部分路段仍可能濕滑。輕便的衣物，方便活動。

防蚊措施：畢竟是山林間，蚊蟲可能會比較多，建議擦上防蚊液。

注意安全：溪邊石頭濕滑，拍照或行走時務必小心，不要靠近危險區域。

陽明山小隱潭瀑布真的是一個讓人驚喜連連的地方，它把自然美景和便利性完美結合，讓每個人都能輕鬆走進大自然的懷抱。下次來陽明山，千萬別錯過這個獨特的牛奶瀑布仙境，快找個好天氣，跟我一起去感受它的魅力吧！

FAQ

Q1: 陽明山小隱潭瀑布需要門票嗎？交通方便嗎？

A1:這麼美的秘境完全不用門票，交通方面也超方便，它就在陽明山花鐘旁邊，無論是開車或搭公車，都能輕鬆抵達。開車可以停花鐘附近，搭公車的話，坐到「陽明公園服務中心」站，再走一小段路就到了，超適合想輕鬆出遊的朋友們！

Q2: 小隱潭瀑布的水為什麼是乳白色的？可以玩水或泡腳嗎？

A2: 這就是小隱潭瀑布最獨特的魅力，乳白色的水是因為陽明山地熱溫泉富含硫磺礦物質，讓水呈現出這種夢幻的顏色。至於玩水或泡腳，雖然溪水看起來很清澈，但為了安全起見，水底可能會比較濕滑，而且溫泉水質可能對皮膚敏感的人不太適合，建議大家還是以觀賞為主，安全第一喔！

Q3: 陽明山小隱潭瀑布附近還有什麼推薦的景點嗎？

A3: 陽明山可是一個大寶山呢！既然都來了小隱潭瀑布，當然要順道把周邊景點一起攻略起來，你可以去旁邊的花鐘公園散散步和附近的草山觀瀑吊橋踏踏青，或是前往竹子湖欣賞季節限定的海芋或繡球花海，到秘境咖啡廳杉旅森林放空。喜歡歷史文化的，可以去陽明書屋走走。如果想看更壯闊的風景，冷水坑也是個不錯的選擇。把這些點串起來，保證你的陽明山一日遊超級豐富，眼睛和相機都滿載而歸！

小隱潭瀑布

地址：陽明公園|後山公園(花鐘噴水池附近)

交通：搭乘小8、小9、128、129，於「陽明公園服務中心」下車

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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