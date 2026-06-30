快訊

世足賽史上最小國！維德角的世界盃奇蹟

幼照法爭議／0到6歲國家陪你養 為何全台私幼壓力大

第一屆雙北萌寵餐廳大集合！收藏美食地圖「千元霸王餐」等你抽

夏日第一波花海報到！大漢溪荷花迎風綻放 捕捉美照把握「最佳時段」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
漫遊大漢溪畔濕地，一賞夏色風情。　圖：新北市政府水利局／提供
漫遊大漢溪畔濕地，一賞夏色風情。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著梅雨季告一段落，蔚藍晴空宣告著盛夏腳步悄然而至。此時，大漢溪畔翠綠的荷葉早已鋪滿水面，朵朵粉嫩的荷花在豔陽下悄然綻放，正式宣告夏日賞花季的到來。每當河畔清風拂過，搖曳生姿的粉紅花影與水面交織成畫，這幅雨過天晴後的濕地限定美景，正等待著遊客前來細細品味。

▲停留在荷花莖上的褐基蜻蜓。　圖：新北市政府水利局／提供
▲停留在荷花莖上的褐基蜻蜓。　圖：新北市政府水利局／提供

隨著梅雨季告一段落，蔚藍晴空宣告著盛夏腳步悄然而至。此時，大漢溪畔翠綠的荷葉早已鋪滿水面，朵朵粉嫩的荷花在豔陽下悄然綻放，正式宣告夏日賞花季的到來。每當河畔清風拂過，搖曳生姿的粉紅花影與水面交織成畫，這幅雨過天晴後的濕地限定美景，正等待著市民朋友前來細細品味。

荷花清新脫俗的風韻，歷來都是文人墨客與攝影愛好者的靈感泉源。今年的荷花花期預計將一路延續至八月份，此時可以沿著大漢溪安排一趟輕旅行。不論是烈日當空展現的瀲灔活力，或是偶爾細雨霏霏中帶著的朦朧美感，荷花在不同的天氣下皆自成一格，隨手一剪影都是極致視覺享受。

▲荷花顏色繽紛多元，歡迎民眾前往賞荷。　圖：新北市政府水利局／提供
▲荷花顏色繽紛多元，歡迎民眾前往賞荷。　圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府水高灘地工程管理處處長黃裕斌指出，從大漢溪上游的樹林「鹿角溪人工濕地」，到下游的板橋「浮洲濕地」與「新海濕地」，目前都能見到荷花盛開的優雅倩影。歡迎大家在週末假期騎乘單車，沿著大漢溪生態綠廊悠遊漫步，化身為今夏最具文藝氣息的追「荷」旅人。

黃裕斌補充，建議想要捕捉美照的民眾，09:00-11:00是最佳的賞花與攝影時段。此時陽光柔和不刺眼，能完美呈現荷花飽和且細緻的色彩，喜愛大自然與攝影的朋友千萬別錯過這場夏日限定的視覺盛宴。

若您想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎洽詢位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，可提供預約導覽服務，讓大朋友、小朋友賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育意識。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美景 賞花 濕地

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

夏日第一波花海報到！大漢溪荷花迎風綻放 捕捉美照把握「最佳時段」

大漢溪荷花盛開，夏日賞花季正式展開。預計花期至八月，最佳攝影時段為09:00-11:00，快來捕捉這場視覺盛宴！

台北又悶又下雨？精選 3 種室內活動，週末也能玩得很盡興！

台北的天氣總是讓人捉摸不定，尤其遇到陰雨綿綿的週末，好不容易安排好的行程，常常因為下雨而臨時被打亂！不過，其實下雨天反而是探索台北室內活動的好時機，不只能舒服吹冷氣、避開濕答答的天氣，還能體驗許多平常沒機會嘗試的新鮮玩法。 無論你是想找能盡情放電的運動行程、適合三五好友一起挑戰的燒腦遊戲，還是享受悠閒又有紀念價值的手作時光，台北都有不少值得一試的室內活動，所以這次七分之二的探索精選了 3 種不同類型的室內體驗，讓你不用擔心天氣攪局，就算整天下雨，也能把週末過得充實又有趣！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。