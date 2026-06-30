夏日第一波花海報到！大漢溪荷花迎風綻放 捕捉美照把握「最佳時段」

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著梅雨季告一段落，蔚藍晴空宣告著盛夏腳步悄然而至。此時，大漢溪畔翠綠的荷葉早已鋪滿水面，朵朵粉嫩的荷花在豔陽下悄然綻放，正式宣告夏日賞花季的到來。每當河畔清風拂過，搖曳生姿的粉紅花影與水面交織成畫，這幅雨過天晴後的濕地限定美景，正等待著遊客前來細細品味。

▲停留在荷花莖上的褐基蜻蜓。 圖：新北市政府水利局／提供

隨著梅雨季告一段落，蔚藍晴空宣告著盛夏腳步悄然而至。此時，大漢溪畔翠綠的荷葉早已鋪滿水面，朵朵粉嫩的荷花在豔陽下悄然綻放，正式宣告夏日賞花季的到來。每當河畔清風拂過，搖曳生姿的粉紅花影與水面交織成畫，這幅雨過天晴後的濕地限定美景，正等待著市民朋友前來細細品味。

荷花清新脫俗的風韻，歷來都是文人墨客與攝影愛好者的靈感泉源。今年的荷花花期預計將一路延續至八月份，此時可以沿著大漢溪安排一趟輕旅行。不論是烈日當空展現的瀲灔活力，或是偶爾細雨霏霏中帶著的朦朧美感，荷花在不同的天氣下皆自成一格，隨手一剪影都是極致視覺享受。

▲荷花顏色繽紛多元，歡迎民眾前往賞荷。 圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府水高灘地工程管理處處長黃裕斌指出，從大漢溪上游的樹林「鹿角溪人工濕地」，到下游的板橋「浮洲濕地」與「新海濕地」，目前都能見到荷花盛開的優雅倩影。歡迎大家在週末假期騎乘單車，沿著大漢溪生態綠廊悠遊漫步，化身為今夏最具文藝氣息的追「荷」旅人。

黃裕斌補充，建議想要捕捉美照的民眾，09:00-11:00是最佳的賞花與攝影時段。此時陽光柔和不刺眼，能完美呈現荷花飽和且細緻的色彩，喜愛大自然與攝影的朋友千萬別錯過這場夏日限定的視覺盛宴。

若您想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎洽詢位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，可提供預約導覽服務，讓大朋友、小朋友賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育意識。

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