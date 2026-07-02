古典建築與夏季花海同框！台北中正紀念堂「紫薇花」進入花期

一條魚，光是烹煮得肉美味鮮就夠讓人滿足了。但由於石門活魚的小尾魚約有 5～6 斤（約 3 ～3.5 公斤），個頭大的動輒 8～10 斤以上（約 5 到 6 公斤以上），因此至少可以奢侈地分為魚頭、魚身、魚尾三部位，做成味道截然不同的料理，開啟了「活魚三吃」的吃法；接下來，各個店家為了吸引客人上門，紛紛發想出六吃、九吃、甚至百吃的菜色大亂鬥，讓早期的大家庭遊客能在餐桌上一次吃到各式各樣的美味魚料理，色彩、擺盤、香味宛如百花齊綻，難怪會如此受到歡迎。 至今，能存留下來的桃園石門活魚餐廳，都已經過時光、口碑淬練，除了在長輩的記憶裡發光、更能在年輕遊客的眼中找到專程前往品嘗的價值，特別推薦 4 間知名活魚餐廳，不妨重新體驗石門活魚料理的魅力。 1. 石園活魚：彷彿把圓山飯店搬到桃園活魚街，傳奇糖醋魚始祖 大大的紅底金字「石園活魚」，搭配朱紅氣派圓柱、挑高天花板上繽紛的中式圖騰──這間石園活魚餐廳宛如將經典地標圓山大飯店搬來桃園活魚街，第二代經營者陳甄珍笑著表示：「這設計是我爸爸親自選的，他是退休軍人，所以很喜歡中式風格的建築。」 陳甄珍的父親陳惠慶雖然不是廚師出身，卻擁有極度敏銳的商業眼光，

2026-07-02 14:44