古典建築與夏季花海同框！台北中正紀念堂「紫薇花」進入花期
你們知道嗎？中正紀念堂園區內的紫薇花目前已進入開花初期，整體花況約達3至5成左右。雖然尚未完全盛開，但枝頭已掛滿花苞，顯示接下來將迎來更壯觀的開花景象。其中民主大道兩側與大堂左前方區域，是目前最受矚目的賞花熱點。
園區內主要栽植的是小花紫薇，花朵顏色包含粉紅、大紅與紫色等不同色系。隨著花朵逐步綻放，枝頭開始呈現層層堆疊的花海景觀。紫薇花最大的特色在於花瓣邊緣帶有自然皺褶，盛開時猶如蕾絲裙襬般輕盈浪漫，因此也被不少民眾視為夏季最具代表性的花卉之一。
除了賞花之外，中正紀念堂也是攝影愛好者相當喜愛的取景地點。建議可將紫薇花作為前景，搭配後方白牆藍瓦的中正紀念堂主體建築一同入鏡，不僅能拍出花景層次，也能呈現台北經典地標與季節花卉交織而成的畫面感。
紫薇花又被稱為「百日紅」，擁有相當長的賞花期。依照目前花況發展，今年花期預計可一路持續至9月左右。由於夏季氣溫較高，建議可選擇清晨或傍晚前往賞花，不僅光線較柔和，也能避開正午高溫，在舒適的氛圍中欣賞這片屬於夏季的浪漫風景。
花況期間：6月下旬至9月（依實際花況為準）
賞花地點：中正紀念堂園區
最佳賞花區域：民主大道兩側、大堂左前方
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