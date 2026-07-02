快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

古典建築與夏季花海同框！台北中正紀念堂「紫薇花」進入花期

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


你們知道嗎？中正紀念堂園區內的紫薇花目前已進入開花初期，整體花況約達3至5成左右。雖然尚未完全盛開，但枝頭已掛滿花苞，顯示接下來將迎來更壯觀的開花景象。其中民主大道兩側與大堂左前方區域，是目前最受矚目的賞花熱點。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


粉紅、紫紅花海逐漸形成

園區內主要栽植的是小花紫薇，花朵顏色包含粉紅、大紅與紫色等不同色系。隨著花朵逐步綻放，枝頭開始呈現層層堆疊的花海景觀。紫薇花最大的特色在於花瓣邊緣帶有自然皺褶，盛開時猶如蕾絲裙襬般輕盈浪漫，因此也被不少民眾視為夏季最具代表性的花卉之一。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


古典建築與花景同框最吸睛

除了賞花之外，中正紀念堂也是攝影愛好者相當喜愛的取景地點。建議可將紫薇花作為前景，搭配後方白牆藍瓦的中正紀念堂主體建築一同入鏡，不僅能拍出花景層次，也能呈現台北經典地標與季節花卉交織而成的畫面感。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


花期一路延續至初秋

紫薇花又被稱為「百日紅」，擁有相當長的賞花期。依照目前花況發展，今年花期預計可一路持續至9月左右。由於夏季氣溫較高，建議可選擇清晨或傍晚前往賞花，不僅光線較柔和，也能避開正午高溫，在舒適的氛圍中欣賞這片屬於夏季的浪漫風景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【中正紀念堂紫薇花】

花況期間：6月下旬至9月（依實際花況為準）

賞花地點：中正紀念堂園區

最佳賞花區域：民主大道兩側、大堂左前方


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台北賞花推薦！士林官邸千日紅綻放 粉紅紫紅花海迎盛夏

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

花海 賞花 中正紀念堂

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

解鎖日月潭新玩法！全新深度旅行開跑　探百年芒萁工藝、騎單車品紅茶

提到日月潭，多數旅人想到的是搭船遊湖、環湖自行車道，以及老街漫遊，如今有另一種深度遊的新選擇。財團法人張連桂傳藝文化基金會推出全新文化體驗品牌「TRACE 日月潭新旅行」，串聯文化、生態、工藝、美食與慢旅行，希望帶領旅客從不同角度認識日月潭的人文風貌。

老饕的口袋名單大公開！桃園石門「4間活魚餐廳」帶你重溫經典活魚料理，吃遍糖醋魚始祖和百魚宴

一條魚，光是烹煮得肉美味鮮就夠讓人滿足了。但由於石門活魚的小尾魚約有 5～6 斤（約 3 ～3.5 公斤），個頭大的動輒 8～10 斤以上（約 5 到 6 公斤以上），因此至少可以奢侈地分為魚頭、魚身、魚尾三部位，做成味道截然不同的料理，開啟了「活魚三吃」的吃法；接下來，各個店家為了吸引客人上門，紛紛發想出六吃、九吃、甚至百吃的菜色大亂鬥，讓早期的大家庭遊客能在餐桌上一次吃到各式各樣的美味魚料理，色彩、擺盤、香味宛如百花齊綻，難怪會如此受到歡迎。 至今，能存留下來的桃園石門活魚餐廳，都已經過時光、口碑淬練，除了在長輩的記憶裡發光、更能在年輕遊客的眼中找到專程前往品嘗的價值，特別推薦 4 間知名活魚餐廳，不妨重新體驗石門活魚料理的魅力。 1. 石園活魚：彷彿把圓山飯店搬到桃園活魚街，傳奇糖醋魚始祖 大大的紅底金字「石園活魚」，搭配朱紅氣派圓柱、挑高天花板上繽紛的中式圖騰──這間石園活魚餐廳宛如將經典地標圓山大飯店搬來桃園活魚街，第二代經營者陳甄珍笑著表示：「這設計是我爸爸親自選的，他是退休軍人，所以很喜歡中式風格的建築。」 陳甄珍的父親陳惠慶雖然不是廚師出身，卻擁有極度敏銳的商業眼光，

古典建築與夏季花海同框！台北中正紀念堂「紫薇花」進入花期

夏天的台北除了夜市與展覽，其實也藏著許多值得慢慢欣賞的季節風景。近期中正紀念堂的紫薇花已悄悄進入花期，粉紅與紫紅色花朵逐漸鋪滿枝頭，吸引不少民眾前來散步賞花與拍照留念。

這個夏天，邂逅一群真正自由的海豚吧！花蓮黑潮賞鯨豚半日遊

我最喜歡飛旋海豚。 牠們總是充滿活力，喜歡高速游泳，也喜歡成群追逐浪花。 當賞鯨船前進時，牠們偶爾會主動靠近船首，利用船隻推開海水形成的浪頭滑行，像一群玩到忘記時間的孩子，許多朋友都說：花蓮外海根本就是飛旋海豚的遊樂場。

走進西門布市老派人情味　跟著達人走讀老台南的日常煙火

跟著林荃荃漫步台南中西區街頭，她的導覽內容不照本宣科，全都是花時間與廟口阿伯、在地老店主們聊天「盤撋」得來的心血。「我希望大家不要只來我們店，附近的老店都去走一走。」透過她的帶領，那些藏在巷弄深處的布市、青草店、繡花鞋鋪，瞬間都有了鮮活的靈魂，玩出最內行、最道地的府城家鄉味吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。