通化夜市根本美食天堂！必比登推薦、人氣名店一次看

【FunTime小編群】台北夜市那麼多～每個夜市都有不同特色美食，但要吃美食絕不能錯過通化夜市（臨江街夜市），除了經典小吃外，必比登推薦和異國美食也不放過，滷味、冰火湯圓還有上過電視的鹹水雞，快跟著FunTime小編看下去，想吃哪一類幫你整理好，做好筆記讓你吃飽飽笑嗨嗨！除了通化夜市，每天晚上都想逛夜市、吃美食的你，一定要到台北旅遊全攻略的夜市特輯看看，跟著小編的腳步吃就對了！

通化夜市（臨江街觀光夜市）交通、營業時間

老台北人都知道，臨江街觀光夜市就是俗稱的「通化夜市」，由巷弄以十字型組成，麻雀雖小五臟俱全，和「饒河街觀光夜市」並稱為臺北市東區的兩大著名觀光夜市，距離繁華的信義區不遠，絕對是台北必逛夜市之一。

營業時間：18:00-00:00（各店略有不同）

地址：台北市大安區臨江街（通化街至基隆路口）

交通：

經典不敗必吃小吃

紅花麻辣鹽水雞

紅花麻辣鹽水雞。

紅花麻辣鹽水雞就位於臨江街觀光夜市的巷口，是不少在地人的回憶，除了一般的蔥和辣度可以調整外，連鹹度都可以自由選擇，非常個人化，吸飽醬汁的鹽水雞及配料搭配酸菜總是讓人欲罷不能，隨著時間推移從路邊攤升級成店面，即使店面變大但排隊人潮依舊，美味程度可想而知，如果怕遇到人潮也可以加入LINE好友事先預定。

推薦必點：鹽水雞腿、豆皮、高麗菜

營業時間：14:30-00:30（週五、週六營業至01:00）

地址：台北市大安區臨江街103號

米其林必比登推薦

米其林必比登美食推薦是平價版的美食指南，打破大家對「優秀美食等於高昂價格」的思維，只要在合理價格內能提供3道菜的高品質美食，無論是餐廳或是路邊攤都有機會被推薦，成為平價美食最佳指標。

梁記滷味

梁記滷味。

梁記滷味已營業超過50年，一抵達攤位琳琅滿目的滷味便映入眼簾，光看色澤就知道有多入味，即便沒有米其林必比登推薦的加持，美味程度也毋需多言，買回家配點小酒作為消夜又是幸福的一天，另外小編提供快速小秘訣，如果選擇「不要切」會更快拿到餐點喔！

推薦必點：雞爪、鴨腸

營業時間：17:50-01:30（週二公休）

地址：台北市大安區通化街39巷50弄33號

御品元冰火湯圓

御品元冰火湯圓。

御品元最有名的冰火湯圓其實就是元宵和剉冰搭配桂花蜜，看似單純卻不簡單，元宵為手工製作，外皮選用兩年老糯米、內餡則使用台灣本土黑芝麻和花生製作而成，咬上一口濃郁香甜的內餡便呼之欲出，這時接著再來上一口淋上桂花蜜的剉冰，不論冬天或夏天都難以抗拒，最棒的是內用無限提供桂花蜜和檸檬汁，可以依照自己的喜好自助取用，完全不用擔心會有不夠味或味道太單一的問題，另外不愛吃冰的朋友也可以試試看酒釀口味。

推薦必點：桂花綜合湯圓

營業時間：週一至週四18:00-23:30、週五18:00-00:00、週六17:30-00:00、週日17:30-23:30

地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號

異國美食參戰

Lucky Machi 正宗義大利手工甜點

Lucky Machi 正宗義大利手工甜點。

Lucky Machi是由來自義大利老闆開的小攤位，雖然近幾年才竄紅，但其實已經在臨江夜市開業超過10年，食材全部由義大利進口並每日手工現作，就為了一比一呈現正宗美味，提拉米蘇只要50元奶酪更只要25元，且提拉米蘇分為有酒和無酒的款式，甚至有萊姆酒、葡萄酒、橙香甜酒、咖啡酒四種口味可做選擇，非常特別，無論大人小孩都能一起快樂享用。

推薦必點：咖啡酒提拉米蘇、巧克力奶酪

營業時間：週五至週日18:00-21:00

地址：台北市大安區臨江街82號

滿足你的甜點胃

傳奇地瓜球

傳奇地瓜球。

傳奇地瓜球就是原本的「無名地瓜球」，小小的攤位總是被包圍，以顆為單位販售，最少10顆只要30元，相當划算，地瓜球走的是扎實彈牙的風格，小小一顆就能獲得大大滿足，也有販售芋頭球和芝麻球，現在已改為預定到點取貨的方式，所以較難看到之前大排長龍的景象，但是四周依舊圍滿人潮。

推薦必點：地瓜球

營業時間：18:00-23:00

地址：台北市大安區臨江街84號附近

延伸閱讀>>【通化夜市美食】必比登推薦滷味！臨江街夜市必吃整理

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