來饒河夜市就吃這些！脆皮蛋餅、腸粉、拔絲地瓜全都有

【FunTime小編群】饒河夜市跟其他夜市相比多了很多餐點選擇，不再是只有臭豆腐、蚵仔煎、地瓜球這種每間夜市都有的小吃，而且饒河夜市中也有不少深藏不露的必比登推薦店家喔！來看看有哪些是饒河夜市絕對不能錯過的美食吧～

whatever gg脆皮蛋餅

whatever gg脆皮蛋餅。圖／IG, 9.nai

跟傳統的蛋餅不同，餅皮使用的是烙餅，煎完之後薄脆不油膩，推薦點健康路線的三合一蛋餅，蔥香、高麗菜清脆、杏鮑菇濕潤，不僅口感味道都搭配，吃起來還完全沒負擔～料多實在，份量不小，建議可以兩人分食。每次經過這家永遠都在排隊，不過老闆動作蠻快的，加上一次可以煎很多份，等的時間不會太長不用擔心！

推薦餐點：三星蔥蛋餅$100／三合一（蔥＋菜＋菇）$90

地址：台北市松山區饒河街108號門口

營業時間：17:00-23:30（週三公休）

心心港式腸粉

心心港式腸粉。圖／台北市市場處

開業將近25年還是超有人氣的港式腸粉～～超多網友推薦他們的蝦仁腸粉，蝦仁新鮮彈牙，而且每一口都吃得到，完全不偷工減料，最重要的是老闆娘居然都會把蝦子的腸泥挑掉，小地方就能看出店家的滿滿用心>< 餐點是現點現做需要等待，但完全值得呀～如果敢吃辣的話，也很推薦可以加一點辣醬，據說跟甜甜的腸粉醬油搭配在一起超級完美！

小編偷偷說：港式腸粉是沒有加蔬菜跟蛋的喔~~加蔬菜跟蛋的是廣東腸粉，不要搞混啦！

推薦餐點：蝦仁腸粉$95

地址：台北市松山區饒河街204號路中攤

營業時間：18:30-00:00（週二、三、四公休）

福州世祖胡椒餅

福州世祖胡椒餅。圖／IG, laughingblackwhitecarrotcake

福州世祖胡椒餅正是饒河夜市入口第一攤，每次都會看到攤位前的排隊隊伍已經彎了好幾個彎，不過幸好胡椒餅一出爐都是好多個，所以隊伍前進速度算快！這間胡椒餅多次榮獲必比登推薦，他們是將胡椒餅黏在高溫的窯壁上烤，烤得又香又酥脆，嚼一嚼還能嚼出麵糰香氣，內餡包裹著豬肉和蔥，加上胡椒微辣的香氣超涮嘴，老顧客們都會一次買好幾個回去吃！

推薦餐點：胡椒餅$65

地址：台北市松山區饒河街249號前

營業時間：15:30-23:30

小明拔絲地瓜

小明拔絲地瓜。圖／IG,sszkfood

只要看到饒河夜市必吃的文章，小明拔絲地瓜幾乎篇篇被點名，很意外地受歡迎程度超越許多經典夜市小吃，甚至是許多人心中北部最好吃的拔絲地瓜！切得大小適中的地瓜鬆軟，外面裹著厚厚酥脆的糖衣，兩種口感交織，加上在嘴中四溢的地瓜香，正是拔絲地瓜的魅力～小明除了現做的拔絲地瓜，也有賣冷凍的，都是可以即食的喔，也可以考慮買一盒現做的，吃不完帶回家冰冷凍，一次吃到兩種美味！

推薦餐點：拔絲地瓜$60／盒

地址：台北市松山區饒河街33號

營業時間：週一至週三17:30-00:00、週四至週日15:30-01:00

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