台北又悶又下雨？精選 3 種室內活動，週末也能玩得很盡興！

台北的天氣總是讓人捉摸不定，尤其遇到陰雨綿綿的週末，好不容易安排好的行程，常常因為下雨而臨時被打亂！不過，其實下雨天反而是探索台北室內活動的好時機，不只能舒服吹冷氣、避開濕答答的天氣，還能體驗許多平常沒機會嘗試的新鮮玩法。

無論你是想找能盡情放電的運動行程、適合三五好友一起挑戰的燒腦遊戲，還是享受悠閒又有紀念價值的手作時光，台北都有不少值得一試的室內活動，所以這次七分之二的探索精選了 3 種不同類型的室內體驗，讓你不用擔心天氣攪局，就算整天下雨，也能把週末過得充實又有趣！

1.室內攀岩｜角攀岩

📍地址：台北市中山區新生北路一段86號

⏰營業時間：平日 10:00-23:00；週末 09:00-21:00

角攀岩。圖／角攀岩提供

誰說下雨就沒辦法運動？室內攀岩讓你不管在什麼天氣下，都能體會運動的快樂！在台北華山與中山地區都有設點的角攀岩館，以兼顧初學友善與高手挑戰的空間設計，為台北攀岩圈提供一處高品質的室內抱石攀岩場域，館內採用無主螺絲孔的新工法岩牆，不僅讓牆面更為美觀，也避免傳統螺絲孔影響攀爬體驗；兩間分店合計提供超過百條攀爬路線，難度範圍涵蓋入門到高階，且兩店每兩週會交錯更換新路線，讓常客也能時時保有新鮮感。

角攀岩在場館安全細節上也特別用心，將軟墊崁入地面凹槽以降低落地高度差，此設計不僅提升安全性，也減少初學者對落地的心理壓力，同時如果想要帶小孩體驗攀岩的家庭，這種降低高度的設計，也能夠大大降低孩子的恐懼感，是很親子友善的攀岩環境。

相信無論是想體驗攀岩的初學者，或尋求挑戰的資深玩家，都能在此獲得樂趣與成就感，而且角攀岩兩間店皆有「體驗後贈送單次免費入場」的活動，剛好搭配兩週一次的換線頻率，14 天內回訪還可以挑戰不同路線，心動不如馬上週末就行動！

2.密室逃脫｜笨蛋工作室

📍分館：寶清新館、安和創始館、南京東路旗艦館

⏰營業時間：10:00-21:00（預約制）

笨蛋工作室。圖／笨蛋工作室提供

說到下雨天的娛樂活動，密室逃脫絕對是很棒的選擇之一！不用受天氣的影響，還能選擇喜歡的主題，和朋友一起沉浸式燒腦、合作，是很適合聚會時選擇的活動。

已經在密室逃脫界深耕多年的笨蛋工作室，在台北、台中、台南皆設有營運據點，主要提供實體密室逃脫及實境解謎遊戲，且主題多元，涵蓋懸疑、諜報、團隊合作等多種類型，部分遊戲曾獲得國外密室逃脫獎項提名；笨蛋在台北地區擁有三間分館，各館主題明確，像是鄰近捷運信義安和站的安和創始店，設有其經典主題「奪命鎖鏈」，擁有「全世界最長壽密室逃脫」美名，而位於捷運南京復興站周邊的南京旗艦館與南京新館，則分別推出「奪命鎖鏈 2」，以及結合特殊機制的「諜戰 1941」與「醉後任務」等主題，後者融入了陣營對抗與情境演繹的元素，密室主題非常多樣化，且形式也有所不同，不管你是喜歡團體合作的類型，還是喜歡各有支線任務、角色扮演的模式，玩家都可以依據自己感興趣的類型去做預約。

3.飾品手作｜Lunar studio

📍地址：台北市中山區長安東路二段47-3號2樓

⏰營業時間：11:30–21:00（預約制）

Lunar studio。圖／Lunar studio 提供

飾品手作就是下雨天時的約會好選擇，聽著窗外的雨聲，還有工作室裡敲敲打打的手作聲音，然後和朋友、另一半一起手作的過程，真的想想就幸福啊！Lunar Studio 位於捷運松江南京站周邊，捷運站出門步行約 5 分鐘即可抵達，位置非常方便大家前往；工作室內部配置專業金工設備，並規劃了充足的製作空間與照明，現場還有兩隻貓與一隻柴犬，喜歡擼擼貓、擼擼狗的客人們有福了！

Lunar Studio 的創辦人 Michelle 有近十年的專業金工經驗，所以工作室不僅提供手作戒指、手環、耳環等多種金工製作 DIY 體驗，客人也可以直接與 Michelle 討論，進行客製化設計！讓你的手作更加獨一無二，在製作過程中包含款式挑選、尺寸測量、設計溝通，Michelle 都會即時在旁提供協助、指導，從概念到成品的完整過程，都不用擔心會有失敗的風險。

所有在 Lunar Studio 製作完成的體驗成品皆享終身清潔保養！讓飾品能常保亮度與質感，送人自用都放心，而且這裡的課程也提供一人班的選項，所以如果你是想要獨自來體驗，享受一個人的時光，也非常歡迎！

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