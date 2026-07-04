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城中市場美食推薦！各式麵食都能配抄手，緊實肉餡好口感，最喜歡紅油抄手的調味

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

百年歷史的城中市場，是許多老台北人的回憶，從早期的攤商聚集區，演變至今成為美食聚集地，城中市場擁有眾多膾炙人口的美食小吃，明星咖啡廳、無名魷魚羹、老字號牛肉拉麵大王、阿順排骨、廣州羊城小食、成都抄手麵食、泰獅泰式料理等族繁不及備載。

巷子裡的別有洞天。

即便看到什麼都很有興趣，但只有一個胃，只能排列優先順序囉，首先來探訪的是成都抄手麵食，網路上的評價不低，生意也頗好。

店內空間簡簡單單，沒有過多的裝潢，就是普通的小吃店氛圍，服務的阿姨們蠻熱情的，會招呼坐哪裡，讓店內配置發揮到最大的效益。

成都抄手麵食的菜單，沒有點菜單，直接跟服務人員說要點些什麼即可，麵有大中小碗可供選擇，食量大的選大碗，小鳥胃點小碗，能挑選適合每個人的份量。

桌上有辣椒跟酸菜可供添加，好多人都是一大匙一大匙的酸菜拼命加。

冰箱的小菜有需要請自取，拿了盤豆干，中規中矩。

成都抄手麵食以抄手跟麵食為主，各式各樣的麵食都能搭配抄手，像是八寶炸醬抄手麵、牛肉抄手麵、榨菜肉絲抄手麵、酸辣抄手麵等等，相當的特別。

燙青菜是大陸妹，調味普通。

個人最喜歡這道紅油抄手，看似紅通通火辣，實際上很香但辣度不高，花椒香氣很足，微酸不膩口，用來拌麵相信一定很好吃。抄手尺寸身型偏小，皮不算特別薄但口感紮實飽滿，裹著醬汁特別美味。

同樣擁有花椒香氣的擔擔麵，因為加入芝麻醬，所以辣度不高，芝麻醬很搶戲，比較像味道較淡的麻醬麵，喜歡吃辣的話自己加點桌上的辣椒會更好吃。

八寶炸醬抄手麵一上桌就瀰漫炸醬的香味，吃起來一樣是淡淡的炸醬味，非濃郁香濃的路線，因為整體味道不重，所以抄手特別吃的到原本的滋味，肉餡清雅的甜味很明顯，單吃味道比較單薄，後來拿來沾紅油抄手的醬汁，特別喜歡。

麵條是細麵，有咬勁不濕軟，小碗對女生來說剛剛好。

清爽的榨菜肉絲湯，榨菜不會太死鹹，配著湯一起喝剛剛好。

城中市場絕對是北車附近覓食的好去處，琳瑯滿目的美味小吃，帶來一整天滿滿的活力，如果您也喜歡這類的台灣小吃，不妨到城中市場尋寶吧。

成都抄手麵食

地址：臺灣臺北市中正區光復里重慶南路一段46巷3號

營業：一 二 三 四 五 六 10:00-19:30

電話：02-2388-1905

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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