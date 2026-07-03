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吉林路不吃熱炒！ 這間「炒飯、雞湯麵」很強，排骨厚到不講武德、雞湯超濃郁

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

吉林路上的美 食相當精采，除了眾多熱炒外，阿城鵝肉、九記何燒臘等，也都是排隊名店，鄰近九記何燒臘的焰禾｜炒飯 雞湯麵，雖然不到大排長龍的程度，但內用外帶的人潮不間斷，同樣人氣不低。

吉林路上的美 食相當精采，除了眾多熱炒外，阿城鵝肉、九記何燒臘等，也都是排隊名店，鄰近九記何燒臘的焰禾｜炒飯 雞湯麵，雖然不到大排長龍的程度，但內用外帶的人潮不間斷，同樣人氣不低。

店內空間不算特別寬敞，桌距稍微比較擁擠些。

焰禾｜炒飯 雞湯麵主打炒飯跟雞湯麵，點餐是採用手機掃描桌上的QRCode方式，因此沒有紙本菜單，菜單擷取自粉絲頁

不用煮的川味口水雞首先上桌，紅豔火辣視覺上川味十足，雞腿肉Q彈，巴著又香又辣的醬汁，還有增加脆度的花生碎，很過癮的一道小菜。

季節燙時蔬是燙高麗菜，沒有過多複雜調味左右，簡單加上油蔥就很香，吃的到高麗菜本身的甜味，但又不至於索然無味，挺喜歡的。

幾乎店內三大類型的主食都給點了，炒飯、湯麵、乾麵一次都吃到！

焰禾私房擔擔麵適合愛吃辣的朋友，可調整辣度(最低小辣)，麵量上可調整減量或正常或加麵，建議可以加麵，正常的麵量上可能會吃不飽。

麵條緊緊巴附著濃郁的醬汁，香中帶辣十分有勁。

焰禾私房擔擔麵附的蛤蜊雞湯，鮮美濃郁跟鮮蛤雲吞濃雞湯麵一樣，蛤蜊超肥美。

喜歡湯麵又恰巧喜歡雞湯的朋友推薦這碗鮮蛤雲吞濃雞湯麵，以濃郁雞湯為底，搭配蛤蜊、雞腿肉、手工雲吞，料多豐富又美味的一碗麵。

濃醇的雞湯，帶著滿滿膠質，沒有肉的腥味，反而融入蛤蜊的鮮甜味，喝起來濃郁又不失溫順，熱熱的喝很喜歡。

雲吞是長條狀的，口感紮實，蝦肉緊實飽滿，薄薄的外皮帶來咕溜的滑順，搭配鮮味十足的內餡，相當可口；當然軟嫩多汁的雞腿肉也不在話下，以當天三款主食來說，個人最推這碗鮮蛤雲吞濃雞湯麵。

麵條是細麵，也是個人喜歡的麵體，選擇半份麵真的很少，三四口就吃完了，適合小鳥胃。

焰禾最膾炙人口的人氣料理，就是這道厚！ 排骨蛋炒飯了！開門見山直接告訴你，排骨就是厚！

與一般把排骨打到扁平大片的路線不同，這道排骨比較像日式炸豬排的厚度，一上桌就相當吸睛。裹粉不會太厚，微微的酥脆襯著柔嫩多汁的肉質，一口咬下就令人驚艷，醃漬的味道很足，搭配炒飯恰到好處。

基本的蛋炒飯，粒粒分明不失軟有及格，蛋香大於鍋氣香，調味下手不重，搭配排骨剛剛好；排骨吃多容易膩，建議點一份一起share吃就好。

坊間其實很多店都在賣排骨蛋炒飯，不過焰禾的排骨與眾不同，個人偏愛的是雞湯麵，口感味道都深得我心，份量上偏精緻，食量較大者可能要加大比較可能吃得飽。

焰禾｜炒飯 雞湯

地址：臺灣臺北市中山區中原里吉林路128號1樓

時間：二 三 四 五 六 11:00-20:30

電話：0955-552-128

備註：11:00–14:00, 16:30–20:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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