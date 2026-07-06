萬華百年祖傳紅糟肉圓！艋舺老味道 ，一口咬下滿滿古早味
udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐
每次來萬華，我都有種穿越時空的感覺。 走在廣州街上，兩旁都是陪伴許多人長大的老店，而這天我特地來朝聖多家老店，金好吃純正花枝羹和周記肉粥店、川業肉圓 都是同一條街上，我們當天就一次收編！
川業肉圓已經傳承超過百年的老字號，從1910年傳承到現在，還被許多美食節目和老饕列為萬華必吃名單。從新竹城隍廟旁挑擔販售起家，到現在傳承第四代經營，招牌紅糟肉圓已經飄香超過百年。
川業肉圓｜交通位置
店家資訊
地址：台北市萬華區廣州街165號
電話：02-2308-1641
營業時間：10:00～21:00
捷運：龍山寺站步行約4分鐘即可抵達。
川業肉圓｜用餐環境
原本以為百年老店應該是很傳統的小吃攤，沒想到現在的川業肉圓多了些文青感，整體環境乾淨舒適。
店家原本叫做「萬華新竹肉圓」，後來在2021年重新整合品牌，以創辦人名字中的「業」字命名為川業肉圓，希望把百年家業繼續傳承下去。而且最厲害的是，這顆肉圓的靈魂紅糟肉餡，至今仍維持祖傳做法。
選用新鮮豬後腿肉，以紅糟醃製一天一夜，讓肉香和酒香充分融合，再搭配香菇與筍丁製作內餡。光聽就覺得很搞工。
川業肉圓｜菜單價格
肉圓分成油炸肉圓、清蒸肉圓、酥脆肉圓三種，主食可搭配滷肉飯、乾麵，另外還有清湯、羹湯以及小菜、滷味等。
*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*
川業肉圓｜餐點品嚐
招牌油炸肉圓
一般肉圓大多是單純豬肉餡，但川業肉圓最大的特色就是祖傳紅糟肉。
外皮帶著Q彈口感，不會軟爛，也不會過厚。輕輕咬開後，裡面的紅糟肉香立刻跑出來。最讓我喜歡的是它不會有太重的酒味，而是帶著淡淡紅糟香氣，讓豬肉吃起來更有層次。豬後腿肉紮實有咬勁，每一口都吃得到肉香與筍丁的爽脆感。搭配店家特製醬汁一起入口，更能襯托出紅糟肉的特色。
豬血湯
豬血湯頭清甜順口，不會死鹹。豬血切得很大塊，而且口感相當細嫩。沒有腥味，也不會有太重的鐵味。喝起來就是那種很傳統、很舒服的古早味。尤其吃完肉圓之後再來一口熱湯，整個人都暖起來了。這種搭配真的很有老台北人的日常感。
傳承四代的紅糟肉圓真的有厲害，Q彈外皮包著紅糟醃製豬肉，一口咬下超香，再配上一碗熱呼呼豬血湯，完全是艋舺老味道。
川業肉圓
地址：台北市萬華區廣州街165號
電話：02-2308-1641
營業時間：10:00～21:00
捷運：龍山寺站步行約4分鐘即可抵達。
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