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藏身洗衣店裡的「八塊酷雞羹」！綜合羹料多實在、小菜才20元 還有「綠豆沙」必點

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

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每次經過板橋文化路二段附近，都沒發現這裡居然藏著一家這麼特別的小吃店！這次來到網友推薦的「八塊酷雞羹」，最有趣的是它竟然隱身在喜烘烘自助洗衣店裡面，如果不是特地來找，真的很容易直接騎過頭。

旁邊就是波霸奶奶飲料店和雙十廣場停車場，地點其實不難找，但招牌真的相當低調。推開門走進去的瞬間，我還以為自己走錯地方，眼前是一整排洗衣機和烘衣機，空氣中飄著淡淡洗衣精香氣，環境意外乾淨明亮，完全顛覆我對傳統小吃店的印象。

最讓我印象深刻的是老闆娘非常親切，從點餐到送餐都帶著笑容，還特別提醒我如果湯不夠都可以免費加湯，讓人有種回到家附近熟悉小吃店的溫暖感。

八塊酷雞羹｜交通位置

八塊酷雞羹位在板橋文化路二段巷子裡，餐廳旁邊就是波霸奶奶飲料店和雙十廣場停車場，招牌真的相當低調。如果不是特地來找，根本不會發現。

店家資訊

八塊酷雞羹

地址：新北市板橋區文化路二段182巷7弄29號

營業時間：11:00－19:00（六、日公休）

八塊酷雞羹｜用餐環境

誰想得到洗衣店竟然藏著一家雞羹店！板橋這家「八塊酷雞羹」與喜烘烘自助洗衣店結合在一起，環境乾淨又有淡淡洗衣精香氣，超有特色！

用餐區和洗衣是同一個空間，也算是有效利用空間！

八塊酷雞羹｜菜單價格

八塊酷雞羹的主打就是各式羹麵、羹飯和小菜。其中綜合羹是可以從雞羹、鵝肉丸、魚酥三種配料中任選兩種搭配。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

這裡的小菜價格真的很佛心。單點一份只要20元，任選三樣50元。燙青菜一份30元也是便宜。

八塊酷雞羹｜餐點品嚐

綜合羹

綜合羹我選擇了雞羹和鵝肉丸的組合。雞肉羹吃起來和一般常見的雞羹不太一樣，外層裹著薄薄魚漿，口感Q彈滑嫩，咬下去還保有雞肉本身的鮮甜與肉汁。

鵝肉丸則是口感脆彈扎實，越咬越能感受到鵝肉特有的香氣和甜味，完全不是一般冷凍火鍋料可以相比。羹湯本身也很有水準，勾芡拿捏得剛剛好，不會濃到像喝糊，也不會稀到沒有存在感，入口鮮甜順口，喝起來相當舒服。最推薦一定要加辣粉！

香氣瞬間提升好幾個層次，竟然讓我聯想到龍門鴨肉羹的味道，香而不辣，多了一股迷人的古早味層次。

油豆腐

油豆腐滷得很入味但不死鹹，裡面吸滿滷汁香氣。

燙青菜

燙青菜是高麗菜，簡單川燙後搭配油蔥，清甜爽口，剛好平衡羹湯的濃郁感。

綠豆沙

綠豆冰沙必點！吃完熱呼呼的羹麵後，再來一杯綠豆冰沙真的超級享受。冰涼綿密的口感搭配羹麵剛剛好，尤其夏天來吃，根本就是最佳組合。

藏身在洗衣店裡本來就夠特別，沒想到餐點也相當有誠意，雞羹滑嫩、鵝肉丸脆彈、湯頭鮮甜順口，小菜價格親民，老闆娘又親切熱情，讓人吃完心情都變好了。如果你剛好來板橋文化路附近，不妨走進這間低調的小店試試看。

八塊酷雞羹

地址：新北市板橋區文化路二段182巷7弄29號

營業時間：11:00－19:00（六、日公休）

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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