2026烏來一日遊｜別再只逛老街！打卡IG爆紅瀑布咖啡廳、搭乘全台僅存觀光台車

說到烏來，很多人第一反應是「老街＋溫泉」，但小編這次實際走一圈，真心覺得烏來一日遊最加分的，是它可以把吃喝、看景、放空排得超順：先在烏來老街把必吃美食掃一輪，接著去最近討論度超高的瀑布咖啡廳坐一下午，最後再用「全台僅存的觀光台車」收尾，50 元就能穿梭山林直達瀑布站，爽度很高。想找一個開車半小時就能到的台北近郊小旅行，烏來真的很可以。

月球馬告山豬肉香腸

小編每次到烏來老街，最怕的就是「看起來都很像、選不出哪家要吃」，但這攤月球馬告香腸真的不太需要猶豫。排隊人潮幾乎是常態，可是移動速度滿快，小編覺得等一下值得。它的厲害點是馬告的香氣很突出，那種帶點檸檬、森林系辛香的味道，一入口就很醒腦，搭配山豬肉本身的油脂跟肉香，吃起來不會膩，反而很涮嘴。

圖/ReadyGo

如果你跟小編一樣喜歡「邊走邊吃」，這支也很適合：外層烤得恰恰好、肉汁還在，咬下去有彈性但不乾柴。旁邊還有蒜頭跟醬可以自己加，喜歡重口味的會吃得很開心。來烏來一日遊想要先用一口「烏來味」開場，這支真的很穩。

圖/ReadyGo

地址：233新北市烏來區烏來街145號



電話：0919-979-058



營業時間：週一–週五 09:30–18:00；週六日 10:00–21:00

來來餅店

小編本來以為小米甜甜圈就是「炸麵糰」，頂多口感Q一點而已，結果這家讓小編完全改觀。最推薦的吃法就是——看到剛起鍋立刻買、立刻吃。外層那個酥度很迷人，咬下去會先聽到很輕的脆響，接著是內層的Q彈跟淡淡小米香氣，越嚼越順口。

圖/ReadyGo

而且很神奇的是，很多油炸甜點放冷會有油耗味，但它冷掉再吃，口感反而變得更扎實Q彈，味道也沒有走鐘。小編這次就是先買一個邊走邊吃，結果回程又忍不住回頭外帶。想在烏來老街找一個「簡單但耐吃」的小點心，這家很可以列入烏來必吃。

地址：233新北市烏來區烏來街



營業時間：每日 11:00–20:00

瀑布咖啡廳TONYX

老街吃完，小編最期待的就是這間瀑布咖啡廳 TONYX。它的位置很加分，坐在店裡就能直接看到烏來瀑布的景，尤其窗邊第一排真的會讓人想待很久（但也因為這樣，假日想坐窗邊要有心理準備可能需要等一下）。

圖/ReadyGo

小編喜歡這裡的點，它不是「拍照打卡完就走」的那種店，反而很適合認真坐下來。店裡的音樂跟空間都走簡約舒服路線，不會吵，坐著看瀑布、聽水聲，真的很容易放空到忘記時間。咖啡部分也有水準，據說老闆自己烘豆、手沖品項很豐富，咖啡控可以直接跟老闆聊豆子風味，小編這種不算專業的也能喝得出乾淨、順口。

圖/ReadyGo

如果你是想安排「烏來一日遊」但又不想整天趕行程，小編會把 TONYX 當作整趟旅程的節奏調整站：在這裡坐一下，後面再去搭台車看瀑布，整個路線會很舒服。

圖/ReadyGo

地址：233新北市烏來區瀑布路22號



營業時間：週二–週五 12:00–17:30；週六日 11:00–17:30

烏來台車

最後一站小編一定會推烏來台車，因為它就是那種「很烏來」的體驗：開放式車廂、旁邊是山林綠意，風吹進來很舒服，而且速度比預想的快很多。最棒的是價格很親民，單趟 50 元就能從台車站一路到烏來瀑布站，不用走到腿痠，也不用擔心體力不夠。

圖/ReadyGo

如果你跟小編一樣喜歡「把交通當成景點」，烏來台車真的很適合。尤其傍晚坐，光線變柔、山的顏色也更深，整段路程雖然不到 7 分鐘，但會覺得很有旅行感。抵達瀑布站後再散步拍照，當作烏來一日遊的收尾剛剛好。

圖/ReadyGo

想在台車站附近多走走的話，也推薦繼續去烏來信賢步道健行，1.5 公里的林間秘境、沿途 10 處瀑布相伴，烏來一日遊再延伸一小時剛好。

要注意的是它的開放時間：

1–6月、9–12月：09:00–17:00

7–8月：09:00–18:00

視人潮不定期發車；每月第一個星期二保養日停駛

兌換地點：烏來台車站入口／乘車處、台車瀑布站入口／乘車處（每票限使用一次），想去的朋友一定要先查好時間喔！

地址：233新北市烏來區溫泉街86巷2號



電話：02-2661-7826



營業時間：1–6月、9–12月 09:00–17:00；7–8月 09:00–18:00



台車視人潮不定期發車，每月第一個星期二保養日停駛

烏來一日遊行程表

烏來一日遊行程表

時間 行程建議 10:30 抵達烏來老街，先逛逛、拍街景 11:00 月球馬告山豬肉香腸：先吃一支開胃 11:30 來來餅店：小米甜甜圈當甜點收尾 13:00 前往瀑布路，TONYX 瀑布咖啡廳坐窗邊放空 15:30 出發去烏來台車站，準備搭台車 16:00 搭台車到烏來瀑布站，散步拍照、看瀑布 17:00 回程／自由加碼溫泉或晚餐（視時間彈性）

烏來一日遊常見問題

烏來台車票價多少？多久一班？

單趟50元，台車視人潮不定期發車，旺季通常不用等太久；建議避開下午尖峰時段。

烏來一日遊需要開車嗎？大眾運輸方便嗎？

不一定要開車，但開車更方便安排時間與彈性。大眾運輸可將「老街＋瀑布＋台車」排同一天，移動距離短。

月球馬告山豬肉香腸的馬告是什麼？

馬告是台灣原住民常用香料，又稱「山胡椒」。前味像檸檬、香茅的清爽柑橘香，後味帶胡椒的微麻微辣，比一般黑胡椒清香且微刺激，容易入門。

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