基隆藝文新地標！升級版「基隆總圖」7／2起試營運 主打亮點一次看 文青必知「免門票美術館」週末延長開館

基隆藝文新地標！歷經近2年整修與籌備，煥然一新的「基隆總圖」將於7/2起試營運，更新亮點同步曝光；還有「基隆美術館」延長週末開館時間，身為文青的你可要抄好筆記了。

圖／基隆市文化觀光局提供

圖／基隆市文化觀光局提供

「基隆市公共圖書館總館」變身新樣貌，將於7/2起開起試營運與市民見面，從硬體空間重塑、集合智慧科技與讀者體驗到導入智慧座位預約管理系統，為民眾提供更公平且方便的使用環境。

圖／基隆市文化觀光局提供

自修室、視聽區及討論室可依需求現場登記，部分席次則開放七日前網路預約，入離席需透過借閱證感應，以解決過去常見的佔位問題。貼心的細節部分則有全區升級的插座、檯燈與貼心置物籃。

圖／基隆市文化觀光局提供

在空間規劃上，總圖落實分齡分眾與跨世代共融的理念，2F兒童室打造童趣海洋意象，並與具影響力的閱讀品牌時報出版異業合作設置專區，將定期規劃規劃主題書展；樂齡區配置友善扶手椅與老花眼鏡等；全新青少年專屬空間一改圖書館的嚴肅氛圍，設置升級版漫畫牆與雙人沙發視聽席。

此外，總館也針對原有的在地特色館藏空間「基隆書室」進行服務升級，未來將攜手在地文史工作者定期策辦主題展覽，讓市民能更深入地認識基隆的歷史與文化。

為回饋在地愛書人，試營運期間加強新書上架，每隔週五將固定推出全新館藏。文化觀光局也特別規劃了借書抽好禮活動，市民只要在兩個月內借滿100冊圖書，即可獲得專屬抽獎機會。

圖／基隆市文化觀光局提供

市長謝國樑搶先開箱▼

基隆總圖

開幕日：2026/7/2起試營運

地址：基隆市中正區信一路181號

試營運期間開放時間：週四至六9:00-21:00、週日9:00-17:00（週一至三休館，進行內部缺失改善與設備微調）

同場加映：基隆美術館週末延長開館

圖／基隆美術館提供

「基隆美術館」開放免費入場，是十分友善的室內空間。自本週末起，美術館週六、日將延長開館時間至18:00，能夠以慢節奏看展與感受。展覽部分，《家：情感在基隆靠岸—Eva Armisén個展》自開展後即獲熱烈迴響，值得選擇一個週末午後或傍晚時分漫步展場，走進Eva Armisén筆下那些關於家、陪伴的溫馨日常。

特別一提的是，美術館大廳草皮互動區週末實施人流管制，採1進1出方式入場；12歲以下兒童請由家長陪同；展場內請輕聲細語，勿奔跑、飲食或觸摸作品；歡迎拍照留念，請勿使用閃光燈、自拍棒及腳架。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」