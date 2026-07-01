台北士林「免費玩水景點」！下車走樓梯一秒開玩，天然冰涼野溪超消暑

台北市免門票景點《內雙溪》！保留了純粹自然生態，整條上、中、下游都能泡冰涼溪水，夏天有不少不想跑遠家庭客前來，多變地貌都讓這趟野溪之旅充滿樂趣，只要帶齊防蚊防滑裝備，注意天氣與水位變化，就能在有驚無險在大自然懷抱裡。

內雙溪｜台北免費玩水景點

《內雙溪》Google地址：台北市士林區至善路三段150巷8-1號，建議直接導航「內雙溪」即可，沿線分別有楓林橋、坑礁橋與碧溪橋能下水遊玩，可周邊無線找臨停;沒有交通工具也能搭乘大眾運輸，搭乘市民小巴1路公車或小18公車，分別在楓林橋、礁坑橋或碧溪橋下車即可。

導航建議：直接輸入「內雙溪」

營業時間：24 小時開放（建議白天造訪才安全）

停車：周邊無線可臨停

內雙溪｜水深危險、注意安全

內雙溪保留豐富自然生態資源，加上多變地形地貌，適合夏季全家一起來玩水消暑，只是近年來天氣變化快又急，溪水狀態瞬間轉變，請務必要提高警覺觀察水質，溪水變混濁或水位上升，請立即離開向上走。

提醒：對於野溪安全有顧慮的家長，建議優先找有專業救生人員駐守的溪流。

《內雙溪》規劃挺不錯，停好車或下公車後，跟著樓梯一走下就能開玩很方便。

內雙溪｜戲水裝備建議

夏天玩水泡溪水很舒服，但前置裝備要準備好，尤其是戶外難免有蚊蟲，記得防蚊液與蚊蟲叮咬藥，內雙溪這種保留自然生態的環境，蚊蟲防護絕對不能馬虎，出發前防蚊液一定要噴好噴滿。

溪流地形地貌多變、深淺不一，就算大人覺得水淺，為了安全起見，強烈建議小朋友還是要穿上救生衣保護。

【戲水裝備建議】

防曬、防蚊液與蚊蟲叮咬藥

輕便衣物、防水涼鞋或溯溪鞋

換洗衣物、毛巾

野餐墊、遮陽帳篷、水槍等玩具

飲用水、飲料與餐點（垃圾記得帶走！）

《內雙溪》多變地形地貌讓玩水更有趣！有平緩小淺灘、大巨石、天然小滑道，每一處轉折都充滿探險感，累了還能坐在大石頭泡腳聊天，小朋友可以觀察溪石間穿梭小魚小蝦，自然豐富生態仔細玩也挺不錯。

像我很膽小來溪邊都只是泡泡腳！通常只敢待清澈見底淺水區，看到深潭或水流湍急特別小心。

這有一座木棧板搭建便橋，本來還有點擔心，走上去會不會劇烈搖晃？結果便橋挺穩，成了自然美景觀景小平台呢！

《內雙溪》天然冰涼溪水！把石縫間沖刷得一乾二淨，坐在一旁巨石上，放空邊聽溪水拍打拍擊聲好療癒。

台北市區能玩的野溪不多！士林《內雙溪》算是挺熱門的景點！可站在木棧板便橋遠眺溪流，也能待淺水區感受冰涼溪水，或體驗一下溪流多變地形，下車即玩水設計，讓夏日消暑變得更輕鬆，記得提前準備好防蚊與防護裝備～

為了保留大自然生態，請玩玩水就好，不適合烤肉、也請垃圾不落地喔～

內雙溪

地址：台北市士林區至善路三段150巷8-1號

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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