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板橋雨天備案！府中15打造電影片廠體驗空間 讓創意直接上映

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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電影裡的角色總是吸引人，但如果能親手創造角色、拍攝故事，體驗又會完全不同。位於新北板橋府中15的《角色Action！片廠見習中》，以「自己的電影自己拍」作為核心概念，打造出一座專屬親子與大小朋友的迷你電影片廠。從走進展場開始，每個人不再只是觀眾，而是故事的創作者。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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從毛球開始誕生角色，替故事找到主角

拍電影之前，當然要先有角色。展場中的角色設計區提供毛球、毛根與眼睛貼紙等創作材料，讓參觀者自由組合出獨一無二的電影主角。完成角色後，還能前往化妝室替角色挑選服裝與造型。這個過程不只是手作，更像是在替故事建立靈魂，也讓孩子從玩樂中學習角色塑造與創意思考。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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走進攝影棚與剪接室，體驗電影誕生過程

當角色完成後，真正的拍片挑戰才開始。攝影棚內設置微縮街景與巨大場景盒，讓創作者自由構圖與擺拍，嘗試不同視角與故事氛圍。接著走進剪接室，還能體驗節奏安排、轉場與影像特效，理解電影為何能讓情緒跟著起伏。透過一步步操作，電影製作不再遙遠，而是能親身感受的創作過程。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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最後走進放映廳，讓故事在大銀幕發光

完成作品後，最後一站是放映廳。當親手製作的角色與影像出現在大螢幕上時，那份成就感往往比想像中更深刻。不同家庭創作出的故事也會在此交會，形成一場影像共創。對孩子而言，這或許是第一次理解電影如何誕生；對家長來說，也是一場陪伴創造回憶的親子時光。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【角色Action！片廠見習中】

活動地點：新北府中15－2樓影像實驗室


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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