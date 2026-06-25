中和區公所前最美夏夜風景！穗花棋盤腳盛開 美如煙火樹





位於新北市中和區公所前的小花園，近期迎來穗花棋盤腳盛開季節。這種台灣原生海濱植物因果實外型酷似早期棋盤桌腳而得名，每到夏季便成為許多植物愛好者與攝影迷關注的焦點。尤其在夜晚綻放時，更展現出與白天截然不同的魅力。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





被稱為「夏夜煙火」，只把最美留給夜晚

穗花棋盤腳最大的特色，就是它獨特的開花習性。花苞通常在傍晚後逐漸展開，夜間進入最美狀態，粉白色花絲如煙火般向外散開，並散發淡淡香氣。這份美麗僅維持短短一夜，因此也被譽為「一夜美人」，吸引許多人特地在晚間前往欣賞。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





清晨花毯鋪地，是另一種限定浪漫

除了夜間盛開的景象外，清晨也是相當值得造訪的時間。當花朵完成一夜綻放後，會隨著天亮陸續掉落，在地面形成粉白色花毯。尤其凌晨至清晨四、五點左右，常能看見樹上仍掛著殘花，地面則鋪滿落花，呈現另一種夢幻景致。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





把握花期，收藏城市裡的夏夜秘境

目前穗花棋盤腳已進入最佳觀賞期，預計可一路持續至八月底。由於花朵夜間盛開時容易吸引授粉昆蟲，觀賞與拍照時應保持適當距離，同時避免觸碰植物本體。趁著花季到來，不妨安排一場夜間散步，在城市裡感受這場短暫卻燦爛的自然盛宴。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【新北穗花棋盤腳景點】

景點位置：新北市中和區公所前小花園





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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