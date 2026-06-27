這才是真台北人的週末！大稻埕必去超知名打卡點，來個懷舊小旅行

【FunTime小編群】大稻埕過去是北部重要的貿易港口，現在仍在南北貨、中藥等占有著一席之地，平時的大稻埕帶有一分斑駁的懷舊氣息，走進迪化街更瀰漫著一股乾貨鹹味與醃漬味，再向前行還能盡享大稻埕的絕美河畔，近幾年，已有不少文青小店進駐，也能看到過去的舊攤販結合了新一代想法的演變，這次將介紹大稻埕與迪化街一日遊攻略，週末就來個輕鬆的懷舊小旅行！

大稻埕碼頭貨櫃市集。

大稻埕、迪化街散策地圖

大稻埕位於台北市大同區，迪化街是其中一部分，也很靠近萬華區，交通相當方便，捷運或是公車都可以到，適合排個簡單的半日到一日遊在這裡來趟時光小旅行。而較靠近大稻埕的捷運站為大橋頭與雙連站，出站後，慢慢步行至迪化街等景點，可以體驗不同的歷史味道與巴洛克式建築。

大稻埕、迪化街景點推薦

大稻埕碼頭貨櫃市集

大稻埕碼頭貨櫃市集。

位在大稻埕5號水門的碼頭貨櫃市集，是許多人放風的熱門景點。這裡的貨櫃美食主要來自17間不同的傳統小吃及異國料理，包含燒肉、披薩、漢堡、調酒、雞蛋糕和大阪燒等，喜歡品嚐異國料理的饕客們千萬別錯過了！另外，小編推薦大家可以日落以後再來，不僅能一邊欣賞美麗的河畔景色，還能一邊享用美味的異國佳餚，燈光美、氣氛佳，超適合來場浪漫的約會啊～

小編小提醒：不定時進駐特色餐車、快閃店、Live band或假日文創市集，請鎖定官網資訊！

營業時間：16:00-22:00（週六日12:00開始營業）

地址：台北市大同區民生西路底（五號水門）

台北霞海城隍廟

台北霞海城隍廟。

台北霞海城隍廟是長久以來被公認為相當靈驗的月老廟，不只台灣人愛拜，更是有不少國外觀光客會遠到而來祈求好姻緣。而台北霞海城隍廟也是國家認定的三級古蹟，至今都還是大家來迪化街的必去景點之一。

營業時間：07:00-19:00

地址：台北市大同區迪化街一段61號

大稻埕、迪化街美食推薦

永樂雞捲大王

永樂雞捲大王。

台北最強雞捲「永樂雞捲大王」，是在地傳承四代的百年古早味。主要販賣傳統小吃與配菜，包含乾麵、滷肉飯、肉粥、雞捲、蝦捲和紅燒肉等，其中最有名的就是雞捲，外層的豆腐皮加上扎實的內餡，在下鍋油炸後，吃起來的口感酥脆有層次～重點是，他們的內餡跟別人不一樣，不只能吃到瘦肉跟肥肉，還能吃到帶點濕潤感的熟洋蔥，最後再沾上甜辣醬提味，根本就是無人能擋的大稻埕美食！

營業時間：07:30-13:00（週一公休）

地址：台北市大同區延平北路二段178號

昭和浪漫洗濯屋

昭和浪漫洗濯屋。

「昭和浪漫洗濯屋」位在迪化街的尾端，是間日式懷舊霜淇淋專賣店。外在建築主要以80年代洗衣店的模型打造，從裡到外都給人滿滿的日式復古風情～店內主打牛乳霜淇淋，濃郁的奶香讓人一口接著一口，甜度適中，而且一段時間就會推出不同的口味，每次來都有不一樣的驚喜，非常推薦給想吃甜食卻怕甜的朋友們！

營業時間：平日11:00-17:00、週六11:30-18:30、週日11:30-18:00

地址：台北市大同區安西街3號

大稻埕、迪化街伴手禮推薦

滋養和菓子

滋養和菓子。

台北老字號的日式和菓子「滋養和菓子」，不僅傳承了日本師傅的好手藝，還堅持採用手工製作，在豆餡及食材選用方面都相當用心不馬虎。而店內的招牌有最中、銅鑼燒及鳳梨酥，然而冬季限定的草莓大福更是一直以來的熱門品項，Q軟的外皮搭配綿密的小倉紅豆餡與新鮮草莓，一口咬下酸甜又多汁，整體吃起來甜而不膩。如果想送禮，滋養制菓也有提供多種精巧細緻的禮盒，非常適合當作伴手禮送給親朋好友呦～

營業時間：09:00-18:00

地址：台北市大同區迪化街一段247號

加福奇士蛋糕

加福奇士蛋糕。

維持40多年的人氣老牌西點店「加福奇士蛋糕」，走的是傳統糕點及老式小西點，而他們的招牌起酥蛋糕更是紅遍全台灣，酥軟的金黃色外皮，加上綿密Q彈的海綿蛋糕，整體吃起來甜甜鹹鹹，超有層次！每次只要一出爐就能聞到濃濃的奶香，也因為是每天現烤，若沒辦法當天吃完，小編推薦冷藏過後放置常溫10分鐘再吃，會更保留原有的香氣及口感呦～

營業時間：週一至週四 09:00-17:00、週五-六 09:00-19:00（週日公休）

地址：台北市大同區延平北路二段72號

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