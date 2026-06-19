「這些步道」台北人要知道！隱身都市「10條觀景步道」大公開 直擊靈動山霧、老字號夜景

從繁華燈火到奇岩巨石都看得到！台北「10條觀景步道」大公開，這些隱身在都市中的步道提供在地人遠離塵囂的自然秘境，同時也是觀察城市的絕佳瞭望台。

象山步道夜景。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

由台北市政府大地工程處精選了「10條觀景步道」，點出台北這座城市「轉身即可入山」的精隨，從不同角度建構了城市的立體輪廓。

軍艦岩步道、金面山步道：純白砂岩和剪刀石打造視覺衝擊感，還能俯瞰關渡平原、追蹤飛機起降。

軍艦岩步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

金面山步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

龍船岩步道：以龍舟之姿橫臥山頭，擁有令人驚豔的傾斜視角。

龍船岩步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

大崙頭森林步道、大崙頭自然步道：透過風衝林平台與乘風堡，將基隆河美景盡收眼底。

大崙頭自然步道－乘風堡。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

大崙頭森林步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

中正山嶺頭步道：直擊大屯山系的靈動雲霧，適合追求極致視野的登山客。

中正山嶺頭步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

象山步道、虎山步道：六巨石、虎山峰平台都是攝影勝地，是俯瞰信義區的絕佳地。

虎山步道－復興園。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

忠勇山越嶺步道：末端碧山巖以莊嚴平整的露台收盡老字號夜景。

忠勇山越嶺步道－碧山巖夜景。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

貓空登高步道：短平且好走，還能遠眺市區燈火。

登高步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

且為提供優質的休憩體驗，這10條步道都有經過修繕與環境維護，設置多處景觀平台，讓親近大自然變得更輕鬆。特別一提的是，進入步道需注意周遭安全與落實無痕山林，一同保護環境。更多詳情可見台北市工務局大地工程處網站。

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