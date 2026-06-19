快訊

台灣人不吃鳳梨釋迦引反彈 地方嘆「這個說法讓農民很受傷」

梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

「這些步道」台北人要知道！隱身都市「10條觀景步道」大公開 直擊靈動山霧、老字號夜景

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

從繁華燈火到奇岩巨石都看得到！台北「10條觀景步道」大公開，這些隱身在都市中的步道提供在地人遠離塵囂的自然秘境，同時也是觀察城市的絕佳瞭望台。

象山步道<a href='/search/tagging/1013/夜景' rel='夜景' data-rel='/1013/117146' class='tag'><strong>夜景</strong></a>。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
象山步道夜景。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

由台北市政府大地工程處精選了「10條觀景步道」，點出台北這座城市「轉身即可入山」的精隨，從不同角度建構了城市的立體輪廓。

軍艦岩步道、金面山步道：純白砂岩和剪刀石打造視覺衝擊感，還能俯瞰關渡平原、追蹤飛機起降。

軍艦岩步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
軍艦岩步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

金面山步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
金面山步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

龍船岩步道：以龍舟之姿橫臥山頭，擁有令人驚豔的傾斜視角。

龍船岩步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
龍船岩步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

大崙頭森林步道、大崙頭自然步道：透過風衝林平台與乘風堡，將基隆河美景盡收眼底。

大崙頭自然步道－乘風堡。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
大崙頭自然步道－乘風堡。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

大崙頭森林步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
大崙頭森林步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

中正山嶺頭步道：直擊大屯山系的靈動雲霧，適合追求極致視野的登山客。

中正山嶺頭步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
中正山嶺頭步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

象山步道、虎山步道：六巨石、虎山峰平台都是攝影勝地，是俯瞰信義區的絕佳地。

虎山步道－復興園。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
虎山步道－復興園。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

忠勇山越嶺步道：末端碧山巖以莊嚴平整的露台收盡老字號夜景。

忠勇山越嶺步道－碧山巖夜景。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
忠勇山越嶺步道－碧山巖夜景。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

貓空登高步道：短平且好走，還能遠眺市區燈火。

登高步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
登高步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

且為提供優質的休憩體驗，這10條步道都有經過修繕與環境維護，設置多處景觀平台，讓親近大自然變得更輕鬆。特別一提的是，進入步道需注意周遭安全與落實無痕山林，一同保護環境。更多詳情可見台北市工務局大地工程處網站

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

步道 碧山巖 登山 貓空 老字號 夜景

相關新聞

四代祖傳麥芽糖！ 北港「傳發之家」古早味純手工天然糯米麥芽膏，還有麥芽花生糖、芝麻糖也很好吃

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 現在已經很少看到，祖傳四代，堅持製作很繁雜不加糖的天然糯米麥芽膏了！這家就隱藏在北港朝天宮廟後巷子裡的小店，傳統典雅的裝潢，賣著最樸實古早味的糯米麥芽膏、麥芽花生糖、芝麻糖，天然糯米麥芽製作，慢火熬煮，其獨特香甜更是北港最有溫度的伴手禮推薦。

桃園高鐵一日遊再添亮點！「亞矽創研中心」落腳青埔，串聯會展、美食與城市漫遊新路線

桃園青埔新增「亞矽創研中心」，結合科技研發與會展功能，將成為旅客探索新景點的重要據點。該中心鄰近高鐵與機場捷運，交通便利，預期能提升青埔的商務與休閒魅力。

「這些步道」台北人要知道！隱身都市「10條觀景步道」大公開 直擊靈動山霧、老字號夜景

從繁華燈火到奇岩巨石都看得到！台北「10條觀景步道」大公開，這些隱身在都市中的步道提供在地人遠離塵囂的...

桃園大園最神祕古早味！每年只賣3個月，厚達3公分「爆量芋頭冰」必吃

udn走跳美食／艾瑪 大園路邊透天厝隱藏著一間老冰店！《一清冰菓店》低調到沒大招牌，累積了不少在地老顧客，...

端午連假不只吃粽子！「台中一日遊」巨大龍香＋鹼粽冰＋草泥馬超療癒體驗一次滿足

端午連假除了吃粽子、看划龍舟，還能有什麼新玩法？這篇RG小編帶你走進台中龍井在地小旅行，安排一趟結合宗教文化、美食與療癒動物的特色行程，不論親子、情侶、或朋友出遊都能找到樂趣！

暑假清涼一夏！「中科公園戲水區」7月免費開放 陪孩子騎車+玩水好嗨

「中科公園」夏日戲水區將於7月4日起至8月30日免費開放，適合親子共度夏日清涼時光。設施包括水霧噴水、隧道噴泉及噴水槍，遊客可在週末享受戲水樂趣，同時騎自行車欣賞「潭雅神綠園道」美景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。