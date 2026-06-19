「這些步道」台北人要知道！隱身都市「10條觀景步道」大公開 直擊靈動山霧、老字號夜景
從繁華燈火到奇岩巨石都看得到！台北「10條觀景步道」大公開，這些隱身在都市中的步道提供在地人遠離塵囂的自然秘境，同時也是觀察城市的絕佳瞭望台。
由台北市政府大地工程處精選了「10條觀景步道」，點出台北這座城市「轉身即可入山」的精隨，從不同角度建構了城市的立體輪廓。
軍艦岩步道、金面山步道：純白砂岩和剪刀石打造視覺衝擊感，還能俯瞰關渡平原、追蹤飛機起降。
龍船岩步道：以龍舟之姿橫臥山頭，擁有令人驚豔的傾斜視角。
大崙頭森林步道、大崙頭自然步道：透過風衝林平台與乘風堡，將基隆河美景盡收眼底。
中正山嶺頭步道：直擊大屯山系的靈動雲霧，適合追求極致視野的登山客。
象山步道、虎山步道：六巨石、虎山峰平台都是攝影勝地，是俯瞰信義區的絕佳地。
貓空登高步道：短平且好走，還能遠眺市區燈火。
且為提供優質的休憩體驗，這10條步道都有經過修繕與環境維護，設置多處景觀平台，讓親近大自然變得更輕鬆。特別一提的是，進入步道需注意周遭安全與落實無痕山林，一同保護環境。更多詳情可見台北市工務局大地工程處網站。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。