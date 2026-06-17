台北賞花推薦！士林官邸千日紅綻放 粉紅紫紅花海迎盛夏





位於台北市的士林官邸公園，近期迎來圓仔花盛開季節。圓仔花的正式名稱為千日紅，因花朵圓潤飽滿，看起來像一顆顆小湯圓，因此有了這個充滿台灣味的暱稱。當花朵大量綻放時，也讓園區多了一份輕鬆愉快的夏日氣息。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影

▲圖片來源：蔡麗媛攝影





大門口花圃最吸睛，繽紛花毯迎接旅人

目前最集中的賞花區域位於士林官邸大門入口處。大片千日紅以紫紅、粉紅及白色交錯種植，形成色彩豐富的花毯景觀。除了入口花圃之外，中庭噴水池周邊與園區內部也能發現它們的身影，讓遊客散步時不時就能遇見這份小驚喜。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





從夏初一路開到盛夏，是最有耐力的花朵之一

千日紅除了外型討喜外，還有一項特別優勢，就是花期相當長。由於耐熱性高，在台灣通常從六月一路開到八月，是夏季代表性花卉之一。即使在高溫天氣裡，依然維持鮮豔色彩，也讓整片花海能陪伴旅人度過整個夏季。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





花語象徵永恆，把浪漫藏在花朵裡

除了美麗外表，千日紅還有著「永恆、不變的愛」花語。這份寓意讓不少情侶與家庭遊客喜歡在花海前留下合影。當午後陽光灑落在花圃上，一朵朵圓潤花球隨風輕輕搖曳，也讓平凡的散步時光多了一點浪漫。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【士林官邸公園圓仔花開】

景點位置：台北市士林區福林路60號 （大門口花圃最為密集，中庭院噴水池周邊與園區內側也有零星分布）





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