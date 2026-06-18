新北賞花秘境曝光！天人菊花海鋪滿海岸線 夏日感直接拉滿





提到北海岸，多數人想到的是海景、公路與夕陽。但最近位於新北石門的風箏公園，正悄悄被一片橘紅色花海包圍。隨著天人菊陸續盛開，沿著濱海步道綻放的花朵與海岸景色相互映襯，也替夏季旅程增添新的亮點。





▲圖片來源：新北市政府綠美化環境景觀處





天人菊迎最佳花期，把夏天染成最熱情的顏色

天人菊是相當具有代表性的濱海植物，以耐旱、耐風特性聞名，也是澎湖縣的縣花。每年五月至八月進入盛花期，而石門風箏公園近期花況正值高峰。鮮豔的橘紅花朵在陽光照射下格外醒目，遠遠望去宛如替海岸鋪上一層暖色花毯。





▲圖片來源：新北市政府綠美化環境景觀處





花海、海景與步道同框，拍出滿滿度假氛圍

沿著園區步道漫步，可以一邊欣賞花海、一邊感受海風吹拂。藍色海面、翠綠草地與橘紅花朵形成鮮明對比，也讓每個轉角都像明信片場景。許多遊客特地前來拍攝夏日感照片，無論是親子出遊、情侶約會或朋友同遊，都能留下充滿季節感的回憶。





▲圖片來源：新北市政府綠美化環境景觀處





賞花之餘，也很適合順遊周邊熱門景點。像是知名的老梅綠石槽、富貴角燈塔以及富基漁港，都距離不遠。白天沿著海岸線欣賞風景與品嚐海鮮，傍晚再回到風箏公園看花海與夕陽，也讓北海岸一日遊更加充實。





【石門天人菊花海秘境】

景點位置：新北石門風箏公園





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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