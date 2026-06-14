鶯歌陶博館「戲水池」免費開放！噴香「柴燒窯烤麵包」同步開張 玩水、手作、看展一日遊安排起來
陶博館「戲水池」要開放了！在地人狂敲碗，鶯歌陶博館「水廣場戲水池」將於6/17正式開放，邀請大小朋友免費入園玩水消暑。
鶯歌陶瓷博物館宣布，「水廣場戲水池」將於6/17至8/30期間開放，今年更針對戲水池地板進行升級與改善，提升防滑的安全性；同時也開放「兒童遊戲沙坑區」，適合親子同遊放電休憩。特別一提的是，戲水池每週一、二定期保養暫停開放，欲前往者可要注意別撲空。
此外，7/1起陶博館將推出陶藝DIY課程，像是夏季限定「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」、「萌萌動物迴力車」等趣味體驗；而戲水池旁廣受民眾喜愛的「柴燒窯烤麵包」也同步開張，玩水、手作、看展及吃美食一站式完成，是親子安排一日遊的好去處。
陶博館水廣場戲水池
開放日期：2026/6/17～2026/8/30
玩水時間：週三至五9:30–17:00；週六日、國定假日延長至18:00
注意事項：每週一、二定期保養暫停開放；玩水請注意安全並遵守相關規定
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