BEPPIN PASTA進駐民生社區！ 獨家烏魚子海鮮麵限時吃，連續一個月超狂優惠

【整理：行遍天下，圖片提供：BEPPIN PASTA】

深受老饕喜愛的職人現製生鮮義大利麵品牌「BEPPIN PASTA」，在品牌迎來五週年之際正式宣告，全台第四家分店、也是第二家獨立街邊店的「東興店」將於 6 月 10 日試營運、6 月 12 日正式開幕！新店址緊鄰充滿人文綠意的民生社區，並翻新空間視覺，改以輕盈明亮的現代風格呼應街區的悠閒步調。伴隨全新店型登場，全台門市菜單也迎來全面大升級，除了推出 12 道全新「亞洲味覺系」菜色外，更特別針對東興店打造為期一個月的獨家期間限定奢華料理，並祭出長達一個月的多重餐飲優惠，為麵食愛好者帶來全新驚喜。





主廚團隊特別為東興店量身打造限定料理「烏魚子奶油海鮮義大利麵（原價 520 元，優惠價 450 元）」。被譽為「烏金」的烏魚子是台灣矜貴食材，亦是日本三大珍味之一。主廚將頂級烏魚子以「切片」與「刨粉」兩種形式呈現，飽滿地裹附在濃郁奶油海鮮義大利麵上，入口時奶香、鹹鮮與烘烤香氣交織，風味老少皆宜。此道料理僅在東興店限定供應一個月。





經典和洋料理進化！12 道全新「亞洲味覺系」全台門市同步登場

不只東興店有驚喜，BEPPIN PASTA 全台門市菜單也迎來全面大升級，主廚團隊以台灣人最愛的「澎湃海鮮」為主軸，融合西式、台式、日式與韓風調味，大膽端出 12 道全新「亞洲味覺系」料理，每一道都層次感爆棚！

蒜味培根野菇明太子麵（270 元）： 帶有木質調香氣的山珍野菇，遇上鹹鮮迷人的海味明太子，兩種調性的鮮味在口中完美互補，清香過癮。

酥炸吻仔魚明太子麵（290 元）： 將在地吻仔魚炸到金黃酥脆，拌入鮮辣誘人的明太子醬與 Q 彈生麵。每咬一口，都能同時享受到酥、香、鮮、辣的豐富層次！

韓風海鮮辣奶油麵（390 元）： 奢華集結鮭魚菲力、日本 3S 級熟帆立貝、無毒蝦仁、花枝圈與大蛤。特製奶油白醬融入韓式辛香料，濃郁中帶著痛快後勁。

蒜辣蟹肉奶油麵（470 元）： 飽滿細緻的黃金蟹肉為主角，金黃蒜片與乾辣椒碎完美襯托出蟹肉的醇厚甘甜，讓人欲罷不能。

▲酥炸吻仔魚明太子麵

▲韓風海鮮辣奶油麵

▲蒜辣蟹肉奶油麵





連續一個月誠意迎賓！超澎湃多重優惠不間斷

BEPPIN PASTA 東興店將於 6 月 10 日（三）、6 月 11 日（四）展開試營運，並於 6 月 12 日（五）正式開幕。為了回饋周邊鄰里與品牌粉絲，開幕首月特別規劃連續一個月的驚喜優惠，包含試營運加碼、身份證鄰里回饋到老饕大禮包，邀請大眾一同共襄盛舉。

第一重：正式開幕首 3 日（6/12～6/14）

午餐時段： 每日中午前 30 位內用消費者，享「義大利麵半價」優惠（11:00 發放號碼牌，每人限領一張，單張號碼牌限用一次）。

晚餐時段： 17:00 後內用消費滿 1,000 元，即贈送價值 210 元的「6 吋瑪格麗特 Pizza」乙份（不累贈，每桌限送 1 份）。

▲經典瑪格莉特披薩

第二重：開幕第 4～9 日（6/15～6/23）

凡加入品牌會員（新舊會員皆適用），內用消費滿 1,000 元即贈送價值 190 元的「松露風味黃金薯條」乙份（不累贈，每桌限送 1 份，含當場加入之新會員）。

第三重：鄰里專屬優惠（6/24～7/9，限時 16 天）

凡戶籍設於「復盛里」與「新聚里」之里民，出示身份證明文件並符合店內基本消費設定，即可享有「指定飲品買一送一」。

第四重：老饕會員禮包（開幕首月限時）

活動一個月內，會員內用消費滿 1,000 元，即可於會員系統內獲得「老饕大禮包」乙份。內含：麵免費加大券、凱薩沙拉兌換券、飲品買一送一券（系統啟用後可於 1 個月內兌換完畢）。

第五重：首次品牌日優惠（7/10，限時 1 天）

內用點購 6 吋披薩，免費升級為 10 吋。

點購義大利麵享「免費加麵 50%」。

東興店當天加碼：內用消費滿 1,000 元贈送「香草米威風」乙份。





店家資訊

BEPPIN PASTA 東興店

地址：台北市松山區東興路23號

電話：02-2528-9222

營業時間：11:00-21:30（21:00最後點餐）

試營運 午餐1200-1400（1330最後點餐）

晚餐1800-2000（1930最後點餐）

正式開幕1100-2130（2100最後點餐）





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