爸媽快收藏！新北「5大免費水樂園」6/13同步開玩 激推高CP值萬坪水樂園、清涼彩虹隧道 還有夜間極光噴泉
炎夏高溫來襲，消暑神級景點回歸了！新北市政府水利局與高灘處宣布，備受期待的「5大免費水樂園」將於6月13日（週六）上午同步噴水開放，全園區皆採用安心檢測合格的自來水一次性供應，更有景點貼心開放至夜間，絕對是今夏親子放電的NO.1首選！
5大水樂園亮點速覽
●重陽花漾水樂園（全新完工）： 位於重陽橋下，主打夢幻花朵造型噴水設施與繽紛地景，適合串聯熊猴森樂園安排一日遊。
●三重熊猴森海世界水樂園（網路聲量No.1）： 水樂園占地450坪，擁有台灣特有種生物造型設施，包含益智水桌、彩虹隧道等10種以上玩法；加上新北大都會公園遊戲場腹地高達1萬2千坪，免門票即可盡情放電。
●汐止星際遊戲場（夜間網美點）： 水星戲水區主打星際主題，傍晚加碼「夜間燈光秀」，清涼又好拍，噴水延長至晚上 8 點。
●新店陽光遊戲場（玩法最多元）： 蝶型水道區無障礙設計，一次滿足水霧、落瀑水盤、綠丘湧泉等 9 種層次豐富的親水體驗。
●新莊塭仔底濕地公園（生態兼親水）： 兼具生態與休憩，園區設有大、小噴泉及超人氣的「彩虹噴水隧道」。
開放時間懶人包
4大河濱水樂園（重陽、熊猴森、陽光、星際）：
-6月、9月：僅「每週例假日與國定假日」開放。
-7、8月暑假：天天開放（每週二休園維護）。
-時段：10:00 - 12:00、15:00 - 19:00（汐止星際延至 20:00）。
新莊塭仔底濕地公園：
-6月、9月：僅「每週例假日與國定假日」開放。
-7、8月暑假：每週二至週日開放（每週一休園維護）。
-時段：09:30 - 18:30（每半小時噴水 10 分鐘）。
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