爸媽快收藏！新北「5大免費水樂園」6/13同步開玩 激推高CP值萬坪水樂園、清涼彩虹隧道 還有夜間極光噴泉

如果你喜歡森林感、又喜歡被花海包圍的感覺，那麼台東青山農場一定要收進口袋名單。這裡的繡球花不像平地花園那樣整齊排列，而是自然散落在山林、巨竹與樹蔭之間。走在步道裡，藍紫花海沿路陪伴，偶爾飄來霧氣，讓人有種走進山中秘境的錯覺。

2026-06-12 11:30