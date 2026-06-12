快訊

曾和劉德華組螢幕情侶…么子、丈夫皆癌逝 昔日TVB當家花旦病逝享壽65歲

爸媽快收藏！新北「5大免費水樂園」6/13同步開玩 激推高CP值萬坪水樂園、清涼彩虹隧道 還有夜間極光噴泉

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
新北「5大免費水樂園」高CP值戲水聖地。圖／新北市政府提供
新北「5大免費水樂園」高CP值戲水聖地。圖／新北市政府提供

炎夏高溫來襲，消暑神級景點回歸了！新北市政府水利局與高灘處宣布，備受期待的「5大免費水樂園」將於6月13日（週六）上午同步噴水開放，全園區皆採用安心檢測合格的自來水一次性供應，更有景點貼心開放至夜間，絕對是今夏親子放電的NO.1首選！

圖／新北市政府提供
圖／新北市政府提供

5大水樂園亮點速覽

重陽花漾水樂園（全新完工）： 位於重陽橋下，主打夢幻花朵造型噴水設施與繽紛地景，適合串聯熊猴森樂園安排一日遊。

新北市三重區重陽花漾水樂園。圖／新北市水利局提供
新北市三重區重陽花漾水樂園。圖／新北市水利局提供

●三重熊猴森海世界水樂園（網路聲量No.1）： 水樂園占地450坪，擁有台灣特有種生物造型設施，包含益智水桌、彩虹隧道等10種以上玩法；加上新北大都會公園遊戲場腹地高達1萬2千坪，免門票即可盡情放電。

新北市三重區熊猴森海世界水樂園。圖／新北市水利局提供
新北市三重區熊猴森海世界水樂園。圖／新北市水利局提供

●汐止星際遊戲場（夜間網美點）： 水星戲水區主打星際主題，傍晚加碼「夜間燈光秀」，清涼又好拍，噴水延長至晚上 8 點。

新北市汐止區星際遊戲場水星戲水區。圖／新北市政府提供
新北市汐止區星際遊戲場水星戲水區。圖／新北市政府提供

●新店陽光遊戲場（玩法最多元）： 蝶型水道區無障礙設計，一次滿足水霧、落瀑水盤、綠丘湧泉等 9 種層次豐富的親水體驗。

新北市新店區陽光公園。圖／新北市政府提供
新北市新店區陽光公園。圖／新北市政府提供

●新莊塭仔底濕地公園（生態兼親水）： 兼具生態與休憩，園區設有大、小噴泉及超人氣的「彩虹噴水隧道」。

新北市新莊區塭仔底濕地公園。圖／新北市水利局提供
新北市新莊區塭仔底濕地公園。圖／新北市水利局提供

開放時間懶人包

4大河濱水樂園（重陽、熊猴森、陽光、星際）：

-6月、9月：僅「每週例假日與國定假日」開放。

-7、8月暑假：天天開放（每週二休園維護）。

-時段：10:00 - 12:00、15:00 - 19:00（汐止星際延至 20:00）。

新北市汐止區星際遊戲場水星戲水區。圖／新北市水利局提供
新北市汐止區星際遊戲場水星戲水區。圖／新北市水利局提供

新莊塭仔底濕地公園：

-6月、9月：僅「每週例假日與國定假日」開放。

-7、8月暑假：每週二至週日開放（每週一休園維護）。

-時段：09:30 - 18:30（每半小時噴水 10 分鐘）。

新北5大免費水樂園懶人圖卡(照片為示意圖)。圖／udn走跳旅遊整理、AI生成
新北5大免費水樂園懶人圖卡(照片為示意圖)。圖／udn走跳旅遊整理、AI生成

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

公園 重陽花漾水樂園 熊猴森海世界水樂園 水樂園

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

Threads上爆紅逢甲必吃！ 日式居酒屋「勝吉の宵町」炭火串燒、熱炒推薦，濃濃日式氛圍宵夜首選

udn走跳美食／糖糖's 享食生活 最近Threads上爆紅的台中隱藏版日式居酒屋，就是這間「勝吉の宵町」！店址位在台中市西屯區，緊鄰熱鬧的逢甲商圈外圍，店內充滿濃濃的日本昭和氛圍，主打職人炭火串燒與熱炒料理，營業時間至凌晨兩點，是不少台中在地老饕推薦的西屯區深夜食堂與逢甲宵夜聚餐首選。

爸媽快收藏！新北「5大免費水樂園」6/13同步開玩 激推高CP值萬坪水樂園、清涼彩虹隧道 還有夜間極光噴泉

新北市5大免費水樂園將於6月13日同步開放，採用檢測合格自來水供應。重陽花漾水樂園及汐止星際遊戲場等各具特色，完美適合親子遊玩，且部分設施延長至夜間。

台中人開吃！王品享鴨大里店開幕享88折 打卡再送超萌小鴨包

王品集團旗下人氣烤鴨品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」持續深耕台中市場，全新第10家門市「台中大里德芳南店」正式開幕，並祭出限時優惠搶攻暑假聚餐商機。同時，整修中的台中公益店也宣布將於7月17日重新開幕，接力推出開幕好康，吸引烤鴨愛好者朝聖。

龍舟比賽、環湖煙火一次看！「龍潭歸鄉文化節」6月20日登場　音樂演唱會嗨翻端午夜

2026龍潭歸鄉文化節將於6月20日盛大登場，活動包括市長盃龍舟賽、環湖煙火秀及音樂演唱會，打造白天至夜晚的節慶盛宴。遊客可品味客家美食，欣賞華麗煙火與樂團演出，成為端午假期的旅遊亮點。

「絕美玻璃屋」隱身大寮！ 高雄綠意祕境「肉肉栽培研究所」仙人掌特色餐點，愛貓人士的療癒天堂

udn走跳美食／美食探險家Miss V 貓奴與多肉控請尖叫！高雄大寮竟然藏著這麼一處祕境——「肉肉栽培研究所」將多肉植物生態園區與景觀餐飲完美結合，滿滿的仙人掌造景隨手拍都是網美大片。這裡除了提供獨特的仙人掌特色飲品與豐盛餐點，更有可愛指數爆表的店貓隨機出沒，陪你一起度過午茶時光。

台東太麻里初夏最美花景！青山農場「1.5公里森林花徑」浪漫盛開

如果你喜歡森林感、又喜歡被花海包圍的感覺，那麼台東青山農場一定要收進口袋名單。這裡的繡球花不像平地花園那樣整齊排列，而是自然散落在山林、巨竹與樹蔭之間。走在步道裡，藍紫花海沿路陪伴，偶爾飄來霧氣，讓人有種走進山中秘境的錯覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。